Mercedes Ron, la argentina que conquistó el mundo con una historia de amor prohibido compartida en Wattpad

Cuando tenía 14 años y no se quedaba quieta nunca, alguien le puso Crepúsculo en las manos. Desde entonces, si la buscaban, la encontraban siempre en el mismo lugar: concentrada, con un libro. Pasaron 20 años, seis millones de ejemplares vendidos y 11 adaptaciones a películas en donde ahora ella es la pluma que hipnotiza lectores. Mientras tanto, sigue diciendo que leer y escribir son la misma cosa. “No concibo hacer una cosa sin la otra”.

Enérgica al hablar, directa aunque dulce, con un acento que mezcla el español con algún vestigio porteño que se resiste a desaparecer, la escritora de 33 años llegó a Buenos Aires con una agenda que no le dejó un hueco libre. Las filas que se formaron durante su visita a la pasada Feria del Libro no sorprendieron a nadie. Su editorial tuvo que organizarlas durante varios días: los fans llegaban con los brazos cargados de libros y una condición no negociable, una dedicatoria por cada ejemplar. Y ella se dedicó a darles el gusto, ya que jura que el motivo de este cuarto y último libro de la exitosa saga de Culpables surgió por insistencia del fandom. “No tenía este libro en mis planes, ya casi una década después, ¡es culpa vuestra!“, se ríe.

Ron nació en Buenos Aires en 1993, pero la Argentina la vio crecer apenas sus primeros nueve años. En 2001, con la crisis, su padre emigró a España primero. Su madre, sus tres hermanas y ella lo siguieron unos meses después.

Ella se crio en un tranquilo barrio sevillano de clase media, estudió Comunicación Audiovisual, pero una sola cosa la obsesionaba: publicar la historia que escribió con apenas 19 años. Era la primera parte de lo que sería la saga. Se cansó de recorrer editoriales, nadie quería transformarla en libro. Alguien le dijo que no se quedara con las ganas, que lo publicara en la web, y así fue como llegó a Wattpad, una plataforma de escritura colaborativa online donde cualquiera puede publicar sus textos por capítulos y construir una audiencia en tiempo real.

Ahí, los lectores la eligieron. ¿La trama? Una chica, Noah, que llega a vivir a la mansión de Los Ángeles del nuevo padrastro de su madre y conoce a Nick Leister, el hijastro. Son hermanastros. Se odian. Se desean. No pueden evitarse. Lo que iba a ser un solo libro, impulsado por la demanda de sus lectoras, se convirtió en la trilogía Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra, publicada entre 2017 y 2018. Los libros, vendidos por millones, fueron la confirmación de que, cuando los personajes se instalan en el corazón del público de más de 20 países, no hay vuelta atrás.

Un boom inesperado

El éxito de Mercedes Ron tuvo un marco. El fenómeno empezó en la pandemia, cuando el mundo se detuvo y las personas encontraban en entretenimientos fast una ventana al mundo. Hasta TikTok, la plataforma del video efímero y el baile viral, se transformó en un espacio para hablar de libros. Lo que parecía un subproducto de moda de la cuarentena se convirtió en la mayor revolución lectora de la última década. El hashtag #BookTok -lectoras y lectores que filman sus reacciones, lloran frente a cámara, le preguntan a sus autoras favoritas por qué terminaron la historia así y les suplican que continúen- impulsó en 2025 la venta de más de 50 millones de ejemplares en Europa y generó 800 millones de euros en ingresos, según un análisis de NielsenIQ BookData y Media Control. Con esos números, quedó más que claro que el fenómeno había dejado de ser una conversación online para convertirse en un mercado de proporciones inéditas. Un territorio fértil para las editoriales, las plataformas de streaming y, sobre todo, para las autoras que ya estaban ahí antes de que la marea llegara.

El género que mueve ese mercado tiene nombre: new adult. Son novelas de iniciación de jóvenes adultos con mucho romance, tensión acumulada, escenas de sexo y personajes con heridas que se atraen y resisten hasta que no pueden más.

Ana Huang, una de sus referentes globales, lo describió con precisión: antes, esos libros vivían en un rincón polvoriento al fondo de las librerías. Hoy ocupan las vidrieras. Y casi la mitad de las series originales estrenadas en Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video entre 2024 y mediados de 2025 fueron adaptaciones de esos libros, según la Publishers Association. En ese mapa, Mercedes Ron no es una consecuencia del fenómeno, sino que lo precede. “Tuve suerte, todo el contexto acompañó, pero siempre digo que si no te enamorás de tu propio libro, nadie se va a enamorar”, dice. Cuando Culpa mía llegó al millón de ejemplares, BookTok todavía no había alcanzado su pico. La plataforma la amplificó, pero el libro ya estaba ahí, enamorando a los lectores y sobre todo, llevando la pasión que la escritora volcó desde un inicio, la chispa que encendió todo lo demás. Ron tiene un mérito único: es el mayor fenómeno literario surgido de una plataforma digital en español.

"Me gustan las historias dinámicas, ir nutriéndola de culturas de los que viajo, personas que conozco, escenarios coloridos", cuenta Ron Diego Lafuente

“No me gusta pensar toda la estructura de la trama desde el inicio, me siento a escribir y la historia va apareciendo, me llevan los personajes”, cuenta sobre su proceso de escritura. Tampoco le gustan las fórmulas. “Me gustan las historias dinámicas, ir nutriéndola de culturas de los que viajo, personas que conozco, escenarios coloridos que se me vienen a la mente o cosas que me aparecen sin explicación, puro instinto“. Es decir, Ron no “baja“ la estructura del libro antes de empezar. “Hay autores que saben lo que pasa en cada capítulo antes de escribir la primera línea, pero a mí eso me quita magia, espontaneidad. Yo me dejo embriagar por una especie de burbuja que me envuelve, en la que pareciera que soy más lectora que escritora. Pienso en lo que me gustaría leer, ahí se da esa alquimia y la historia aparece“.

Sin embargo, a Ron le costó reconocerse como escritora. “Era un título demasiado grande”, cuenta. El click llegó con Dímelo, su tercera saga, cuando ya tenía varios libros publicados y empezó a sentirse cómoda en ese lugar. Once libros después, ya no lo discute.

La magia de Nick y Noah

Cuando habla de estos dos personajes en particular que la traen de visita a su Buenos Aires Natal, no tiene términos medios. Los ama. Lo dice así, sin rodeos y sin distancia crítica. Noah tiene mucho de ella: guerrera, directa, sin miedo a alzar la voz aunque sienta una atracción irresistible por alguien que le complica la vida. Nick es filoso, un niño herido viviendo dentro de un hombre que se muestra arrasador, quizás el personaje más difícil y más divertido de habitar, el que el lector quiere odiar hasta que lee su capítulo. “Venís desde un punto en el que querés matar a Nick, de repente lees su capítulo y decís: Ay, pero sí, mirá la razón que tenía para ser así”.

Culpa vuestra los retoma casi una década después del final de la trilogía original. Son adultos y tienen un hijo pequeño, Andy. La adultez los cambió, pero no los suavizó del todo. “El que más evoluciona y se trabaja a sí mismo es Nick”, explica. “Se va a ver a un Nick mucho más consciente de lo que trae sobre la espalda. Si quiere tener una relación con Noah, va a tener que seguir trabajándose. Se va a equivocar, pero lo importante es que pide perdón y aprende”. De Noah buscó retratar algunas injusticias que tiene la maternidad, como el agotamiento, la sensación de que nadie ayuda: “Investigué con mis amigas madres. Suelo hacer una especie de Focus Group siempre con ellas y con mi familia, en ocasiones, lo hago con la IA, le digo, hazme preguntas… Y tengo en cuenta sus observaciones, aunque no me sirve ni para estructurar ni para escribir. Escribo con un pulso muy propio“, reflexiona.

La decisión de escribir este cuarto libro fue tardía e imprevista. La trilogía original le parecía completa y tenía algunos capítulos extras guardados para su disfrute personal. Pero las fans pedían más, las películas que Amazon Prime llevó a la pantalla del streaming renovaron el interés de una generación entera, y algo hizo click por dentro. La condición que se puso a sí misma era que, si lo publicaba, tenía que ser un libro de verdad. Con trama, con suspenso, con acción. No un “epílogo glorificado“. “No quería engañar al fan. No quiero que se gasten dinero en algo que no es un libro. Y por supuesto, cuando me puse a escribir sin presiones a ver si había un libro más que escribir, acabé por reconfirmar que era necesario para las lectoras que crecieron con la saga. Ellas mismas ahora están casadas, tienen bebés y ya no son las adolescentes que leyeron la trilogía”. Así, el timing fue impensado, pero resultó perfecto.

Ron está casada con el arquitecto Joaquín Martín Gutiérrez y acaba de mudarse a la casa que él mismo reformó: doble altura, techos de madera, muros de piedra. “¿El oasis de la escritora madura? es mucho decir, pero sí de mi adultez, ya con un recorrido que me enorgullece, por lo mucho que logré desde que publiqué on line, solita y sola“.

Cerrar los ojos

La autora estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla y siempre quiso que sus libros llegaran a la pantalla. Recuerda el momento exacto: en la cocina de su casa, hablándole a su madre después de escribir la escena de las carreras de Culpa mía. En ese momento, nadie la leía. Era un ejercicio de fe pura.

Hoy luego de 11 adaptaciones bajo el sello Prime Video, su rol creció. Ya no es el de la autora que firma los derechos en modo observadora: se convirtió en productora ejecutiva de varias de ellas. Lee guiones, opina en los casting, visita rodajes y hace sugerencias para resolver la trama que pasa del papel a la toma audiovisual.

El pasaje no fue sin dolor. Con Culpa mía sufrió al leer el guion: había páginas que le resultaban secas, escenas que no le convencían. Después vio la película y lo que faltaba en el papel lo ponían el actor, el director, la puesta en escena.

El universo sigue expandiéndose geográficamente. La versión británica de Culpa mía se estrenó en febrero de 2025. Y en el horizonte inmediato, Enfrentados: marfil -con Ester Expósito y Hugo Diego García- confirma para 2026 una trama con más thriller y menos romance que Culpables.

El salto más ambicioso es la primera producción estadounidense del sello: 30 Sunsets para enamorarte, una historia de amor ambientada en Bali, actualmente en desarrollo, con Amazon MGM Studios. Once libros, 11 adaptaciones. Y en cada película ella se reserva un cameo, al mejor estilo Stan Lee: extra de fondo.

Nudo en la piel

Noah tiene un nudo marinero conocido como del ocho en la nuca, tatuado. Significa que si las cosas se entrelazan bien, el resultado puede ser indestructible. Nick tiene uno igual. Es la primera señal de que están hechos el uno para el otro, antes de que ellos mismos lo sepan.

Miles de lectoras llevan ese mismo nudo en la piel. Lo dice y hace una pausa. “Ay, Dios, los padres me van a matar, pero estoy segura de que es una de esas historias que con los años, definen parte de lo que eres, me conmueve ser parte de ello”.

Antes de despedirse, acepta imaginar a Nick y Noah dentro de 20 años. Los ve en una casa, con sus hijos, todavía peleando. “Creo que ha quedado claro que se aman con locura”, sonríe.