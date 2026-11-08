Para el papa León XIV, no había más remedio que viajar a América Latina

CIUDAD DEL VATICANO (Reuters).- Desde que se sometió a una intervención quirúrgica, el 13 de octubre pasado, para tratar un cáncer de pulmón, el papa León XIV se enfrentó con una decisión importante: seguir adelante o no con una intensa gira por tres países de América del Sur, apenas 24 días después de que le extirparan parte de un pulmón.

Sin embargo, según uno de sus biógrafos y otros expertos, a León no le quedaba más remedio que mantener su visita a Uruguay, la Argentina y Perú, para demostrar que sigue siendo capaz de liderar a los 1400 millones de católicos que hay en el mundo.

León, de 71 años, nació en los Estados Unidos, pero pasó décadas como misionero y obispo en Perú antes de convertirse en papa. Siente un gran apego por ese país, del cual obtuvo la ciudadanía y al que considera su hogar adoptivo.

“Cancelar el viaje habría significado […] enviar el mensaje de que esta (intervención) supuso una verdadera ruptura en su pontificado”, señaló a Reuters Massimo Faggioli, historiador especializado en el papado. “El mensaje ahora es: ‘Esa crisis de salud ha quedado atrás. Y puedo hacerlo’”, afirmó Faggioli, profesor en la Universidad Villanova, ubicada cerca de Filadelfia, donde León obtuvo uno de sus títulos académicos.

Elise Allen, autora de una biografía del Papa publicada por Penguin Perú, señaló que su decisión “demuestra una determinación increíble por continuar con la misión que, según él, le ha sido encomendada por Dios”.

Los viajes al extranjero se convirtieron en un aspecto fundamental del papado moderno; a través de ellos, los papas buscan encontrarse con los católicos locales, difundir la fe y llevar a cabo tareas de diplomacia internacional.

Estos viajes congregan a grandes multitudes; de hecho, las autoridades argentinas estiman que unos siete millones de personas asistirán a los actos en los que participará León durante sus tres días en el país.

Viajar al extranjero se volvió una parte esencial de la labor papal, explica Faggioli. “Se convirtió en la verdadera prueba del papado: saber si uno es capaz o no de afrontar viajes agotadores”, concluyó. “El papado es […] una labor global, y hay que estar allí en persona”.

La gira de León XIV por Sudamérica, que comenzó el viernes y se extenderá hasta el 17 de este mes, promete ser uno de los viajes más intensos realizados por un papa en décadas. Se espera que recorra unos 31.000 kilómetros a lo largo de un itinerario que abarca 10 ciudades, durante el cual pronunciará 36 discursos.

El Vaticano confirmó días atrás que el Papa se encontraba en condiciones adecuadas para realizar la travesía, basándose en la opinión de su médico personal, el Dr. Luigi Carbone.

El Dr. Stephen Liu, experto en cáncer de pulmón de la Universidad de Georgetown (Washington) y jefe de la división de hematología-oncología del MedStar Georgetown University Hospital, señaló que, en la actualidad, los riesgos de que el Sumo Pontífice sufra complicaciones derivadas de la cirugía parecen “bastante bajos”.

“Viajar se convirtió en la verdadera prueba del papado: saber si uno es capaz o no de afrontar viajes agotadores. El papado es […] una labor global, y hay que estar allí en persona”” — Massimo Faggioli

Según explicó, el hecho de que sus médicos lo hayan autorizado a viajar en avión sugiere que el pulmón intervenido se ha expandido por completo, y que las heridas quirúrgicas cicatrizan sin signos de infección. “Mi principal consejo para los pacientes en esta situación es que no se exijan demasiado, y que escuchen a su cuerpo cuando este pida descanso”, declaró Liu a Reuters. “Supongo que su equipo estará especialmente atento a cualquier señal de cansancio” durante la gira, añadió el médico.

León XIV se está recuperando de una intervención quirúrgica que se realizó el 13 de octubre pasado, en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para tratar un adenocarcinoma pulmonar, la forma más común de cáncer de pulmón.

Los médicos del Papa informaron que los análisis adicionales del tejido extraído durante la operación confirmaron que el cáncer estaba localizado y que no sería necesario someterlo a tratamientos oncológicos adicionales.

Más tarde, el Vaticano anunció que el viaje seguía adelante sin cambios en el itinerario, que incluye doce vuelos y dos trayectos en helicóptero, aunque la oficina de prensa no respondió de inmediato a las consultas sobre si se han establecido planes de emergencia adicionales para el viaje o si se ha incorporado más personal médico a la comitiva.

“Es un viaje muy intenso y creo que los riesgos son muy reales”, señaló Allen, el único periodista que entrevistó a León XIV desde su elección, en mayo de 2025. “Pero, evidentemente, León se siente seguro respecto de su estado de salud, y su equipo médico confía en lo que observa”.

Faggioli anticipa que los católicos de todo el mundo seguirán el viaje con gran atención, para ver cómo se encuentra el Sumo Pontífice. “Todos estarán pendientes de cada discurso que pronuncie y de cada mano que estreche”, afirmó el académico. “Esta decisión mantendrá a algunos, como decimos en italiano, sulle spine, en vilo”.