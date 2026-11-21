Elizabeth Costello no tiene pelos en la lengua. “Deploro que el mundo esté como está”, dice. “Deploro el rumbo que tomó la historia. Desde el fondo de mi corazón lo deploro”. Es australiana, madre de dos hijos (John, que vive en Inglaterra y Helen que reside en Francia), quienes lamentan que ella elija vivir en lugares alejados, como una ermitaña, y temen que muera allí, sola y sin ayuda. Mario Vargas Llosa la describió alguna vez como una mujer “frágil e indómita, que anda por este mundo mal hecho, en el que vivimos, deshaciendo entuertos, dando mandobles contra invisibles demonios y atacando molinos de viento”. Y es así. Ella no pierde oportunidad de manifestar, a veces con franqueza brutal, su malestar con una época en la que, dice, nada funciona a partir del amor, sino de la obligación, lo cual hace que cada persona quite su mirada respecto de las otras. Y que, aun así, haya deberes que no se cumplen, como los relacionados con el respeto y con el cuidado de lo que es común.

Elizabeth Costello es escritora, escribe sus libros en sus casas apartadas, de las que se muda cada tanto, y sale eventualmente de ellas para viajar por el mundo y dar conferencias. Y aunque tiene más de setenta años, nació hace solo veintitrés, en 2003. Se trata de un extraordinario personaje creado por el escritor sudafricano John Maxwell Coetzee, quien firma sus propios libros como J.M. Coetzee y supo visitar la Feria del Libro y el Filba, en Buenos Aires, en un par de oportunidades. El libro en el que surgió este complejo y fascinante alter ego de su autor se titula precisamente Elizabeth Costello y contiene ocho relatos, llamados lecciones, que narran otros tantos viajes, conferencias y experiencias de la escritora. A lo largo de esas vicisitudes Coetzee despliega, a través de Costello, su implacable cuestionamiento moral a un mundo y un tiempo desalmados, materialistas, atacados por una pandemia de narcisismo, egoísmo e indiferencia, donde, a la luz de los hechos a los que asistimos a diario, la compasión, la piedad y la empatía son a menudo simples letras y sonidos, palabras vacías de contenido.

Elizabeth Costello, uno de los ya clásicos del autor

Coetzee despliega, a través de Costello, su implacable cuestionamiento moral a un mundo y un tiempo desalmados, materialistas, atacados por una pandemia de narcisismo, egoísmo e indiferencia, donde, a la luz de los hechos a los que asistimos a diario, la compasión, la piedad y la empatía son a menudo simples letras y sonidos, palabras vacías de contenido

En uno de esos relatos (titulado Las vidas de los animales), Costello plantea precisamente una profunda y conmovedora reflexión sobre la alteridad y la compasión. Piensa que lo más horrible de que se transportara a personas a los campos de concentración nazi en vagones de ganado era que la gente viera pasar esos trenes y pensara: “Son ellos los que pasan en esos vagones”. No pensaron, y eso es el horror, “¿cómo sería si yo fuera en ese vagón de ganado?”. Y cuando veían a lo lejos el humo que se elevaba de los crematorios de esos campos pensaban, dice Costello, “los muertos que están quemando hoy apestan el aire y hacen que caiga ceniza sobre mis repollos”. La gente cerró sus corazones, apunta. Y luego agrega: “El corazón es la sede de una facultad, la compasión, que a veces nos permite compartir el ser ajeno”.

Es notable esa reflexión, que Costello extiende también a los animales (de los cuales es una comprometida defensora, como Coetzee), y a todo lo viviente. La verdadera empatía, vista así, no es ponerse en el lugar del otro, cosa que mucho se dice y poco se hace, porque eso eliminaría al otro, lo sacaría de lugar único. Es compartir su ser, su sentimiento, compartirlo cuidadosa y respetuosamente, reconociendo su existencia. Es poder hacerse preguntas tan simples y poderosas como ausentes hoy: “¿Qué siente?, ¿Cómo lo siente?, ¿Qué sentiría yo si me pasara a mí?”.

Hay gente que tiene la capacidad de abrir en sí esos interrogantes, dice Costello, y hay gente que no la tiene. “Cuando esa carencia es extrema los llamamos psicópatas”, afirma. “Y hay gente que tiene esa capacidad, pero decide no ponerla en práctica”. Costello reapareció en Siete cuentos morales, un libro posterior de Coetzee. Sus preguntas nunca dejan de inquietar con su eco.