¿Qué pasa con Woody?

A los 89 años, Woody Allen publica su primera novela. Y bien podría ser la última. En ¿Qué pasa con Baum?, recién traducida al castellano, se condensa todo su universo: la neurosis, Manhattan, la brecha entre ciudad y campo, la hipocondría, la nostalgia por El Morocco y otros clubes nocturnos neoyorquinos, la adoración por Bergman y Dostoievski, los equívocos amorosos, la existencia de Dios, la música de Cole Porter, la tirria contra un hijastro sabelotodo, la acusación de abuso sexual, la cancelación y el aislamiento. ¿Qué pasa con Allen?

“Si hacía una novela no sería caro”, dijo en una entrevista con el diario español El País en la que también confesó que la historia de Baum estaba pensada para ser una película o una obra de teatro pero que ahora ya no consigue quién le financie sus producciones: “Tenía que encontrar el dinero, mantener reuniones, conseguir un actor y luego ir a un sitio y dirigirlo…”. Escribir es más fácil, más rápido y más barato. Ante la pregunta pertinente (“¿no más películas?”), respondió: “Solo si alguien viene a buscarme con el dinero”. Con más de cincuenta largometrajes dirigidos y una posición incómoda para esta época, Allen está en las últimas: su decadencia clausura el atavismo cultural alumbrado en la segunda mitad del siglo XX, un tipo de entretenimiento culto en el que la “revolución freudiana”, como él la llama, llenaba los cines de la peatonal los sábados a la noche.

Allen está en las últimas: su decadencia clausura el atavismo cultural alumbrado en la segunda mitad del siglo XX, un tipo de entretenimiento culto en el que la “revolución freudiana”, como él la llama, llenaba los cines de la peatonal los sábados a la noche

En ¿Qué pasa con Baum?, el escritor Asher Baum, un cincuentón de moderado éxito, judío y con gafas, empieza a hablar consigo mismo al advertir que no puede entenderse con los demás. Está pasando una crisis con Connie, su tercera esposa, se compara con su hermano, un próspero agente inmobiliario que encarna los atributos del macho alfa, y es acusado por una periodista japonesa de darle un beso sin consentimiento. La conversación de un solo hombre sobrevuela los problemas de su vida, sospechosamente parecidos a los de la vida del propio Allen: el odio a su hijastro, igualito a Ronan Farrow, o el despido de su editorial tras una acusación de abuso (su libro anterior, A propósito de nada, fue cancelado por Hachette cuando sus empleados organizaron un paro en protesta contra el cineasta). “En la cultura actual, una acusación es tan buena como una condena”, se lamenta Baum, ansioso ante la perspectiva fatal: el final de su carrera. La novela está en sintonía con las últimas películas de Allen, Un día lluvioso en Nueva York, Rifkin’s Festival o Golpe de suerte, que parecen rémoras fatigadas de lo que alguna vez fue genial. Los chistes son buenos pero son los mismos de siempre, una seguidilla de bromas sobre lunares que presagian una enfermedad que no es tal o un ataque de claustrofobia en medio de una autopista que lleva al bajo Manhattan. Para Baum, y para el propio Allen, no hay redención: todo conduce al desastre.

El cineasta, en el Festival de Venecia de 2023 Vianney Le Caer - Invision

Los sentimientos de Baum oscilan entre el descontento y la misantropía: el desprecio hacia el ser humano es una forma de protegerse porque si uno es misántropo, y tanto Baum como Allen lo son, la gente no puede decepcionarlo. Siempre espera lo peor. En un ataque de lucidez descarnada, atormentado por la queja constante sobre lo terrible que es la vida, el antihéroe termina diciéndose a sí mismo: “Cinismo es realismo con distinta ortografía”.

ABC

A.

Recién publicada en castellano, ¿Qué pasa con Baum? es la primera novela de Woody Allen, que ya escribió libros de cuentos, guiones y su autobiografía.

B.

Con problemas de financiamiento para nuevas películas, estrenó una obra de teatro en Hungría que también se está ensayando en Alemania y Rusia.

C.

Sin proyectos cinematográficos o televisivos (Amazon canceló un contrato para cuatro películas), ahora se propone escribir una segunda novela.