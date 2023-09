escuchar

No organiza dos eventos iguales. La ambientación de un casamiento nunca se verá replicada con exactitud en otro, ni en un cumpleaños de 15. Por eso, cada fiesta o encuentro ambientado por Ramiro Arzuaga es único y sorprende, aunque se puede reconocer su ADN en los detalles, en ese toque especial. En las ideas y estilo que lo convirtieron en un referente.

Desde ese lugar, y luego de recibir numerosas consultas de sus seguidores, organiza desde hace años cursos para compartir sus conocimientos. Como sus fiestas, los hace a medida para enseñar a armar una mesa, preparar arreglos florales u organizar un evento. Originalidad no le falta: en un campo de tulipanes de Trevelin, cerca de Esquel, da talleres de flores y ceremonias del té.

En tiempos en los que aumentan los festejos al aire libre, y que las propuestas tecnológicas y robóticas son cada vez más variadas, él encontró el equilibrio al aunarlo en su estilo propio, más romántico. Por ejemplo, combina pantallas, cubos y túneles de led con lámparas de cristal y follajes colgando del techo, y un jardín vertical detrás de la mesa principal.

Hoy es elegido por celebrities, aunque años atrás su destino podría haber sido otro. Por ejemplo, arquitecto (carrera que comenzó en Buenos Aires, cuando se mudó de su Arrecifes natal, y que dejó en cuarto año); productor de espectáculos musicales (ahí trabajó cuando vivió, recién casado, en los Estados Unidos), o camarero (lo fue en hoteles de lujo al regresar a Buenos Aires).

Como sus fiestas, Ramiro Arzuaga hace los cursos a medida para enseñar a armar una mesa, preparar arreglos florales u organizar un evento Mariana Roveda

Mientras tanto, decoraba algún cumpleaños en Arrecifes, buscando objetos en las casas de su abuela y tíos, y cortaba plantas en los caminos del campo. “Me la rebuscaba un montón. Luego comenzaron a casarse mis amigos, y también los ambientaba. Hacía todo yo”.

Hasta que un día –que recuerda como clave en su vida–, en 2007, fue invitado al Open House del Plaza Hotel, donde se exponían diferentes ambientaciones. Ese mismo día, aunque había dado preaviso, lo echaron de su trabajo de camarero por ausentarse unas horas. No tenía por qué lamentarse, ya había descubierto su vocación definitiva.

Siguieron los éxitos: en otra exposición le permitieron crear una ambientación, elegida por el público como la mejor. Pronto estuvo al frente de las bodas de Juliana Awada y Mauricio Macri; de Wanda Nara y Mauro Icardi, los cumpleaños de Mirtha Legrand. Ahora tiene en agenda los casamientos de Nicole Neumann y de Sol Pérez. Lo entusiasma el cumpleaños de Juan Otero, el hijo de la actriz Florencia Peña, en octubre próximo. “Será la primera fiesta de 15 de un varón, así que quizás se abre un nuevo mercado”, vaticina.

Lo definen los objetos originales que suma al armado de una mesa, con flores y candelabros (aunque no recomienda las velas con aromas para una comida). Además, la incursión de frutas y verduras en el decorado, como sandías transformadas en floreros, repollos colorados, pomelos. “Si la vida te da quinotos –dice–, llená jarras”. Los esparce por la mesa. Tiñe todo de anaranjado.

La curaduría de objetos es un sello de Ramiro Arzuaga Mariana Roveda

“Disfruto la búsqueda de objetos. Hago muy buena curaduría y soy reconocido por eso, es mi sello”, asegura. Lo saben los clientes que lo eligen, algunos llegan con fotos de referencia, otros dejan todo en manos de su creatividad. “Todas las fiestas que hago son distintas, por eso siempre busco nuevos proveedores. Sería más fácil repetir las ambientaciones, y más económico, porque tenés todo para hacerlo. Lo mío es más tailor-made, hecho a medida”.

“Puedo usar los mismos livings, pero disponerlos de manera diferente, elijo otra vajilla. Para mí tiene que ser personalizado, como la gente misma, que represente a los novios, a la quinceañera. La fiesta tiene que hablar de ellos, por eso dialogo mucho con mis clientes. Voy a sus casas, miro el estilo de cada uno”. Cuando la gente le dice “hacé lo que quieras porque confío en vos”, lo hace, pero chequeándolo y mostrando lo que planifica, “porque no puede haber nada peor que llegar a tu fiesta y que no te guste”.

Busca siempre proveedores nuevos, que pueden ser de Europa o de Once. Cuando viaja no trae objetos en cantidades, sino algunas piezas en específico y en Once “tengo mis lugares preferidos”.

En su cuenta en Instagram @ramiroarzuaga comparte desde ideas para decorar una mesa hasta sus ambientaciones más resonantes. También la historia de cómo fue remodelando su casa, un petit hotel en Recoleta. “Estaba a la venta hacía varios años. Yo pasaba y lo admiraba, quería conocerlo por dentro, y llamé a la inmobiliaria. Entré y sentí amor por la casa, estaba bien conservada. Pero sabía que nunca viviría ahí porque cuesta 5 millones de dólares”.

Entonces hizo una propuesta a los propietarios. Él se encargaría de amueblarla y mantenerla en condiciones, así se vería bien decorada y con vida cuando la visitara un posible comprador. Aceptaron. Compartió el proceso del cambio en historias de Instagram hasta convertirla en Casa Arzuaga, sede de los cursos y una muestra de su estilo y creatividad.

