Si te digo la verdad

En español la conversación tiene múltiples muletillas para reforzar la credibilidad de lo que se dice. Si la charla se desarrolla en el ámbito íntimo, las expresiones “para ser franco”, o “voy a ser completamente sincero”, son una forma de decir que hablamos “desde el corazón” para que “no nos engañemos”. Si somos amigos, “no te voy a mentir”. Lo digo en serio.

Sin embargo, “Si te soy sincero” o “siendo completamente honestos” son giros que, lejos de reforzar la sinceridad del hablante, la ponen en duda. Si el hablante amenaza con “la verdad, la verdad…”, el interlocutor podría pensar que lo dicho previamente es mentira. Lo digo en serio.

En la vida política también existen fórmulas de refuerzo, como las declaraciones o las fuentes “oficiales”. Y como pasa en la cotidianeidad, lejos de ser una garantía de confianza, señalar algo con el adjetivo oficial suele ponerlo bajo suspicacia. Las instituciones que emiten comunicados oficiales se han ganado la desconfianza creciente por mérito propio.

Si tanto cuesta que oficial sea percibido como equivalente a verdad es porque han usado ese santo nombre en vano. Por tantas veces que ese sello se usó para encubrir declaraciones de conveniencia, comparecencias convocadas para no decir nada, publicaciones que no pueden ser contrastadas. La verdad es que, por usar a otro coloquialismo, es difícil determinar qué es la verdad.

Es más fácil reclamar verdad que definirla. La tradición positivista viene del siglo XIX, cuando las ciencias naturales aspiraban a categorizar el mundo a partir de hechos observables. Para esta corriente, la verdad es solo cuestión de medir y describir con precisión hechos que hablan por sí solos. La información pública es un poco más compleja de clasificar que las especies salvajes.

Una frase rimbombante sostiene que los hechos son sagrados y las opiniones libres. Pero en sí misma es una opinión incomprobable. La ciencia hoy diría que la selección de las evidencias tiene la misma libertad que los argumentos que se eligen para justificarlas.

Hechos y dichos no circulan en un vacío aséptico: pasan por los mismos filtros emocionales, ideológicos y culturales que moldean las percepciones humanas. Más de doce mil estudios sobre desinformación publicados en revistas científicas de primer nivel desde 1988 no logran ofrecer evidencias unánimes sobre el fenómeno. Ni siquiera han podido demostrar que su impacto.

Interpretaciones, opiniones, juicios de valor, sátiras, argumentos son imprescindibles para entender las evidencias y enriquecer la conversación social

La ciencia misma queda presa de parcialidades e interpretaciones. Y de financiamientos. Hay cosas que se investigan y cosas que no. Hay resultados que se atienden y otros que se ignoran. Un principio científico es que verdades que se aceptaban como válidas pueden ser refutadas. Solo el poder absolutista pretende que la verdad es única y no puede ser discutida ni revisada.

El debate público no solo se basa en la Verdad, con mayúsculas. Ni esta solo se encuentra en los datos oficiales. Interpretaciones, opiniones, juicios de valor, sátiras, argumentos son imprescindibles para entender las evidencias y enriquecer la conversación social. Cuando todo pretende reducirse a una verdad, no solo se pierden los matices, sino que se clausura cualquier debate. “Veritas odium parit” expresó Terencio en su obra Andria, advirtiendo que la verdad es odiosa. Si no genera contrapuntos, no es verdad: es obsecuencia.

La sabiduría popular recuerda que “In proverbiis veritas”, es decir, que es más probable encontrarla en los refranes que incluyen reflexiones sobre la verdad desde que hablábamos en latín. Si un dicho muy popular advierte que solo los niños y los borrachos dicen la verdad, que se refrenda con el viejo adagio “In vino veritas”, que reconoce que la verdad aparece cuando se afloja la inhibición. Lo contrario de esperar que, por decreto, la sociedad vaya a buscar la verdad al boletín oficial.