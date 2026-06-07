Todo lo que nos pasa ya le pasó a una monja

¿No hay plata? Más que recurrir a los ahorros o el mangazo, tal vez le convenga seguir algunas de las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús, la mujer más cotizada de España en el siglo XVI al fundar su propia orden religiosa, las carmelitas descalzas, una diabla a la hora de negociar una hipoteca. Los problemas de trabajo se resuelven con los consejos de María de San José y los dilemas románticos encuentran consuelo en los saberes de Ana de Jesús, algunas protagonistas del elenco de monjas de Instrucción de novicias, el libro de Ana Garriga y Carmen Urbita recién publicado acá. El convento barroco se convierte en una fuente de sabiduría atemporal: mientras los hombres descubren los secretos para la vida moderna en las Meditaciones de Marco Aurelio, las mujeres leen a las monjas de quinientos años atrás para hacer pie en esta época.

La cantante Rosalía luce una corneta (no el instrumento sino el tocado típicamente blanco de una novicia) porque la estética nuncore es el último grito. El convento está de moda. Hay monjas en la música pop, en las películas y en las pasarelas de alta costura. “No faltan los análisis que unas veces interpretan el supuesto resurgimiento de la cultura monástica como síntoma alarmante de un neoconservadurismo engalanado de espiritualidad y otras como un revolucionario y jubiloso jaque mate a la cultura del aislamiento y a la alienación que rige hoy nuestras vidas”, escriben Garriga y Urbita. No son oportunistas. Ambas nacidas en España, cursaron sus doctorados en Literatura en los Estados Unidos y dedicaron diez años a estudiar documentos del Barroco católico ibérico. Así nacieron el podcast Las hijas de Felipe y este libro, un boom editorial que abre sus páginas a un mundo oculto en el que carmelitas, clarisas, jerónimas, dominicas, agustinas o benedictinas comparten una sabiduría colectiva de inspiración espiritual y afán práctico.

El fenómeno actual se nutre del berretín por el pasado para entender algo de este presente tan incierto. “Siempre supimos que nuestra devoción por la cultura de los siglos XVI y XVII no era ninguna huida hacia el pasado”, dicen en Instrucción para novicias: “Que nacía, de hecho, de la urgencia por desempolvar una época tan tergiversada desde recovecos que sirvieran para iluminar el presente”. Las autoras encuentran focos de sabiduría en los rincones más oscuros de la Santa Inquisición, los conventos donde se alumbraron algunas soluciones para la vida común. En el aquelarre histórico, Santa Catalina de Siena se presenta como la it girl definitiva del santoral y Santa Verónica Giuliani, como una influencer temprana que logró dominar el algoritmo de la Contrarreforma y volverse viral cuando viral solo era algo que te llevaba al sanatorio o la tumba.

“Un correo electrónico demasiado asertivo? ¿Una infidelidad? ¿Un cuerpo que ya no está dispuesto a cooperar? ¿Un divorcio?”, enumeran Garriga y Urbita: “Una monja ya ha sabido cómo resolverlo”. La lectura de estas instrucciones deslumbra por sensatez y sentimientos y una combinación entre erudición teórica y ligereza intencional que no cae en la autoayuda ni el miserabilismo. Aunque uno no tenga el hábito, puede comulgar con el consejo de cada novicia si es cierto lo que dicen sus devotas: “Todo lo que nos pasa ya le pasó a una monja”.

ABC

A.

La monja agustina María de San José (1656-1719) escribió Instrucción de novicias, un manual donde explicaba el protocolo a las religiosas debutantes.

B.

Las académicas españolas Ana Garriga y Carmen Urbita recuperaron el título en un best seller que sigue las vidas del convento para “guiar tu presente”.

C.

El libro y el podcast Las hijas de Felipe se enmarcan dentro del fenómeno nuncore, una tendencia estética que remite a la iconografía religiosa.