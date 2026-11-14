Uruguay celebró a León XIV con unidad política y republicana

MONTEVIDEO.- Una imagen de Estado, y eso que fue en un Estado que desde 1917 tiene a la Iglesia fuera de su órbita. Los presidentes de los tres poderes del Estado, líderes políticos de todo el arco partidario e ideológico, todos juntos para recibir la visita del Papa León XIV en una señal de la institucionalidad del Uruguay.

Recién comenzaba la gira por Latinoamérica y la primera imagen mostraba que Uruguay era el único que podía lograr eso, de reunir en la bienvenida al líder de la Iglesia Católica a todos los presidentes de la democracia instaurada en 1985, a todos los partidos del oficialismo y la oposición.

Estaba claro que eso no podría verse ni en la Argentina ni en el Perú, no solo por el grado de confrontación extrema, sino por los procesos judiciales a expresidentes.

La visita del Papa se vivió como una fiesta, religiosa para los católicos y republicana para todos los políticos que no son parte de la Iglesia.

El presidente Yamandú Orsi (para el período 2025-2030) lo recibió en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, primero, y en la Plaza Independencia después, frente a la histórica Casa de Gobierno, y ahí le presentó a la presidenta del Poder Legislativo, Carolina Cosse, y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales.

Luego el presidente Orsi, de la coalición de izquierda Frente Amplio -y del movimiento político heredero de la guerrilla de los años 60 y 70- le presentó al Papa a los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-89 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) y Luis Lacalle Pou (2020-2025).

El papa León XIV asiste a una ceremonia de bienvenida junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en la Plaza Independencia de Montevideo Sofia TORRES / AFP - AFP

Sanguinetti es del Partido Colorado, de centro y corte socialdemócrata, y los dos Lacalle, padre e hijo, del Partido Nacional y de orientación liberal.

Es claro que si estuvieran con vida también habrían sido convocados Jorge Batlle (Colorado, liberal; 2000-2025), Tabaré Vázquez (socialista, Frente Amplio, 2005-2010 y 2015-2020) y José Mujica (Frente Amplio, tupamaro, MPP, 2010-2015).

La demostración de unidad se da además cuando esos líderes políticos no son católicos, salvo los expresidentes del Partido Nacional, “blancos”. Este partido es el que ha tenido un vínculo más cercano con el catolicismo, mientras que los “colorados” han sido los propulsores del histórico proceso de separación de la Iglesia del Estado. Por su parte, la izquierda ha tenido expresiones cristiana poco relevantes.

Dentro de la antigua Casa de Gobierno, esperaban al Sumo Pontífice el presidente del partido oficialista Frente Amplio, Fernando Pereira; el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda; el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado; del Partido Independiente, Pablo Mieres y de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos; también otros dirigentes de estos partidos.

El presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Rodrigo Goñi, es un activo católico que ha defendido en el Parlamento las posturas de la Iglesia en debates cruciales para esta institución, pero sin éxito. Él hizo una campaña pública para que el Papa León XIV fuera invitado a la Asamblea General Legislativa, lo que fue rechazado por la mayoría por entender que era violatorio de la Constitución de la República, y para que el Palacio Legislativo fuera iluminado con los colores amarillo y blanco del Vaticano.

La presidente del Senado y de la Asamblea General, Carolina Cosse, no aceptó esas propuestas y no cedió a la presión pública de Goñi, pero estuvo en primera fila para darle la bienvenida a Robert Prevost​​, en su carácter de Jefe de Estado del Vaticano.

Más allá del debate político, todo el arco partidario estuvo para saludar al Papa y acompañar la celebración popular en la Plaza Independencia, la principal del Uruguay, y también en el acto religioso del Estadio Centenario.

En esa vigilia, quienes hicieron una petición de oraciones de los fieles fueron el blanco Rodrigo Goñi, el senador colorado Pedro Bordaberry; Daniel Radío por el Partido Independiente y Juan Andrés Roballo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) del Frente Amplio.

Más allá del debate político, todo el arco partidario estuvo para saludar al Papa y acompañar la celebración popular en la Plaza Independencia, la principal del Uruguay, y también en el acto religioso del Estadio Centenario

El presidente Yamandú Orsi despidió al papa León XIV, que partió rumbo a la Argentina, y con el apretón de manos le dijo: “Gracias, salió todo muy bien, fue un regalo maravilloso y Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy”. Orsi es agnóstico, igual que Sanguinetti.

Uruguay comenzó un proceso de apartamiento de la Iglesia en 1860 y esa separación se consolidó con la primera reforma a la Constitución de la República, que fue aprobada en plebiscito popular con 95,3% de los votos. A partir de entonces se quitaron todos los símbolos religiosos de espacios y oficinas públicos, se cambiaron de nombre los feriados religiosos y se quitó a la Iglesia de la órbita estatal.

Uruguay es el país con menos católicos del continente, con 35% que expresa identificación con la Iglesia y con apenas 9% que declara tener alguna acción practicante de la religión.

Eso no impidió que el país viviera una fiesta con la visita papal y momentos de emoción colectiva. Los líderes partidarios, agnósticos, ateos o religiosos, se mostraron en unidad republicana frente a León XIV y destacaron la visita como un hecho histórico.