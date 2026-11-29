Paseó como nunca por su barrio, Barracas. Desde el tren se imaginó en Tres Esquinas, en los tiempos del arrabal. Después se subió a un auto, no tan moderno, y miró extasiado el cemento en altura de los edificios. Al galope, caballito blanco, sintió el aire cargado del Riachuelo. Se sentó en un banco de plaza y, antes de subir al helicóptero, volvió a imaginar aquel tiempo fabril de obreros y esperanzas. Todo eso puede pasar en una calesita: viajar por distintos lugares y épocas sin moverse de una plaza.

Sortija de la calesita del Parque Saavedra Fabián Marelli

“La calesita de Tito”, fundada en 1938 y ubicada en la Plaza Arenales de Villa Devoto, es considerada de las más antiguas de la Ciudad de Buenos Aires. Saavedra y Palermo son los barrios que reúnen mayor número de unidades, con seis en cada caso. Según puntualiza el sitio oficial Buenos Aires Ciudad en su apartado “Calesitas porteñas”, en la Ciudad hay 55 calesitas y carruseles con permiso vigente, distribuidos en las 15 Comunas porteñas: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/gobierno/gestion-comunal/calesitas-portenas.

“La primera calesita de Buenos Aires se instaló entre 1867/70 en el Barrio del Parque, entre lo que hoy es el Palacio de Tribunales y el Teatro Colón. Era de fabricación alemana y la anécdota señala que funcionaba frente a la casa de Sarmiento, entonces presidente. Él mismo intervino para evitar que la policía la desalojara, aduciendo que era hermoso oír la risa de los chicos cerca de su ventana”, según se lee en la revista CulturaBA (2009), del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, generaciones de chicos —y también de grandes— volvieron a subirse a los caballitos de madera, a buscar la sortija y a pedir una vuelta más.

En Nueva Pompeya, la calesita dice presente Fabián Marelli

Pablo (49), vecino del barrio de San Cristóbal, recuerda las calesitas como un pequeño mundo en movimiento. El helicóptero era uno de sus lugares preferidos, aunque también estaban el tanque, el caballito que subía y bajaba, la jirafa, el banco de plaza y los personajes de los dibujos animados. La música acompañaba las vueltas y, como en tantas plazas, había un objetivo que concentraba toda la atención: la sortija.

“Uno esperaba ese momento para estirar la mano y quedarse con una vuelta más”, recuerda. Más que un juego, dice Pablo, era una manera de sentirse por un rato piloto, domador o protagonista de alguna aventura.

Las calesitas también conocen las vueltas de la vida. Las historias y los tiempos cambian, pero la memoria permanece entre varias generaciones de vecinos.

Ana María Soriano vuelve con la memoria a los fines de semana en la Plaza Victorio Grigera, en Lomas de Zamora. Llegaba con sus sobrinos y el paseo tenía un recorrido casi obligado: primero el algodón de azúcar, los pirulines y los pochoclos; después, una caminata entre los puestos de la feria de artesanías. Y, por supuesto, la calesita. “Sus preferidos eran el Dumbo y el caballito que subía y bajaba”, recuerda. Hoy, dice, sus sobrinos también evocan con nostalgia aquellos días de infancia.

“Uno esperaba ese momento para estirar la mano y quedarse con una vuelta más”, recuerda. Más que un juego, dice Pablo, era una manera de sentirse por un rato piloto, domador o protagonista de alguna aventura

La escena todavía puede repetirse. En la Plaza Grigera gira una calesita, aunque ya no es la de aquellos años. La histórica Calesita Don Juan fue trasladada en 2020 al Parque Finky, en Turdera, y al año siguiente un nuevo carrusel de dos pisos ocupó su lugar. Cambiaron los caballitos, pero no el ritual: esperar la vuelta, elegir dónde subir y pedir otra antes de que termine la música.

Plaza Libertad y Democracia Dr. Raúl Alfonsín, Lomas de Zamora, Laprida 1200/1270 Fabián Marelli

Hay algo que las calesitas conservan, aunque pasen los años: la ilusión de la sortija. Esa pequeña pieza de metal, que gira al alcance de las manos, convierte el paseo en un juego de suerte, atención e insistencia. La oportunidad dura apenas unos segundos, pero alcanza para que el chico estire el brazo, lo intente una vez más y, si la fortuna le resulta esquiva, pida otra vuelta.

La sortija, de origen árabe, también integra un entretenimiento típicamente gauchesco. Se llama así por el premio: una pequeña argolla que había que atrapar al pasar. La palabra también guarda su propia historia. La RAE define sortija, en su quinta acepción, como el “juego de correr sortija” y explica que consistía en ensartar, a caballo y con una lanza o vara, una argolla colgada de una cinta.

A la calesita de Tito, en Plaza Arenales, Villa Devoto, llegan mensajes de todo tipo Fabián Marelli

Porque en una calesita no solo dan vueltas los caballitos. También lo hacen los recuerdos. Allí donde alguna vez se subieron quienes hoy son padres y abuelos, ahora se acomodan sus hijos y sus nietos; cambia la música, cambian los personajes y hasta los carruseles, pero permanece esa expectativa sencilla de dar una vuelta más y, con un poco de suerte, llevarse la sortija.

Con el paso del tiempo, aquella tradición de buscar la sortija siguió formando parte del ritual de la calesita. Gabriela De Pedro también guarda entre sus recuerdos aquellas tardes de sábado y la posibilidad de una vuelta más.

“Los recuerdos -reseña Gabriela- de la calesita del Parque Domínico son nítidos. Alguna que otra tarde de sábado iba con mis padres a recorrer los juegos del parque y, por supuesto, también a dar unas vueltas en la calesita. Si había suerte, era posible que un algodón de azúcar o una manzana caramelizada acompañaran la tarde. La suerte de una vuelta más dependía del calesitero y su sortija movediza y, aunque a veces era esquiva la fortuna, otras veces era posible quedarse un rato más disfrutando del caballito elegido en la calesita.”

El 29 de noviembre de 2007, la Legislatura aprobó la Ley 2.554, que <b>declaró a las calesitas y carruseles patrimonio cultural de la Ciudad. </b>Así, además de los permisos para ocupar el espacio público, pasaron a contar con una protección que reconoce sus valores históricos, culturales y estéticos

Quizás por eso la imagen de la sortija quedó también en el tango. En Viejo baldío, con letra de Víctor Lamanna y música de Roberto Grela, aparece esa infancia de barrio que gira y vuelve: “Como en tu calesita / que desgranaba tangos, / mi suerte fue sortija (…)”.

Calesitas de Valor Patrimonial de Buenos Aires, una publicación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, editada en 2005 y con investigación de Alejandro Mellincovsky, reunió en un libro la historia y el registro de las calesitas porteñas: más de cincuenta que todavía giraban en plazas de la Ciudad, con información sobre su año de fabricación, los talleres donde fueron talladas y la historia de sus calesiteros.

Ese relevamiento fue parte del proceso que llevó a su protección patrimonial. El 29 de noviembre de 2007, la Legislatura aprobó la Ley 2.554, que declaró a las calesitas y carruseles patrimonio cultural de la Ciudad. Así, además de los permisos para ocupar el espacio público, pasaron a contar con una protección que reconoce sus valores históricos, culturales y estéticos.

Rituales que se renuevan en cada boletería Fabián Marelli

En una nota publicada en Página/12, el periodista Eduardo Videla reseñó el libro de Mellincovsky y repasó la disputa por cuál es la calesita más antigua de Buenos Aires. Según el relevamiento, la de Plaza Pompeya fue instalada en 1939 por dos farmacéuticos y vendida en 1958 a sus actuales dueños. Pero hay otra candidata: la que hoy funciona en Nueva York y Chivilcoy, en Villa Devoto, que habría comenzado a girar entre 1938 y 1940, tirada por caballos. Videla también destaca que, mientras en Francia se la llamó carrousel, en España tiovivo, en Israel sjarjará y en Italia girotondi, la denominación “calesita” es auténticamente criolla, según Mellincovsky.

“Las calesitas aportan su cuota de magia en diferentes espacios de la ciudad desde hace ya muchos años. Entre los primeros recuerdos de la infancia de todo porteño está, sin duda, aquella primera vez en que sacamos la sortija. El rico patrimonio cultural de Buenos Aires se manifiesta de muy diferentes maneras: la calesita es una de ellas”, se lee en la contratapa de Calesitas de Valor Patrimonial de Buenos Aires.

“El mejor trabajo de mi vida”

En 1949, Jesús Otero y Juan José Paz le dedicaron el tango “Calesita de barrio” a ese mundo de vueltas, música y recuerdos:

“Las veces que he protestado al viejo calesitero ¡eh!... ¡diga!, no tan ligero, así quién la va a sacar, y el viejito ocultando su ya clásica sonrisa, me paraba la sortija justo cuando iba a pasar”.

Néstor Marmorato, calesitero desde 2003 hasta la pandemia, de pibe estaba obsesionado con la calesita de Pompeya y soñaba con comprarla. Hoy está jubilado.

—¿Qué significó la calesita para usted?

—El mejor trabajo de mi vida. Los mejores años de mi vida. Yo venía golpeado del transporte, de las empresas de electricidad, de una empresa que habíamos armado. La calesita fue como una descarga a tierra. Me vino muy bien, me hizo muy bien. Era no tener que hacerme mala sangre por nada y jugar con los chicos todo el día.

En cada vuelta, un toque de magia Fabián Marelli

—¿Cómo llegó a la calesita?

—Yo de pibe estaba obsesionado con la calesita de Pompeya. Para mí era algo que en algún momento quise comprar. Al final terminé comprando un colectivo, nada que ver con la calesita. Me veía muy joven para la calesita en ese momento. Después caí por destino, no lo busqué. Me dijeron si quería hacerlo y me gustó.

—¿Es cierto que el dibujante Tabaré fue cliente suyo?

—Sí. Yo lo tenía ahí de cliente en la plaza de Turdera y no sabía quién era. Hablábamos siempre. Después de tantos años me entero. Un día lo veo en Puerto Madero con la hija y le digo que soy el de la calesita. Hizo una tira que salió en Clarín que se llama “La calesita de Néstor”. Para mí eso fue un mimo enorme.

—¿Qué era lo que más disfrutaba?

—Poder transmitirle algo a los chicos, hacerlos reír un rato, brindarles afecto y recibir más afecto del que brindabas. Yo veo ahora algunas calesitas que están funcionando y siento que ven nada más que el negocio, no ven lo útil que puede ser.

—¿Le quedaron anécdotas?

—Muchas. Lo que más me quedó es verlos crecer. Había chicos que venían con algún problema, encontraban ahí un lugar. Después dejaron la calesita y un día volvió uno ya grande con el hijo a contarme que los mejores momentos los había pasado ahí. Hoy me ven en algún lado y se ríen cuando me reconocen. Algo les quedó.

Al revisar el archivo de LA NACION aparece una crónica de María Ayzaguer, publicada en abril de 2018, que ya daba cuenta de otro cambio en las calesitas porteñas: el de su banda de sonido. El artículo, titulado “Chau ‘Manuelita’, hola ‘Despacito’”, contaba cómo los clásicos de María Elena Walsh comenzaban a ceder lugar frente al reggaetón y a las canciones que pedían los chicos de entonces. Despacito, de Luis Fonsi, era por aquellos días una de las más solicitadas.

La sortija cumple en Plaza Libertad y Democracia Dr. Raúl Alfonsín, Lomas de Zamora Fabián Marelli

Néstor, en este sentido, recuerda que también tenía sus propias reglas para elegir qué sonaba. Los Auténticos Decadentes aparecían seguido porque, además de gustarle, buscaba que la música fuera alegre y acompañara el clima de la calesita. Pero no todo era música de moda. También le interesaban los Canticuénticos y aquellas canciones que los chicos pudieran escuchar “con algún contenido”. “Para mí, la música no es apenas un fondo: también forma parte del juego”, afirma.

Y había una condición que estaba por encima de todas: él también tenía que divertirse. “Lo principal era que yo me divirtiera. Si yo no me divertía, no se divertía nadie”, recuerda. Por eso jugaba, se metía en la escena y se sentía uno más entre los chicos. “Yo me divertía jugando. Así que estaba a la par de los chicos”, dice. Quizás ahí esté una de las claves de su manera de entender el oficio: la calesita no era solamente para quienes subían. También debía disfrutarla quien estaba detrás de ella.

Mágico carrusel

En la ciudad de Buenos Aires, las calesitas también guardan historias de quienes crecieron, volvieron y llevaron luego a sus propios hijos. Entre esos testimonios está el de Clarisa Cámpora (50), vecina del Parque Saavedra desde hace más de dos décadas, para quien regresar a ese juego significó también reencontrarse con una parte de su propia infancia.

Los callitos son, en sí mismos, un viaje en el tiempo Fabián Marelli

“Conozco esta calesita desde hace más de 20 años, desde que me mudé al barrio. Sin embargo, recién pude volver a visitarla —y, sobre todo, a subirme— cuando nació mi hijo, hace nueve años. Desde entonces, la visitamos una y otra vez. Aunque hoy mi hijo ya está grande para la calesita, el lugar fue sumando otras propuestas: juegos mecánicos, inflables y actividades de pintura y dibujo, que mantienen vivo ese espíritu de encuentro y diversión”, cuenta Clarisa.

Y destaca que “el entorno también es parte de su encanto: está dentro de un parque hermoso, ideal para disfrutar en familia y pasar el día. Pero lo más lindo, en mi caso, es que volver a la calesita significa también volver a mi propia infancia. A sentir otra vez la emoción de sacar la sortija y ganar una vuelta más. Por un momento, uno vuelve a ser ese chico para el que todo era mágico”.

En la Plaza Libertad y Democracia Dr. Raúl Alfonsín, Laprida 1200, Lomas de Zamora, el carrusel está a cargo de Claudia Salimena (65). Es un emprendimiento familiar que sostiene junto a sus hijas y que lleva 35 años al frente. Alrededor del juego, las familias se acomodaban con el mate, el termo y la reposera, mientras la música sonaba de fondo. Entre vuelta y vuelta, Claudia se hizo un rato para conversar con este cronista al pie de su carrusel. “Se le dice carrusel al que tiene 12 metros de diámetro y los caballitos suben y bajan, tiene movimiento como el mío”, detalló.

Detalles, artesanía y delicadeza Fabián Marelli

En todo ese tiempo vio cómo fue cambiando todo, la música y el público. “Antes pasábamos temas infantiles, ahora tenés que poner lo que bailan los nenes de cuatro o cinco años”, explicó. El sonido también se modernizó: “Pasamos del casete al sistema digital”. Tanto cambió todo allí que en la plaza originalmente, cuenta Claudia, “entrenaba el club Los Andes, luego estuvo el Teatro Horizonte y distintas gestiones municipales la transformaron en el parque que luce hoy tan arbolado. Yo me crie a media cuadra de aquí, y hoy camino por la ciudad y todos me conocen como la señora de la calesita”.

Para el boleto tienen varias promociones familiares. “Por vuelta pueden salir hasta seis sortijas o más, depende de cuántos chicos haya”, indicó. Los tickets que entrega tampoco son comunes: son réplicas de viejos boletos de colectivo, impresas con una boletera de época. Durante la pandemia, cuando no se podía girar, el puesto siguió funcionando: “Nos reconvertimos y empezamos a vender pochoclos, que todavía hacemos acá”.

Sobre quienes se acercan, Salimena dijo que muchos padres traen bebés de pocos meses. “Vienen más por la nostalgia de ellos que por el juego, y después son esos mismos bebés los que piden volver”, señaló. Lo que más destaca de esos años es el paso de las generaciones: “Acá ves pasar cuatro generaciones, abuelos, hijos, nietos y bisnietos que siguen subiendo”.

Detalles de la calesita de Plaza Nueva Pompeya, Traful y Av. Sáenz Fabián Marelli

La letra del tango Calesita de barrio parece anticipar algo de lo que ocurrió con tantas calesitas: cambiaron de lugar, atravesaron épocas y sobrevivieron a nuevas formas de entretenimiento, pero quedaron guardadas en la memoria de quienes alguna vez subieron a ellas: “Calesita de mi barrio, espejo de mi alegría, / tal vez el progreso un día te lleve hacia otro rincón, / pero tenelo por cierto, que aunque deje de ser chico, / ha de vivir tu organito dentro de mi corazón”.

Hija de este cronista, Emma Celeste (13), al saber que su papá escribía sobre calesitas, le pidió que contara su historia: “Cuando era chica, entre los dos y los siete años, uno de los momentos que más ilusión me hacía era ir a la calesita. Cada vez que la veía sentía una emoción enorme, aunque ya hubiera subido muchas veces. Para mí era un pequeño mundo lleno de música, luces, colores y vueltas que parecían no terminar nunca. Mi juego favorito era la taza: me encantaba subirme y dejarme llevar mientras todo giraba. También disfrutaba de los caballitos y, sobre todo, de intentar quedarme con la sortija, atenta al momento justo. De fondo sonaba Xuxa o Panam”.

“Y después estaba mi papá —siguió Emma—, que muchas veces me compraba pochoclos o un chupetín para seguir paseando. Eran cosas chiquitas, pero me hacían muy feliz. Hoy, cuando veo una calesita en algún rincón de Buenos Aires, es imposible no volver por un instante a esa infancia. Vuelven la música, las vueltas, la sortija y hasta el sabor de aquel chupetín. Quizás eso sea lo más mágico de las calesitas: no solo hacen girar los juegos, también hacen girar nuestros recuerdos y nos devuelven, aunque sea por un momento, a los chicos que alguna vez fuimos”.

Tal vez por eso, entre quienes subieron alguna vez y quienes pasaron la vida haciéndola girar, la calesita sigue encontrando su lugar. Néstor habla de los chicos que volvieron de grandes con sus propios hijos y de aquellos a quienes la vuelta les dejó “algo”. Claudia ve pasar cuatro generaciones alrededor de su carrusel. Cambian la música, los personajes y hasta las máquinas, pero persiste el ritual: alguien sube, otro espera desde abajo y, en algún momento, una mano vuelve a estirarse para buscar la sortija.