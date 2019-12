10 libros para el árbol navideño y una feria de nuevos y usados en las veredas

Diez libros para el árbol de Navidad

Con un ojo en la calculadora y otro en las portadas de los libros que queremos comprar y leer, las Fiestas representan una buena oportunidad para regalar y regalarse un nuevo ejemplar con destino seguro: la biblioteca personal. Pese a que 2019 fue un año crítico para el ecosistema editorial, las novedades mantuvieron su ritmo habitual: lo que disminuyeron fueron las tiradas y las ventas en librerías. Recomendar solo diez libros de un bosque inconmensurable de títulos puede dejar una sensación de poquedad; sin embargo, también puede despertar la curiosidad por libros y autores que no están incluidos en esta lista. De la visita a librerías físicas o virtuales nunca se vuelve con las manos vacías.

Novela: A veces estoy contenta, pero tengo ganas de llorar, de Jens Christian Grøndahl (Tusquets), $605

Aunque esta novela breve del danés Grøndahl pasó algo desapercibida en el mes de su lanzamiento, reserva más de una sorpresa para los lectores. Bajo la forma de una larga carta a una amiga ausente, Ellinor revisa decisiones que tomó en el pasado, perdona y se perdona, a la vez que reconstruye una estirpe de amores arriesgados (y de duelos ante las pérdidas) en la que aparece su propia madre. "Hubo amor. ¿Ya no lo hay? Sí que lo hay, el amor no muere con el hombre, pero ¿cuánto tiempo puede ondear en solitario, extenderse por la sala vacía en busca de las motas de polvo que cuelgan de un rayo de sol? El recuerdo de un sentimiento ¿cuando deja de ser un sentimiento?". Emoción y ternura garantizadas.

Cuentos: Amo, de Carlos Chernov (Interzona), $595

Tal vez porque vive y trabaja como psicoanalista en México, nos olvidamos de que Chernov es uno de los grandes narradores argentinos. Por fortuna, cada nuevo libro firmado por él nos lo recuerda. Amo es una colección de relatos donde el humor negro roza con el erotismo, y la literatura fantástica con los mecanismos adictivos de thriller. Oscuras, retorcidas, sensuales, las atmósferas de los cuentos se enrarecen a medida que la lectura avanza. Una madre irritable que desaparece, un viudo que ama más allá de la muerte y un anciano cuya fantasía de venganza es más vívida que la cotidianidad son algunos de los protagonistas. En los comienzos de las historias de Chernov, de simplicidad aparente, se juega cierta perversión literaria: "El padre de María era un alcohólico agresivo; llegaba a la casa borracho y le pegaba a la madre. Su mente tejía un tortuoso razonamiento: como el alcohol le causaba impotencia, su mujer se acostaba con otros hombres".

Ensayo: Mujeres viajeras. Política, derechos y aventuras desde miradas pioneras (1864-1920), con selección e introducción de Luisa Borovsky (Adriana Hidalgo), $650

En un año saturado de literatura feminista, no es mala idea volver a las pioneras. Este volumen a cargo de Borovsky reúne perfiles y crónicas de siete escritoras en tránsito por el mundo: la francesa Lina Beck-Bernard (que vivió cinco años en Santa Fe y narró su travesía por el río Paraná), la escocesa Florence Dixie (que visitó la Patagonia en el siglo XIX), la estadounidense Katherine Dreier, la hija de alemanes Ada Elflein, Eduarda Mansilla, Juana Manso (que fundó en Brasil el primer periódico para mujeres) y la española Juana Rouco Buela, que fue deportada de la Argentina a inicios del siglo XX "acusada" de anarquista. "Con la descolonización y la creación de nuevos Estados, el siglo XIX impuso la necesidad de definir una identidad para las naciones emergentes, tanto desde las nuevas metrópolis como desde las naciones emergentes -escribe Borovsky en el prólogo-. Ese momento de cambio coincidió con el surgimiento del feminismo que, a su vez, empezó a esbozar una nueva identidad para las mujeres". Es un libro tan ameno como interesante.

Poesía: Sólo sé que seremos destruidos, de Enrique Lihn (Gog y Magog), $850

En un año en que Chile tembló, y no precisamente por el desplazamiento de placas tectónicas, la poesía de ese país, tan rica y variada, adquiere nuevos sentidos para los lectores de América Latina. Con selección de José Villa y Miguel Ángel Petrecca, esta antología de Lihn (que nació en Santiago de Chile hace noventa años y murió en 1988) es la primera que se publica en la Argentina. Reúne poemas que lo volvieron, con toda justicia, célebre en la literatura hispanoamericana, así como otros menos reconocidos y de recopilación póstuma. También se incluyen reflexiones del poeta extractadas de entrevistas con el escritor Pedro Lastra. "Ahora que quizás, en un año de calma,/ piense: la poesía me sirvió para esto:/ no pude ser feliz, ello me fue negado,/ pero escribí", se lee en uno de los textos del autor chileno.

Cocina: Sabor, de Víctor Manuel García (Planeta), $1390

Conocido en redes sociales como @elgordococina, el autor de este menú de recetas prácticas es uno de los influencers gastronómicos más importantes del país. ¿Cómo transformar los ingredientes cotidianos en "bombas" de sabor? Con más de ochenta recetas, García propone estrategias para que cada una de nuestras comidas se asemeje a un viaje a los sentidos, en especial el del gusto. Desayunos, sándwiches, tostadas a la pizza, burratas de polenta, arepas, quesos macerados, mermelada de morrones, curry de pollo, scons, budines y el " brownie del Gordo" (solo apto para hígados de acero) son algunas de las delicias que se pueden hacer, o al menos intentar hacer, en casa.

Fútbol: Conversaciones con jugadores exquisitos. El fútbol visto y debatido por sus protagonistas, de Diego Latorre y Gustavo Noriega (Aguilar), $599

Una serie de conversaciones entre un periodista no deportivo e hincha de River (Noriega) y un calificado comentarista y destacado exjugador de fútbol (Latorre) permite imaginar una "Liga de Jugadores Exquisitos" de la que formarían parte, por qué no, Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Enzo Francescoli, Jorge Rinaldi, Claudio Marangoni, el Beto Márcico, Diego Milito y el mismo Latorre. Una sucinta autobiografía del jugador, que entró a Boca a los catorce años, se acompasa con reflexiones sobre el caos actual del fútbol local, la adrenalina de jugar en los grandes equipos, las diferencias de entrenamientos en Europa y en la Argentina y los secretos de jugar al fútbol bien o mal, lindo o feo. Al final, toma la palabra César Luis Menotti, director ejecutivo de la Escuela de Entrenadores homónima: "Un entrenador tiene que leer. Nadie lee nada. Un entrenador tiene que leer cosas de la vida de los tipos que han escrito cosas maravillosas. Siempre que me preguntan qué es el fútbol, yo cito a Borges: 'Orden y aventura'".

Ciencia: El parrillero científico. Trucos y secretos para hacer el fuego, asar la carne, preparar la ensalada y tomar el vino, de Diego Golombek (Siglo XXI), $599

Ciencia y cocina en un solo volumen: esta reedición de un clásico del biólogo y divulgador científico que es Golombek introduce a los lectores en el arte de hacer un buen asado. Por medio de un estilo entretenido, el autor aporta evidencias científicas en diversas materias: el modo en que se hace un buen fuego (con carbón y con leña), la importancia de la paciencia para preparar la carne y luego asarla, las virtudes de cada corte, las mejores guarniciones para acompañar el asado y los vinos que hay elegir para brindar a la salud del asador. El libro incluye recetas a las brasas del cocinero Juan Braceli. Para no pasar un mal momento en las Fiestas, recuerde que debe cerciorarse de que el destinatario del obsequio no se haya vuelto vegetariano ni defensor de los derechos de los animales.

Ciencia ficción: Buscando a Jake y otros relatos, de China Miéville (Ayarmanot), $990

Este es el primer libro de cuentos del polifacético autor británico, publicado en 2005 y por fin traducido a la Argentina. Como se trata de la edición de un sello independiente, no hay que dejar pasar mucho tiempo para conseguir un ejemplar. Miéville, que ha ganado el premio Arthur C. Clarke tres veces, se ha propuesto escribir ficciones de todos los géneros posibles (del western al cómic y de la novela política al thriller); sin embargo, su maestría sobresale en la fantasía y la ciencia ficción. En este conjunto de doce relatos, a los que se suman una historieta y una novela corta, el autor juega con los formatos, los desdibuja y trasciende. Ciencia ficción, terror gótico, surrealismo urbano, en todo su oscuro esplendor, provocan fascinación y un extrañamiento inquietante.

Formas breves: El libro de los monstruos, de Juan Rodolfo Wilcock (La Bestia Equilátera), $650

Obra de un precoz minimalismo, los retratos de monstruos que no ocupan más de una página y media componen un elenco excepcional en la obra de Wilcock. El método es infalible y la magia está dada por la mano del escritor argentino exiliado en Italia, que cultivó con maestría muchos géneros literarios. En la misma frecuencia narrativa de La sinagoga de los iconoclastas y El estereoscopio de los solitarios, otros dos títulos recomendables del escritor, esta colección presenta una galería de seres comunes signados por un elemento que los distingue del resto, como le pasa al señor Milo. "El mecánico Fizio Milo es una persona tan modesta que poco a poco a desaparecido casi por completo, solo ha quedado de él, en un ángulo de su taller, una especie de fosforescencia difusa que a duras penas puede considerarse una luz -escribe Wilcock, quizá dando a entender que también el lector puede un día convertirse en un monstruo-. Sus empleados ya no le hacen caso, como tampoco le hacían caso cuando era más visible".

Inclasificable: Inundación. El lenguaje secreto del que estamos hechos, de Eugenia Almeida (DocumentA/Escénicas), $600

"El dios que aparece en los libros creó al mundo a través de las palabras. ¿Qué hubiera sido capaz de crear si hubiera permanecido en silencio?", se lee en las páginas de esta bitácora de lectura, escritura y pensamiento de la narradora y poeta cordobesa, autora de El colectivo y La tensión del umbral. Con la estructura de un alfabeto personal, los textos ondulan entre el ensayo, la poesía, las semblanzas y los contrapuntos. La infancia, el registro de la mirada, la lectura como una religión de la experiencia, la aproximación a Franz Kafka, Irène Némirovsky y Hermann Hesse y los filamentos con que se dan a luz una obra literaria forman parte de los materiales de esta pequeña usina de ideas, sueños y deseos que solo la escritura es capaz de poner en movimiento.

Veredas porteñas con libros

Entre el 21 y el 24 tendrá lugar la propuesta Veredas con Libros, una iniciativa del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Libreros y Editores Independientes (Caledin). Desde el sábado hasta el martes de Nochebuena, los ejemplares de 450 librerías porteñas "saldrán a las veredas" para acercarse aún más a los lectores. Aunque se anuncia como la primera edición, cabe señalar que ya se había hecho en octubre de 2011 un evento similar, que estuvo a cargo de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura y la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, en épocas de Hernán Lombardi como ministro. En esa ocasión se llamó "Buenos Aires, vereda de libros".

Fueron convocadas todas las librerías de nuevos y usados de la ciudad, y estas son algunas de las que participan de Veredas con Libros: Entelequia Book (Uruguay 341), Kafka & Cía. (avenida Corrientes 1117), Mundo Libro (Corrientes 1145), Cúspide (las dos sucursales de la avenida Corrientes), Lucas (Corrientes 1247), Hernández (las dos sucursales de la avenida Corrientes), Dickens (Corrientes 1375), La Revistería (Corrientes1388), Losada (Corrientes 1551), Argonautas (Corrientes 1580), Antígona (Corrientes 1583), La Cátedra (Corrientes 1620), Zivals (Corrientes 1798), De la Mancha (Corrientes 1888), Aquilea (Corrientes 2008), Caburé (México 620), Club del Cómic (Montevideo 255 y Marcelo T. de Alvear 2002), La Comarca (Federico Lacroze 3645), Mil Grullas (Malabia 1968), Punto de Encuentro (Avenida de Mayo 1110), El Libro de Arena (Aráoz 594), Fedro (Carlos Calvo 578) y Iupi Libros (Formosa 561), entre muchas otras. Aguinaldo, si te he visto no me acuerdo.