Discurso de apertura de sesiones: ¿A quién llamó “poeta” el Presidente y por qué?

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, donde el Presidente hizo un “revoleo” de apodos a quienes cuestionan sus políticas, Javier Milei llamó varias veces “poeta” a un integrante de la oposición que muchos creyeron que se trataba de Juan Grabois (por su papel como traductor de los poemas de J.R.R. Tolkien y autor de una novela). En redes sociales, escritores como Claudia Piñeiro, Mónica Sifrim, Cecilia Pontorno, Lidia Rocha y Diego Di Vincenzo se preguntaban a quién se había referido y, sobre todo, qué había querido decir con ese apelativo.

La “poeta” resultó ser la diputada peronista Kelly Olmos. “O seguí recitando o decí cosas con sentido”, le dijo también Milei.

Al día siguiente, la propia Olmos lo confirmó en su cuenta de X: “Hasta donde sé, soy economista. Ahora que el presidente me considera poeta, les comparto las sabias palabras de un hombre que supo conjugar las palabras con la acción: ‘Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino’”.

En diálogo con LA NACION, la diputada estimó la razón por la que Milei le había endilgado ese epíteto. “En el debate de reforma laboral terminé mi intervención recitando unos versos de la ‘Oda a Perón’ escrito durante la Resistencia Peronista; el Gobierno le prestó atención porque varios funcionarios me respondieron por las redes”.

“Oligarca caballero, prototipo del negrero, / que explotaste al obrero sin tenerle compasión, / ha sonado la campana, anunciando un nuevo día / para el pueblo que veía en Perón su salvación / ¡Perón, Perón”, había recitado la diputada en el recinto durante el debate.

Para Olmos, el discurso del Presidente fue “agresivo e injuriante” y “buscaba polarizar con una oposición a la que se estigmatizaba usando cifras y argumentos amañados o falsos, según el caso”.

Consultada por LA NACION si ella había interrumpido a Milei mientras exponía, Olmos dice que le cuestionó “expresiones” y que hizo comentarios. “Por ejemplo, cuando habló de los objetivos de un gobierno, agregué la justicia social como dice nuestra Constitución y se enfureció, caracterizándola de robo”. Eso ocurre en el minuto 7:50, cuando la ira de Milei se activó, mientras la bancada oficialista coreaba “¡pre-si-den-te!”.

“También cuando enumeró los sectores a impulsar, todos primarios, le pregunté por la economía del conocimiento”, agregó la diputada, si bien el Presidente vaticinó que “veremos data centers y capacidad de cómputo instalarse en la Patagonia, donde el frío natural y la energía implican y crean condiciones únicas para la infraestructura de la Inteligencia Artificial”.