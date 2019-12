Gastón Roitberg, Norberto Frigerio, Gail Scriven, José del Rio y María Eugenia Estenssoro Crédito: Fabián Malavolta

Se presentó ayer un volumen conmemorativo con imágenes del archivo de LA NACION y textos de secretarios, editores, redactores y fotógrafos

Como parte de los festejos por el sesquicentenario de LA NACION, se presentó ayer, en el Museo Mitre, un libro digital que estará disponible para todos los lectores que visten la web de LA NACION a partir del 4 de enero. Este fue un proyecto colectivo y consistió en la selección de 150 imágenes del archivo que luego se repartieron aleatoriamente entre secretarios y exsecretarios de Redacción, editores, redactores, correctores y fotógrafos del diario.

Todos ellos escribieron un texto a partir de la foto, en el que invocaron recuerdos personales y vivencias o usaron la imagen como disparador para contar una historia. El libro reafirma el compromiso de LA NACION por continuar desarrollando contenidos para las plataformas digitales.

Hay que destacar la apuesta de hacer un libro destinado a la vida digital con un diseño de enorme delicadeza y cuidado.

"Fue un gran desafío soñar con un libro digital. En el archivo del diario hay 3.000.000 de fotos y nos quedamos con 150. Además, es una clara muestra de la visión de futuro de LA NACION", expresó Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION.

"Quiero agradecer el hecho de haber participado en este libro. La foto que me tocó me remontó a la infancia, fue muy lindo escribir el texto. Este libro va a ser una experiencia distinta. También me gustaría destacar que en estos casi 25 años que va a cumplir la versión digital hemos logrado mantener la calidad y los valores de LA NACION", dijo Gastón Roitberg, secretario de Contenidos Digitales de LA NACION.

En el Museo Mitre, un lugar emblemático para la historia de LA NACION, algunos de los autores de los textos fueron convocados a subir al escenario para leerlos en público.

Ellos fueron Gail Scriven, prosecretaria general de Redacción; Hugo Alconada Mon, prosecretario de Redacción; Fernando Massa, editor de la sección Sociedad y Ciudad de Buenos Aires; Fabián Marelli, fotógrafo, y Teresa Elizalde, directora editorial del grupo de revistas de LA NACION.

José Claudio Escribano, miembro del directorio de LA NACION, recordó cuando, a mediados de la década de 1980, llegó la primera computadora a la redacción.

"La gente de The New York Times nos sugirió que la pusiéramos en el centro de la Redacción para que los redactores supieran que la máquina no mordía", evocó, con humor y simpatía.

El libro digital cuenta con un prólogo del presidente de S.A. La Nación, Julio César Saguier. Deliberadamente, el volumen no tiene un índice y las imágenes no están ordenadas cronológicamente. Los textos conversan entre sí, sin que haya un orden aparente, pero sí una continuidad.

Para que los lectores también puedan participar, habrá cinco fotos que no estarán acompañadas de texto. De este modo, ellos podrán escribir, tal como lo hicieron los periodistas y autoridades de LA NACION.

Norberto Frigerio destacó que este libro fue "un sueño" Fuente: LA NACION