Los libros como curación: Faena celebra con una pausa reflexiva su década en Miami

MIAMI BEACH.- A mediados de la década de 1990, Alan Faena vendió Via Vai, cargó cientos de libros en una camioneta y se dirigió a un terreno cercano a José Ignacio, donde comenzó a cultivar rosas y a construir un refugio que llamó Tierra Santa. Con una asombrosa capacidad de empezar de cero desarrollaría más tarde barrios enteros en Puerto Madero y Miami Beach, donde hace una década inauguró Faena Hotel. Poco después comenzó a inaugurar con activaciones gratuitas y obras públicas en la playa la semana de Art Basel, una de las citas internacionales más esperadas del año para el mundo del arte global.

Ahora hay libros escritos por él y una biografía publicada por Rizzoli entre los 4200 libros y 2500 títulos que componen Library of Us, una monumental biblioteca giratoria triangular, de seis metros de altura, creada por la artista británica Es Devlin. El encargo artístico más ambicioso y costoso que haya hecho Faena para celebrar la década del hotel incluye citas literarias recitadas en distintos idiomas y anteojos de última generación que permiten traducirlos mientras se lee con inteligencia artificial.

La biblioteca está compuesta por 4200 libros, ordenados por colores CHANDAN KHANNA - AFP

La propuesta inclusiva abarca además un sector bajo techo con citas de los trabajadores del hotel, exhibidas en pantallas LED ubicadas en la entrada, donde cualquiera que pase por allí puede sentarse a leer en medio de los imponentes murales creados por Juan Gatti. “Todo es para la comunidad –dice Faena-. Así como leer puede ser algo más solitario, esto lo hace muy comunitario y muy lindo. Nos conectamos a través de los libros y del conocimiento”.

En la biblioteca se reproducen en pantallas y se escuchan citas de los libros en distintos idiomas gentileza

De hecho, una de las citas que se escuchan en la playa recitadas por Devlin menciona que la lectura nos hace sentir menos solos, al descubrir cómo otros atravesaron experiencias similares. En el caso de Faena, fueron libros como los de Carlos Castaneda, Eduard Uspensky, Jiddu Krishnamurti y Oscar Wilde los que lo acompañaron en su época de aislamiento.

Sociales en el Faena, Miami Art Week gentileza

“Es un homenaje a los grandes pensadores, filósofos, poetas y escritores que formaban parte de nuestra vida, especialmente en el verano –explica-. Uno se la pasaba leyendo, los libros eran curadores. Yo buscaba conectar con filósofos o gente que tenía algo para decir, siempre en la búsqueda de esas palabras. El teléfono nos está haciendo olvidar de eso, vivimos una vida mucho más instantánea. A través de esta obra estamos de alguna manera también haciendo un homenaje al pasado, a todos los grandes pensadores, escritores, poetas, a todo lo que lo que lo que está escrito a través de los tiempos”.