Con novedades y fiesta de quince, la Feria de Editores renueva su compromiso con lectores y librerías

La Feria de Editores (FED) se prepara para celebrar su decimoquinta edición, que este año irá del jueves 6 al domingo 9 de agosto, de 14 a 21, nuevamente en C Complejo Art Media (avenida Corrientes 6271), en el barrio de Chacarita, con entrada libre y gratuita. En rueda de prensa, los responsables del evento -los editores Víctor Malumián y Hernán López Winne, de la editorial Godot- reconocieron que se les hacía difícil encontrar un lugar más amplio para recibir a más expositores y lectores. En 2025, se convocó a 30.800 asistentes.

Para evitar largas filas en la vereda y aglomeraciones, este año los asistentes deberán inscribirse previamente para ingresar con QR (con datos como el mail y el número de teléfono); el público se podrá registrar incluso en la entrada del C Complejo Art Media. La base de datos servirá a los organizadores para hacer recomendaciones y “un conteo más preciso”, indicó Malumián.

Participarán más de 330 sellos de países de América Latina y España; el alquiler de cada mesa asciende a los $ 540.000. “Todos renuevan y no hay nuevos lugares”, explicaron el fervor por la FED. Catálogos de narrativa, ensayo, poesía, música, cine, libros ilustrados y libros álbum, novela gráfica, ciencias sociales, humanidades, periodismo e infantiles coparán las “calles” bautizadas con nombres de escritores.

Julieta Venegas, Martín Kohan, Mauricio Kartun, Sofía Balbuena, Violaine Bérot y Juan Mattio estarán en la FED Archivo

La lista de invitados internacionales incluye a la escritora y editora mexicana Socorro Venegas; la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas (que presentará Norteña el sábado 8 a las 17.30); la escritora francesa Violaine Bérot, las autoras uruguayas Tamara Silva Bernaschimna y Erika Paula Curbelo; el escritor español Beñat Sarasola (de la Residencia Malba), el escritor, ensayista y profesor brasileño Felipe Charbel (el viernes 7 a las 17.30 conversará con Florencia Garramuño, Mario Cámara y Julia Musitano) y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella.

El seleccionado de invitados locales gana por abrumadora mayoría: entre otros, visitarán la feria Clara Obligado, Ana Ojeda, Hernán Vanoli, Valeria Tentoni, Mauricio Kartun (será entrevistado el sábado 9 a las 19), Martín Kohan, Pablo Stefanoni, Juan Mattio, Ricardo Romero, Cecilia Simeoni, Dani Zelko, Santiago Loza, Marie Gouiric, Valentín Díaz, Jorge Monteleone, Martín Rejtman, Sofía Balbuena, Natalia Rodríguez Simón, Milagros Porta y Camila Perochena, que el domingo 9 a las 19 cerrará el evento con una charla sobre el modo en que los políticos locales “editan” el pasado según sus metas. A diferencia de ediciones anteriores, no se convocó a streamers.

Rumbo a la FED: Camila Perochena, Clara Obligado, Dani Zelko, Socorro Venegas, Valeria Tentoni y Gastón Giribet Archivo

La cuarta edición del programa Librerías Aliadas, en el que bibliotecas y librerías pueden comprar ejemplares con un descuento del 50%, se hará el jueves y el viernes de 11 a 14. “El año pasado cuadruplicamos las ventas”, apuntó López Winne. Los envíos de hasta 200 kilos de libros serán gratis.

¿Te imaginás un país sin librerías de barrio?



El Gobierno envió al Senado un proyecto para derogar la Ley del Libro y la Ley de Defensa de la Actividad Librera.



Estas leyes regulan y protegen todo el ecosistema cultural, y NO le generan gastos al Estado. Su eliminación no es un… pic.twitter.com/RBU5DUV8Ss — Hugo Alconada Mon (@halconada) July 18, 2026

Ante la información, que comenzó a circular en redes sociales, de que el Gobierno intentará, por segunda vez, la derogación de la ley de defensa de la actividad librera (ley 25.542, también conocida como ley de precio único), los responsables de la FED expresaron su rechazo. “Una ley que fue debatida y sigue siendo apoyada por todo el sector no puede ser derogada unilateralemente por gente que no conoce nada del mundo del libro y que no sabemos a qué intereses responde”, dijo Malumián. No obstante, consideró que la ley 25.542 podía ser “mejorada o actualizada”.

El jueves a las 14.30 se entregará el premio a la labor librera, que consiste en cuatro millones de pesos que la librería ganadora podrá invertir en libros adquiridos en la FED con un 50% de descuento en, por lo menos, diez editoriales. Las librerías finalistas son Fervor (Mar del Plata), La Sede (Bariloche), Volcán Azul Libros (Córdoba), Atlántica Libros y Café y Medio Pan y Un Libro, ambas de la ciudad de Buenos Aires.

El afiche de la FED es obra de la ilustradora Ornella Pagliaruolo FED

Esa tarde también se entregará el premio a la ganadora del afiche de la FED, la ilustradora Ornella Pagliaruolo, que recibirá $ 900.000, una caja de Posca Pencil x 36 unidades y un set de marcadores Posca Brush. A las 16, Pagliaruolo conversará con las integrantes del jurado, Pum Pum y Maru Aguzzi, y Martín Ramón.

El libro de regalo a los asistentes abordará el tema del trabajo. “Siempre los vinculamos con una temática específica; el año pasado fue la estafa [por el caso $Libra] y, en este caso, fue la reforma laboral”, detalló Malumián. La imprenta Porter ya sacó del horno siete mil ejemplares. Por primera vez, la FED y Finnegans Impacto organizaron una convocatoria abierta, en la que hubo más de quinientas postulaciones. Los autores de los diez textos seleccionados por el escritor Ricardo Romero recibirán $ 200.000 cada uno.

Sábado y domingo volverá la Terraza FED, con recomendaciones de libros, una charla sobre cine y literatura argentinos (auspiciada por MUBI) y un ciclo de poesía organizado por Lucía Igol y Pierre Froidevaux (el sábado); el domingo, entre otras actividades, habrá una clase de escritura (a cargo de Luciano Lamberti) y, a las 19, la función teatral de Un hombre peligroso, de Ariel Núñez Di Croce, basada en un libro de Osvaldo Bayer sobre Severino Di Giovanni (con inscripción previa). Para quienes necesitan preparar el vestuario con anticipación, se comunicó que el sábado 8, en el Teatro Vorterix (avenida Federico Lacroze 3455), la FED tendrá su fiesta de quince; las entradas se pueden comprar en All Access.

En alianza con el Fondo Nacional de las Artes se reactivó el programa “A más de 300 km de la ciudad de Buenos Aires”, que apoya económicamente a dos editoriales de las provincias con $ 1.000.000 para cada una, que servirán para cubrir parte de los gastos de traslado, alojamiento y viáticos; el stand es gratuito. Las ganadoras de la convocatoria fueron Funga, de Santiago del Estero, y Las Guachas, de Neuquén.

Otro premio de la FED -con jurados “de lujo”, según Malumian- se entregará días antes del inicio del encuentro. El 23 de julio se anunciará el nombre del ganador de “Rumbo a Guadalajara”, que costea el viaje de un editor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hay cinco sellos finalistas: Gourmet Musical, Bosque Energético, Galería Editorial, El Gato y la Caja y Tenemos las Máquinas.

De las catorce charlas programadas, se destacan “Horizontes especulativos: filosofía, ficción y física contemporánea”, con Cecilia Garrafo, Juan Mattio, Ricardo Romero y Gastón Giribet (viernes 7 a las 16); “Escribir a contranarrativa: El tejido inestable entre la ficción y la memoria”, con Sofía Balbuena, Clara Obligado, Socorro Venegas y Valeria Correa Fiz (viernes a las 19), “Borges. La filosofía y la calle”, con Martín Kohan, María del Carmen Rodríguez, Jacobo Zanella y Victoria Vaccaro, y la charla de Violaine Bérot con Valeria Tentoni, el domingo a las 17.30.

En simultáneo, se lanzó la Cátedra FED, ciclo de formación profesional para editores y profesionales del mundo del libro, con charlas aranceladas ($ 55.000) y presenciales en Ballivián 2239. El jueves pasado debutó como catedrático Javier López Llovet, director general de Penguin Random House en la Argentina, que acaba de ser elegido como nuevo presidente de la Cámara Argentina de Publicaciones, en reemplazo de Gustavo Galarraga. El 13 de agosto será el turno de Carlos Díaz, director general de Siglo XXI.