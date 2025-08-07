7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 7 al 13 de agosto en Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Activación inmersiva. Como parte de la programación de Arte y Tecnología, y en el marco de la exhibición Rituales Tecnológicos II, el Palacio Libertad presenta Ecos de la convergencia: Viaje inmersivo a la naturaleza sintética, una activación inmersiva realizada por Tolch. Hoy y los miércoles de agosto en Sarmiento 151 de 14 a 20, con entrada gratis.
- Cruce de disciplinas. El cocinero Fernando Trocca se contará entre los veinte artistas de distintas generaciones y disciplinas que participarán con obras alejadas de su producción más reconocida de la segunda edición de Lateral, muestra organizada por la galerista Abril Bellati. Desde hoy hasta el domingo en la sede de édition privée (Av. Alvear 1780), con entrada gratis. Visitas guiadas: jueves y sábado, a las 12, a las 16 y a las 18.
- Inauguraciones. Mañana a las 19 se inaugurará Faunos de conurbano, de Santiago Erausquin, en Bertuzzi Atelier (Rosario Vera Peñaloza 450). El sábado, las galerías de Recoleta Cosmocosa, Del Infinito y Herlitzka & Co. abrirán de 11 a 17. A las 15 se presentará Las fuerzas extrañas, de Ana Won, en Constitución (Del Valle Iberlucea 1140). A las 16 será el turno de Selvático, de Carolina Magnin, en el subsuelo del Edificio Sudamérica (Av. Pte. R. Saenz Peña 530). Y las 18 en la galería Komuna (Galicia 169) Panduro, muestra del colectivo Tótem Tabú, integrado por Hernán Soriano, Malena Pizani y Laura Códega. Desde el miércoles a las 18, Adriana Zaefferer exhibirá sus pinturas de caballos en la galería Sara García Uriburu (Uruguay 1223, timbre 5).
- Arte y teatro. El Museo Moderno continúa con el ciclo “Exposiciones en cartel”, curado por Fernando García en el marco del programa anual Arte Es Teatro. Luego del gran éxito de El Gusanito, se presentará Cristina Banegas: Molly Bloom, con dirección de Carmen Baliero y puesta del artista Juan José Cambre. Hoy y mañana a las 19 en Av. San Juan 350. Entrada: $7000, a la venta en la boletería del museo y por Entradas BA.
- Presentación. El lugar fértil se titula el libro de la pintora Liliana Golubinsky y su hija, la médica Lucila Krolovetzky, que presentarán mañana a las 18 en conversación con María Paula Zacharías. En el Museo Xul Solar (Laprida 1212).
- Maratón de cine en el Malba. En el auditorio del museo se proyectará mañana a las 18 Them The Kitchen, de Liliana Porter y Ana Tiscornia. Y a las 20 Otras formas, documental de Florencia Ciliberti sobre artistas visuales que hacen música. El sábado a las 18 se proyecta Yo y la que fui. Retrato sobre Adriana Lestido, de Constanza Niscolovos. Entradas en malba.org.ar.
- Taller de dibujo. Desde hoy, todos los jueves de agosto, el Museo Nacional de Bellas Artes propone un acercamiento desde el dibujo a la exposición Museo secreto. De la reserva a la sala. En cada encuentro se abordará un eje temático que permita descubrir cómo artistas de todos los tiempos abordaron temas similares desde lenguajes diversos. A las 18 con entrada gratis en Av. Del Libertador 1473, para mayores de 15 años.
LA NACION