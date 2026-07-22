“Guerra cultural global”: intelectuales niegan que la Argentina sea racista y lo atribuyen a una “campaña internacional de demonización”

Las inesperadas acusaciones que llovieron sobre la Argentina de ser “uno de los países más racistas del mundo”, tras la finalización del Mundial de Fútbol, desencadenó un debate en medios de prensa y redes sociales. Escritores, historiadores e intelectuales dieron a conocer sus puntos de vista acerca del modo en que la creencia en la superioridad de un grupo étnico sobre otros (el racismo) se conjuga en la Argentina.

Luego de haber criticado en su cuenta de X a “cierta detestable sociedad argentina” (representada por la performance de la selección argentina ante la de España, en la final del domingo), el escritor español Arturo Pérez-Reverte -que recibió críticas de políticos como Laura Alonso y Alejandro Finocchiaro, entre otros- hoy salió a responder. ”Siempre sostuve que lo peor del ser humano aflora con las religiones y los nacionalismos. Olvidé mencionar el fútbol, que a veces conjuga ambas cosas. Y en cierto modo, el fútbol es como Twitter: retrata muy bien lo mejor y lo peor del individuo. Y no me refiero a los jugadores”.

Siempre sostuve que lo peor del ser humano aflora con las religiones y los nacionalismos. Olvidé mencionar el fútbol, que a veces conjuga ambas cosas. Y en cierto modo, el fútbol es como Twitter: retrata muy bien lo mejor y lo peor del individuo. Y no me refiero a los jugadores. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 22, 2026

El escritor Jorge Fernández Díaz debió aclarar que Pérez-Reverte es un amigo de la Argentina. “Lo que hace con su mensaje es desligar al país bueno que tanto conoce de esas imágenes de violencia y de falta de cortesía que algunos jugadores nerviosos demostraron al final del partido”, explicó. “Algunos periodistas europeos, dicho sea de paso, deberían disculparse por comprar y difundir fake news para tratar de deslegitimar los irrefutables éxitos de Messi y generar odio contra los argentinos”, acotó.

@perezreverte no sólo es mi amigo, sino que es un gran amigo de la Argentina. Lo que hace con su mensaje es desligar al país bueno que tanto conoce de esas imágenes de violencia y de falta de cortesía que algunos jugadores nerviosos demostraron al final del partido. 🧵 — Jorge Fernández Díaz (@fernandezdiazok) July 22, 2026

En un extenso posteo en X, el escritor e historiador argentino residente en España Martín Caparrós desmintió que en la Argentina prevaleciera el racismo. “Somos pura mezcla, somos los mismos y distintos: no podemos descalificar a ningún otro –porque nosotros mismos somos otros”, expresó mediante un juego de palabras. Reconoció, sin embargo, que “la mayoría de los negros de Buenos Aires no sobrevivió al siglo XIX” (por guerras, condiciones socioeconómicas y pestes) y que había “discriminación hacia los pobres” (como pasa en muchos países del mundo).

El país más racista del mundo



Me tiene impresionado nuestro nuevo racismo. Me dieron ganas de escribir sobre eso pero no de publicarlo en algún medio. Prefiero que quede aquí, al alcance de quien quiera leerlo.



Una conciencia nueva recorre el planeta. No lo sabíamos pero ahora… pic.twitter.com/UEAGwweec3 — Martín Caparrós (@martin_caparros) July 22, 2026

La escritora mexicana residente en España Brenda Navarro dedicó varias publicaciones al tema, a favor de la Argentina. “La moralidad que quieren reflejar en la selección española ahora mismo es inversamente proporcional al odio previo que demostraban ante Lamine Yamal los propios españoles. El odio pasó a los argentinos, todos son horribles menos los españoles muy españoles“, escribió el lunes en X.

Lo del Mundial es muy old, lo de los nacionalismos y el colonialismo, no. — Brenda Navarro (@despixeleada) July 21, 2026

Pensadores afines al mileísmo también expresaron su opinión. El director de la Fundación Faro, el ensayista Agustín Laje, culpó al kirchnerismo y al “wokismo” de la “campaña antiargentina”. ”El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-argentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas; promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados; fomentaron el odio contra Messi; y alimentaron desde la propia Argentina la mentira de que la Selección ganaba gracias a los árbitros y a los favores de la FIFA”. Su publicación fue reposteada por el presidente Javier Milei con la frase, en mayúsculas, “absolutamente cierto”.

El profesor Emilio Ocampo elogió al Presidente y tildó de “absurda” la campaña digital en contra del país. “Milei se ha convertido en un avatar de la guerra cultural global que divide a Occidente. Consecuentemente la izquierda internacional apunta y apuesta a que la Argentina fracase en lo que sea y se instale una opinión desfavorable del país. Se suma al mismo tiempo el racismo rancio e hipócrita de quienes no lo pueden expresar libremente en su propio país por temor a la censura. El mundial fue la excusa y la plataforma ideal para montar esta absurda campaña anti-argentina. Esto no es por Messi ni tampoco por el fútbol. Claramente hay una motivación política detrás de esta campaña y, como ocurre, sus organizadores cuentan con la ayuda de un vasto ejército de idiotas útiles”.

Argentina no es un país racista. Israel no es un país genocida.



Que una mentira se repita millones de veces no la convierte en verdad. Pero sí puede convertirla en una mentira peligrosa, porque termina confundiendo incluso a personas bien intencionadas.



Por eso hay que decir… — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) July 22, 2026

En X, la diputada e historiadora Sabrina Ajmechet negó que la Argentina fuera un país racista. “Argentina no es un país racista. Israel no es un país genocida. Que una mentira se repita millones de veces no la convierte en verdad. Pero sí puede convertirla en una mentira peligrosa, porque termina confundiendo incluso a personas bien intencionadas. Por eso hay que decir las cosas como son, una y otra vez. Porque mientras algunos no se cansan de difundir mentiras, nosotros no podemos cansarnos de defender la verdad”.

Tenemos muchos defectos como sociedad, el racismo es innegable, pero nunca llegamos a este nivel de segregación institucionalizada como la que tuvieron ellos hasta hace muy poco.

Foto del inmenso Gordon Parks.

Te comiste el personaje de Django@SamuelLJackson pic.twitter.com/TdJP4ncTec — César González (@cesargonzaleztw) July 21, 2026

El cineasta y escritor César González le respondió al actor estadounidense Samuel L. Jackson. “Tenemos muchos defectos como sociedad, el racismo es innegable, pero nunca llegamos a este nivel de segregación institucionalizada como la que tuvieron ellos hasta hace muy poco. Foto del inmenso Gordon Parks. Te comiste el personaje de Django”, bromeó, en alusión a la película de Quentin Tarantino.

No confío en la gente que no cree que su país sea el mejor, y menos confío en quien no lo enuncia. No tiene que ver con que pienses que los demás países son peores, o con un nacionalismo exacerbado, vacío y violento. Me refiero a una afirmación que parte de la fe que se tiene… — Maria Florencia Freijo (@florfreijoo) July 22, 2026

Con énfasis, la politóloga y ensayista María Florencia Freijó defendió al país de la acusación de racismo. “No confío en la gente que no cree que su país sea el mejor, y menos confío en quien no lo enuncia. No tiene que ver con que pienses que los demás países son peores, o con un nacionalismo exacerbado, vacío y violento. Me refiero a una afirmación que parte de la fe que se tiene sobre la gente que habita tu espacio. Como quien dice que su pareja, su mejor amiga, su madre o su club de fútbol son mejores. No es un análisis objetivo, sencillamente amás y respetas lo que te cobija, incluso aunque esa tierra más de una vez te haya roto en mi pedazos”.

Este hilo demuestra la diferencia entre expresiones racistas y discriminadoras (propias de los individuos) y sistemas legales e institucionales diseñados para segregar y someter a minorías (vigentes durante largas décadas en varios países occidentales) https://t.co/lA6DUUE70s — María José Navajas (@majo_navajasOK) July 22, 2026

Por su parte, el historiador Ezequiel Adamovsky, que opinó que la Argentina es víctima de una “campaña internacional de demonización”, culpó a las empresas tecnológicas. “¿Ya nos terminamos de convencer de que redes sociales que ganan dinero con las interacciones negativas, compraventa de bots y algoritmos secretos definidos por 4 magnates, que además deciden quién puede decir qué cosa, nos está destruyendo, o todavía necesitan más pruebas?”, preguntó.

¿Es Argentina un país particularmente racista?



Según la Integrated Values Survey, está entre los países donde menos personas dicen que les molestaría tener un vecino de otra raza.



El dato no prueba que acá no haya racismo. Sí cuestiona la idea, muy repetida durante el Mundial,… pic.twitter.com/sZ0umTInNY — Daniel Schteingart (@danyscht) July 21, 2026

En su cuenta de Instagram, la investigadora Magdalena Candioti (maga_candioti) hizo una serie de posteos relevantes. Ponderó que en redes sociales se hubieran hecho “incontables hilos, videos y vivos” sobre la historia negra e indígena en la Argentina, aunque criticó que se hicieran “comparaciones locales con otros contextos para minimizar nuestro racismo”. Por último, también condenó la viralización de “mensajes de simplificación y odio” en redes sociales.