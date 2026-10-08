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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 8 al 14 de octubre en Buenos Aires
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LA NACION
- Quimera. El gran coreógrafo argentino Oscar Araiz estrena hoy en la sala Capilla del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) su nueva obra, una aproximación escénica al universo de Federico García Lorca. Quimera, metafóricamente, se trata de una convivencia de naturalezas diferenciadas; así la diversidad de técnicas, estilos y experiencias en el grupo que interpreta esta pieza. Con funciones los jueves de este mes, a las 19, la entrada es sin cargo para argentinos; el ingreso, por orden de llegada hasta agotar capacidad.
- Experiencia fotográfica. En el marco de la XX Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires y los 200 años de la invención de la fotografía la muestra Derivografías: de la captura a la experiencia, de Vivian Galban, propone una práctica colectiva de observación que desplaza el acto fotográfico desde la captura hacia la experiencia. La activación culminará con una exposición mañana, a las 18, en Rolf Art (Esmeralda 1353, Buenos Aires). La participación en la actividad es gratuita, con cupo limitado, y requiere inscripción previa.
- Premio a la Trayectoria. Como cierre del Foro Internacional de la XX Bienal Internacional de Arquitectura, el sábado, a las 18, se otorgará a Marta Minujín el Premio Bienal a la Trayectoria, en reconocimiento a “una obra que desafía los límites entre arte, arquitectura y espacio público”. En el en el Auditorio Amigos del Bellas Artes (Av. Figueroa Alcorta 2270), con entrada gratis.
- Feria Puro Diseño. Desde mañana hasta el domingo, el Pabellón Ocre de La Rural (Av. Sarmiento 2704) alojará la 26° edición de esta feria de diseño, creatividad y tendencias. Incluirá desfiles, gastronomía y experiencias inmersivas. Entrada general: $15.000.
- Subasta a beneficio del Sívori. Más de treinta obras que incluyen entre sus creadores a grandes artistas como Jorge Macchi, Elba Bairon, Juan José Cambre y Mirtha Dermisache integrarán la Subasta Anual de la Asociación Amigos Sívori, a beneficio del museo. Se exhiben en Galería Azur (Arroyo 981) hasta el día del remate –incluso el sábado, domingo y feriado-, el jueves 15 de octubre a las 19. Los precios de base van desde 650 hasta 14.000 dólares.
- La Riqueza del Monte. Así se titula la muestra inaugurada ayer en el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373) que reúne textiles, cerámica y madera realizados por artesanos y artesanas de Santiago del Estero, junto con obras colaborativas y piezas surgidas de procesos de formación. En el año de su 25° aniversario, Asociación Adobe presenta junto al museo esta exposición como parte de una trayectoria de trabajo sostenido con comunidades rurales del monte santiagueño.
- Annemarie Heinrich y Xul Solar en Malba. Desde mañana, a las 20, los viernes de este mes se proyectará en el Malba el documental Annemarie, de Mariana Sanguinetti. Y los sábados a las 18, Xul, de Cristián Costantini. Entradas: $10.000.
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