“Hay una cuadra de fila afuera, todos con ropa negra”. El comentario, escuchado en el fresco interior del centro cultural ArtLab, en Villa Crespo, podría perfectamente describir la previa de un recital de rock. Sin embargo, esas 300 personas que esperaban bajo el sol inclemente de noviembre no estaban ahí para escuchar a una banda de rock gótico o doom metal. Integraban, en cambio, ese ejército devoto de fans que había agotado en 40 minutos las entradas gratuitas para ver en vivo a su ídola, la autora Mariana Enriquez, primera figura del terror argentino, autora de populares libros de cuentos como Los peligros de fumar en la cama (2009) y la novela Nuestra parte de noche (2019), que le valió el Premio Herralde y fue traducida a 30 idiomas.

La excusa esta vez fue la presentación de Conversación con la oscuridad (Páginas de Espuma), un nuevo libro de ensayos en el que se propone abordar las obsesiones que atraviesan su literatura, desde “reflexiones sobre la escritura del miedo, el terror y los géneros afines” hasta los traumas originados por la violencia política que atravesó la Argentina durante su historia. Subtitulado Teorías, intuiciones y escritura del miedo, el tomo reúne y amplía diversas exposiciones públicas de Enriquez, como clases magistrales, cursos online y hasta una entrevista con el reconocido streamer Martín Cirio. Las académicas Inti Soledad Bustos y Érica Durante estuvieron a cargo de darle forma a la recopilación.

Conversación con la oscuridad Mariana Enriquez

A partir de las 18.30, la audiencia, compuesta en su mayoría por jóvenes sub-30, asistió como en un trance sentada en el piso de ArtLab a la charla que Enríquez mantuvo durante una hora y media con la escritora Ana Wajszczuk. “Yo no pensé en compilar este libro, la idea fue de otro -reconoció Enríquez-. Casi al mismo tiempo que empecé a escribir terror comencé a dar clases de lectura de cuentos y conferencias sobre ‘cuestiones teóricas’, porque a mí me apasionaba el campo entero, no solo escribirlo. Y ese material estaba súper desperdigado”.

Enriquez recordó que ella comenzó escribiendo realismo, en referencia a Bajar es lo peor (1995) y Cómo desaparecer completamente (2004). “Después de esas dos novelas dije, ‘no, yo quiero escribir terror. ¿Cómo hago?’. Porque lo que leía de terror era muy difícil de traducir a nuestra realidad. El terror, como la comedia, la ciencia ficción y el policial, es un género que habla con el presente. Podés seguir una línea clásica y pasarte la vida escribiendo horror cósmico como Lovecraft, pero el terror siempre habla con su época”.

Mariana Enriquez junto a Ana Wajszczuk en ArtLab Rodrigo Néspolo

La solución, contó Enriquez, la encontró siendo aún adolescente leyendo Stephen King (el mismo que recomendó hace poco Mis muertos tristes, la serie de Netflix basada en relatos de la nacida en Lanús). “Yo me decía, ‘este señor está hablando con los Estados Unidos, pero a eso le pone sus propios miedos y los de su sociedad, además de un poco de algo que podríamos llamar, en un sentido amplio, mitología fantástica’ -sostuvo-. Entonces dije, ‘Okay, a estas estructuras les tengo que agregar lo que me da miedo a mí, la locura, la soledad, la sociedad en la que estoy y, en algún punto, también tomar creencias de acá’”. Según ella, el primer momento en que logró conjugar de forma armoniosa estos elementos fue en el cuento “El aljibe”.

“El peligro no está tanto en el presente, sino en el pasado que vuelve”, añadió. Enriquez, que nació en 1973, afirmó que la atmósfera de su propia niñez permeó en su escritura. “Pasar la infancia en dictadura es un momento fantasmal -afirmó-. No porque haya fantasmas literales, aunque después los haya, sino porque la realidad misma está alterada. Había padres secuestrados, niños apropiados, rumores que circulaban entre chicos. Eso se respiraba”.

300 personas agotaron la capacidad de ArtLab para escuchar a Mariana Enriquez Rodrigo Néspolo

En el libro, Enriquez traza además una genealogía sobre la obsesión argentina con los muertos célebres y la profanación de cadáveres, desde las decapitaciones ocurridas en las guerras de independencia hasta los secuestros del cadáver de Aramburu y la momia de Eva Perón. Consultada por Wajszczuk sobre el tema, la autora reconoció que, aunque cada país “tiene su cultura de violencia”, en la Argentina ha alcanzado “un punto macabro que es rarísimo”.

A la hora de recomendar otros autores del llamado “gótico argentino”, Enriquez destacó especialmente a Diego Muzzio, Ricardo Romero, Samanta Schweblin y Dolores Reyes. Hizo una mención especial a Luciano Lamberti -“Tiene un sentido de la violencia que yo no tengo, es alucinante, me parece que está muy loco”- y a la brasileña Ana Paula Maia.

Terminada la charla, buena parte de esos 300 jóvenes que asistieron a ArtLab comenzó a hacer una larga fila para conseguir que Enriquez autografiara sus libros. Buscaban llevarse un recuerdo, una selfie, su propia parte de noche.