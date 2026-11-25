“Yo quiero todas”, bromeó Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, junto a un conjunto de obras de Ernesto Ballesteros en la trastienda de Ruth Benzacar. “Se engolosinó”, respondió con humor Mora Bacal, codirectora de la galería que cumplió sesenta años en 2025 e impulsora de una propuesta inusual: un acuerdo para que seis obras de destacados artistas contemporáneos argentinos pasen a integrar el acervo público en el marco de la celebración de las siete décadas del Moderno.

Orly Benzacar, Mora Bacal y Victoria Noorthoorn en Ruth Benzacar, durante el anuncio de la adquisición Soledad Aznarez

“Siempre se les hace un precio especial a las instituciones”, dijo Bacal al aclarar que no se trató de una donación, sino de una compra aprobada por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del museo. Ambas entidades se basaron en el valor histórico y estético de cada pieza para elegir producciones de Ballesteros, Chiachio & Giannone, Carlos Herrera, Ulises Mazzucca, Sofía Durrieu y Mariana Telleria.

La obra de Ernesto Ballesteros, sin título y realizada en 2023, que pasó a integrar la colección del museo Gentileza Ruth Benzacar

Para estas dos últimas artistas, haber sido seleccionadas implica además ingresar por primera vez a una colección integrada por más de 8200 obras. Un hito de alto peso simbólico, ya que el Moderno recibe 330.000 visitantes por año. “Un tercio de ese número es población educativa: vienen 350 alumnos por día, desde nivel inicial hasta universitarios”, destacó Noorthoorn, convencida tanto del rol inspirador del museo para las próximas generaciones como de la necesidad de actualizar el patrimonio. Así lo demostró por ejemplo en las últimas dos ediciones de arteBA, donde el Moderno compró obras por docenas.

Orly Benzacar y Victoria Noorthoorn frente a la obra de Mariana Telleria adquirida por el Moderno Gentileza Guido Limardo

Esta nueva adquisición institucional, concretada más allá de las ferias, no sólo dinamiza el mercado. Para Chiachio & Giannone, quienes aportan una pieza textil menos conocida que sus célebres autorretratos, implica también “llegar a un público más amplio y poner las obras en diálogo con las de otros artistas”. Esto es lo más importante, coincide Herrera, autor de Ocaso (20026): un Cristo recostado sobre una manta y atacado por una langosta. “Los curadores que eligen las obras –opina el rosarino- piensan más allá del artista: en los discursos de relación, en que se van a conectar con la memoria del museo”.

Carlos Herrera con su obra, "Ocaso" (2006) Soledad Aznarez

La de Telleria, por ejemplo, conectará según Noorthoorn con una muy importante colección de arte abstracto y geométrico, en la cual hay una gran representación de artistas hombres, con una producción que va de los años 40 hasta los 60. “Esta obra se incorpora a un conjunto de piezas de artistas mujeres que están ablandando esa geometría, o discutiéndola y resignificándola”, observó la directora del Moderno en referencia a Otro idioma (2026), instalación de gran formato realizada con una falda de paisana pintada y una diana de tiro. Forma parte de Servicios secretos, la muestra actual en la galería de la artista rosarina que representó en 2024 al país en la Bienal de Venecia.

Chiachio & Giannone aportan una pieza textil menos conocida que sus célebres autorretratos Soledad Aznarez

El Moderno se actualizará también al incorporar por primera vez una obra de Durrieu: Annnnnntena (2023) es una estructura de hierro y bronce invita a apoyar el puente de la nariz sobre una pieza metálica, como lágrimas sólidas que se extienden como una antena circular alrededor del rostro y vuelven a unirse arriba, en una copa. “Tiene que ver con tener una cierta escucha –explicó a LA NACION-, con conectar con lo emocional como una forma de inteligencia. La copa remite a recibir algo de esa emoción. Y creo que recibir, a veces, es un lugar de dificultad”.

Para el Moderno, en este caso, es todo lo contrario.