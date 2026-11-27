Desde su lanzamiento, La hora antes del alba (Planeta, $ 46.900), secuela de La casa de los espíritus e inesperado Premio Planeta de Novela, de la escritora chilena nacida en Perú y residente en Estados Unidos Isabel Allende (1942), está primera en la lista de best sellers de la Argentina, así como en otros países de América Latina. La “segunda vida” de Alba Satigny Trueba transcurre en la posdictadura chilena, en la casona familiar de los Trueba, con su pequeña hija Aurora y Alonso, el médico que asiste a Alba en el proceso de sanación física y emocional después de la cárcel, las torturas y la desaparición de Miguel.

La escritora, una de las más leídas del mundo, brindó una rueda de prensa con medios de Uruguay, Chile y la Argentina. “No sean tímidos niños, adelante”, instó a los periodistas.

La continuación para su exitosa novela de 1982 surgió en un viaje entre Montevideo y Buenos Aires. “Allí empezamos a pensar con mi agente, mi hijo y mi nuera la posibilidad de escribirla –dijo–. La idea ya la traía de antes, pero ahí se concretó. Llevaba pensándolo, pensándolo, y cuando estábamos en el ferri conversando con mi agente, y con Nico y Lori, a Johanna se le ocurrió que debía participar en el Premio Planeta. Y yo, que nunca he participado en ningún premio, dije que no, que para qué me iba a arriesgar a salir última y sufrir esa humillación. Ella me dijo que eso no iba a pasar, porque podía presentarme con seudónimo. Era un desafío muy lindo porque significaba escribir bajo presión”.

Best seller imbatible: Isabel Allende es una de las autoras más leídas en todo el mundo

“Lo escribí 45 años después de La casa de los espíritus: el mundo ha cambiado, yo he cambiado, la literatura ha cambiado –reflexionó–. Cuando escribí aquella novela, fue la cola del boom de la literatura latinoamericana, cuando la literatura era abundante, llena de adjetivos, largas sagas familiares, realismo mágico. Todo eso pasó. Ahora la literatura ha cambiado, es diferente. Y creo que el tono de este libro es muy distinto al del otro. Esta es una novela mucho más contemporánea, sobre la resistencia y el amor. Y es muy contenida, hay muy pocos personajes, no es una gran saga. Así que no fue como volver a mis orígenes, sino que tuve que reinventarlo todo para esta novela”.

Para Allende, los motivos para embarcarse en un nuevo proyecto narrativo dependen de las circunstancias. “Hay veces en que una historia me cae en la falda –graficó–. Y viene entera. Una niña ciega separada en la frontera de su madre: ahí no hay nada que inventar, te cayó la novela. Hay otras que son como una semilla que demora años en germinar, como Largo pétalo de mar, que es la historia de un refugiado español que conocí en Venezuela, en los años 70. Y su historia me quedó adentro por cuarenta años hasta que, cuando empezó a sentirse en el aire el tema de la inmigración y la gente desplazada y los refugiados y los que piden asilo, me acordé de que, sin haber tomado notas ni nada, tenía toda la historia en la cabeza. Ese fue el momento de escribirlo”.

Allende, que reside en Estados Unidos, vuelve a la situación política de Chile en la secuela de "La casa de los espíritus"

En el caso de La hora antes del alba se juntaron varias circunstancias. “Primero, que hay una especie de coqueteo con el fascismo, con la ultraderecha o la ultraizquierda, con los gobiernos autoritarios; una especie de desafío a la democracia –sostuvo–. De todos los sistemas políticos que hemos inventado, la democracia es el mejor porque nos permite cambios. Cuando tienes un gobierno autoritario, una dictadura, cuesta mucho cambiarlo. Y además se vive con miedo, se vive con terror. Entonces, por muchas ventajas que tenga un gobierno autoritario en materia de orden y de disciplina y de qué sé yo, no vale la pena en absoluto. Lo sé muy bien. Como lo veo en el aire, era un tema que tenía presente y me volvió. He recibido durante años mensajes de lectores que me preguntaban por Alba, esta niña que ha sido torturada, violada, mutilada, embarazada, sola en su casa porque ha perdido a toda su familia, en un país con dictadura”.

Allende aseguró que ganar el Premio Planeta no significa que haya roto relaciones con Plaza & Janés, del grupo Penguin Random House. “Han sido mis editores por más de cuarenta años, tienen todos mis otros libros y la relación con ellos sigue”, dijo. Para la autora, los cambios permiten romper con la comodidad que puede instalarse en una carrera como la suya. “Es necesario ir buscando como nuevas zanahorias en el horizonte, adentrarse en aguas nuevas, por ejemplo, en nuevas aguas editoriales”, bromeó.

Entre su historia y la de Alba hay coincidencias y diferencias. “Yo escapé de la dictadura –señaló–. Y la novela fue imaginar lo que era quedarse en la dictadura, en una situación tan vulnerable como la de Alba y tanta gente que tuvo que vivir en Uruguay, en la Argentina, en Chile y en otras partes, que no pudo irse y lo manejó lo mejor que pudo dentro de las circunstancias. Muchas veces en mi vida me he preguntado qué habría pasado si me hubiera quedado en Chile como se quedaron tantas de mis compañeras periodistas y siguieron trabajando a pesar de la censura, a pesar del miedo y a pesar de todo. ¿Cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado? Mis hijos habrían crecido allí, serían totalmente chilenos, se sentirían tal vez con raíces en Chile que no tienen ahora, porque se criaron en Venezuela. Es una pregunta que no diré que me ha atormentado, pero que la he tenido siempre. Pienso que no sería escritora. La casa de los espíritus fue un ejercicio de nostalgia, tratar de recuperar todo lo que había perdido en el exilio”.

“Hubiera podido seguir trabajando y hoy día sería una periodista jubilada -imaginó-. No sé cómo habría sido mi vida. Los caminos se bifurcan a cada rato y en la vida uno toma decisiones sin saber las consecuencias finales. Tomas la decisión de irte de tu país, pensando que es temporal, que te vas por unos meses y que ya va a volver la democracia, y pasan diecisiete años. Tus hijos crecieron en otra parte y tú eres ciudadano de otro lugar. Entonces, mirar para atrás a mi edad es interesante porque veo las bifurcaciones, veo dónde tomé una decisión que fue determinante para mi vida”.

Al ser consultada sobre la violencia contra la mujer, uno de los temas de su literatura, Allende opinó que esta sigue presente en distintos escenarios. “Los derechos adquiridos se quitan –sostuvo–. Como en Afganistán, con los talibanes: en veinticuatro horas las mujeres perdieron absolutamente todo lo que habían adquirido en veinte años. En Estados Unidos, con Donald Trump hemos perdido el derecho al aborto, a los anticonceptivos gratuitos y a tantas otras cosas. Y hay una misoginia en el aire; sientes la falta de respeto por la mujer y la violencia contra la mujer en lo que se llama la manosfera [o machosfera], que es esa masculinidad tóxica que Trump encarna. Y si viene desde arriba, permea a toda la sociedad. Ahora hay una especie de impunidad para tratar a la mujer como un objeto sexual y para faltarle el respeto en todos los ámbitos. Así que lo que la mujer tiene que hacer, y esto ha sido lo que he visto a lo largo de mis años como feminista, es estar constantemente alerta y comunicadas con otras mujeres para defenderse, porque la mujer sola es muy vulnerable, pero cuando estamos juntas podemos ser invencibles. Pero tenemos que estar informadas y activas, sin esperar que nos pase el problema para reaccionar; debemos adelantarnos a lo que va a pasar, que siempre va a ser malo porque vivimos en un patriarcado. Y mientras no seamos capaces de reemplazar al patriarcado, vamos a tener violencia contra la mujer y vamos a tener estos culatazos de retroceso que tenemos a cada rato”.

¿Le gustó a Allende la miniserie basada en La casa de los espíritus realizada por Francisca Alegría y Fernanda Urrejola? “Me encantó y me sorprendió –respondió sin vacilar–. Porque una cosa es leer un guión, y otra es ver el resultado final, que muchas veces es distinto, porque es en los cortes finales y en la edición donde se arma la película. Y las decisiones de los directores no las conozco hasta que no veo el producto terminado. Así que me llevé la sorpresa de ver lo que habían hecho y me pareció extraordinario. No tendría nada malo que decir del esfuerzo tremendo que hicieron con una creatividad y con unos recursos que pensé que era imposible hacerlo. Incluso los elementos de realismo mágico que nunca resultan en la pantalla fueron hechos con una finura y con tal discreción que uno se los traga. Cuando hicieron la película, en 1993, el director danés [Bille August] me dijo que el realismo mágico no funciona en la pantalla. Porque en la literatura tú tienes a una mujer con pelo verde y el lector puede imaginar cualquier tono de verde. Pero en la pantalla es una peluca verde que se va a ver como un payaso. ¿Cómo lo hacen en la miniserie? Son reflejos. Según como le da la luz, se ve verdoso. Lo encontré muy, muy bien hecho. Y me encantaría que agarraran este segundo libro, que es la misma historia en el fondo, y lo convirtieran en una miniserie, sería estupendo”.

“Todavía no uso la inteligencia artificial porque soy completamente retardada en materia de tecnología -dijo en respuesta a una consulta de LA NACION-. Pero espero aprender a usarla porque creo que puede ser muy útil en la investigación. En la parte creativa, no. Cuando escribo novela histórica, a veces pierdo meses en encontrar algo que necesito, incluso en Google, por eso creo que puede ayudar mucho. Ahora hay toda una discusión en el mundo editorial sobre la inteligencia artificial y han acusado a varios autores de utilizarla, y les han cancelado los contratos. Curiosamente, todos esos autores son gente de color. No han cuestionado a un solo autor blanco. Además, las herramientas para detectar si se usó o no se usó IA todavía son muy primitivas”.