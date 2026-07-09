7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 9 al 15 de julio en Buenos Aires
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LA NACION
- Celebración del 9 de Julio. Con talleres, música, danzas folklóricas y visitas guiadas, el Museo Histórico Saavedra celebrará hoy desde las 14 un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, en su sede de Crisólogo Larralde 6309. La entrada será gratuita y las actividades se suspenden por lluvia. Y a las 15.30, en el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600) se ofrecerá el musical Los hombres de la Independencia, de Marisé Monteiro, también con entrada gratis.
- Aniversario del Bellas Artes. Como parte de los festejos por su 130° aniversario, el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473) comisionó con apoyo de Arthaus el dibujo monumental Carta natal del Museo Nacional de Bellas Artes. Se exhibe hasta el 7 de noviembre en el marco de la muestra Adriana Bustos. Código natal: los orígenes cósmicos del Museo. Curada por Mariana Marchesi, incluye el video Plutón en la Casa de Bombas, que recupera la memoria de los piletones subterráneos del edificio, y el dibujo Planisferio celeste del museo, donado por la artista. Entrada gratis.
- Inauguraciones en La Boca. El sábado a las 15 abrirán al público con entrada gratis tres muestras en Fundación Andreani (Av. Don Pedro de Mendoza 1987): Estamos aquí, la primera exposición individual en la Argentina de la artista chilena Claudia Aravena Abughosh; La materia después, una instalación de sitio específico de Mene Savasta, y Sombras lúcidas, la primera exposición individual en un espacio institucional de Agustín Telo.
- Feria del Libro Infantil. Desde el sábado hasta el 2 de agosto, la 34° edición de este encuentro se realizará en el Centro de Convenciones Buenos Aires (Avenida Figueroa Alcorta 2099), con entrada libre y gratuita. El viernes 17, a las 17, habrá una charla de Isol en la inauguración oficial.
- Vacaciones en el museo. Desde el miércoles hasta 2 de agosto, el Museo Histórico Nacional impulsará actividades gratuitas para toda la familia. No requieren inscripción previa y no se suspenden por lluvia. Más información en museohistoriconacional.cultura.gob.ar.
- Pinceladas de la Patria. Así se titula la muestra del Primer Salón de Arte Costumbrista Argentino, que reúne hasta el 22 de julio en el Espacio Cultural Marín (Av. del Libertador 17.115, Beccar) obras de 18 artistas clásicos y contemporáneos que retratan raíces, tradiciones y el paisaje del campo argentino. Con entrada gratis, de lunes a viernes de 18 a 21, y sábados de 16 a 21.
- Los personajes de Liniers. Editorial Común organiza una feria de libros infantiles y juveniles, con exhibición de originales del creador de Macanudo, que firmará ejemplares entre las 17 y las 18.30. Habrá descuentos especiales y actividades para chicos como talleres de dibujo y creación de historietas. Con entrada libre, el lunes 13, desde las 16, en Castillo 483.
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