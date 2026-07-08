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Qué quiere decir la famosa frase del latín Vincit Omnia veritas

Aunque se volvió popular en los últimos años, su significado tiene raíces en el latín clásico y está vinculado con la idea de que la verdad siempre sale a la luz

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La expresión nació en la Antigua Roma y hoy volvió a ponerse de moda en redes sociales
La expresión nació en la Antigua Roma y hoy volvió a ponerse de moda en redes sociales(Foto: Creada con IA)

En los últimos años, la frase Vincit Omnia Veritas ganó una enorme popularidad. Es habitual encontrarla en publicaciones de redes sociales, tatuajes, cuadros decorativos e incluso en libros y películas. También es frecuente verla grabada en algunas lápidas de cementerios, donde adquiere un fuerte valor simbólico relacionado con el recuerdo y la trascendencia.

A pesar de que muchas personas creen que se trata de una expresión moderna, en realidad su origen se remonta al latín clásico y forma parte de una larga tradición filosófica y moral. Su mensaje, breve pero contundente, continúa vigente siglos después de haber sido acuñado.

La traducción más aceptada de Vincit Omnia Veritas es “la verdad todo lo vence” o “la verdad lo conquista todo”. La frase transmite la idea de que, por más tiempo que permanezca oculta, la verdad siempre termina imponiéndose sobre la mentira, el engaño o cualquier intento de ocultarla. Por ese motivo, suele utilizarse como un símbolo de honestidad, justicia e integridad.

Vincit omnia veritas es una frase en latín que significa "la verdad conquista todas las cosas"
Vincit omnia veritas es una frase en latín que significa "la verdad conquista todas las cosas"(Foto: flickr)

Su significado también puede interpretarse como una invitación a sostener la verdad incluso en los momentos más difíciles, con la convicción de que, tarde o temprano, prevalecerá.

Desde el punto de vista lingüístico, la expresión está compuesta por tres palabras, cada una con un significado específico:

  • Vincit: proviene del verbo latino vincere y significa “vence”, “conquista” o “triunfa”.
  • Omnia: se traduce como “todo” o “todas las cosas”, sin hacer excepciones.
  • Veritas: significa “verdad” y dio origen a palabras actuales como “veracidad”.

Al combinarse, forman una frase sencilla, pero con un profundo contenido filosófico: la verdad siempre termina prevaleciendo.

Actualmente, muchos productos de librería, remeras y carteras llevan esta frase, aunque las personas desconocen su significado
Actualmente, muchos productos de librería, remeras y carteras llevan esta frase, aunque las personas desconocen su significado(Foto: Pinterest)

¿Por qué aparece en lápidas y cementerios?

Una de las dudas más frecuentes surge porque la inscripción puede verse en numerosas lápidas en todo el mundo. En ese contexto, Vincit Omnia Veritas funciona como un homenaje a la memoria de la persona fallecida y como una declaración de que la verdad sobre su vida, sus acciones o su legado permanecerá para siempre.

También puede representar la esperanza de que, más allá del paso del tiempo, la justicia y la verdad prevalecerán. Por ese motivo, muchas familias eligen esta frase para acompañar el recuerdo de sus seres queridos.

A la vez, comparte una estructura muy similar con otras expresiones latinas que siguen vigentes en la actualidad. Entre las más conocidas se encuentran:

  • Amor vincit omnia: “El amor todo lo vence”.
  • Labor omnia vincit: “El trabajo todo lo vence”.
  • Veritas vos liberabit: “La verdad los hará libres”.

Otras frases populares en latín y su significado

Existen muchas frases célebres de la filosofía que todavía hoy se usan o inspiran:

  • Alea iacta est – La suerte está echada.
  • Veni, vidi, vici – Vine, vi, vencí.
  • Carpe diem – Aprovechá el día.
  • Memento mori – Recordá que morirás.
  • Panem et circenses – Pan y circo.
  • Si vis pacem, para bellum – Si querés la paz, preparate para la guerra.
  • Mens sana in corpore sano – Mente sana en cuerpo sano.
  • Amor vincit omnia – El amor lo vence todo.
  • Divide et impera – Divide y vencerás.
  • Imperare sibi maximum imperium est – Gobernarse a sí mismo es el mayor poder.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA

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