Catalejo: silencio monetario

Tanto QR y pago electrónico terminaron por dejar de lado las monedas que le aportaban a la cartera de la dama y al bolsillo del caballero una sinfonía metálica especial. ¿Cuánto hace que no tiene una moneda a mano? Es cierto que ya no sirven para casi nada, pero encontrar esas lindas y esquivas piezas nos salvaron más de una vez a la hora de pagar el colectivo o comprar golosinas. Ahora, incluso con la posibilidad de tener llaves electrónicas, las carteras se tornaron silenciosas. Y los bolsillos de los pantalones ya no se agujerean ni necesitan “mendafácil” como hace años, cuando los remiendos estaban a la orden del día. Hoy las monedas se cotizan más por los metales que las componen que por su valor nominal. En algunas ferias hay orfebres que las tallan con maestría y las convierten en dijes, aros, gemelos (otra delicadeza caída en desgracia) o llaveros. Turistas y locales las compran como curioso souvenir, esquivando los remanidos imanes de heladera. Hay chatarreros que las pagan por su peso y no son pocos los que se acercan a esos locales de olores rancios para cambiarlas por algún billete. Rara vez, en algún cajón de una mesa de luz, tintinean rogando gozar de una última utilidad.