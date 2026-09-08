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LA NACION

Catalejo: silencio monetario

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María Elena Polack
LA NACIONMaría Elena Polack
Monedas argentinas, una rareza de curso legal
Monedas argentinas, una rareza de curso legalJacinto Escaray - Shutterstock

Tanto QR y pago electrónico terminaron por dejar de lado las monedas que le aportaban a la cartera de la dama y al bolsillo del caballero una sinfonía metálica especial. ¿Cuánto hace que no tiene una moneda a mano? Es cierto que ya no sirven para casi nada, pero encontrar esas lindas y esquivas piezas nos salvaron más de una vez a la hora de pagar el colectivo o comprar golosinas. Ahora, incluso con la posibilidad de tener llaves electrónicas, las carteras se tornaron silenciosas. Y los bolsillos de los pantalones ya no se agujerean ni necesitan “mendafácil” como hace años, cuando los remiendos estaban a la orden del día. Hoy las monedas se cotizan más por los metales que las componen que por su valor nominal. En algunas ferias hay orfebres que las tallan con maestría y las convierten en dijes, aros, gemelos (otra delicadeza caída en desgracia) o llaveros. Turistas y locales las compran como curioso souvenir, esquivando los remanidos imanes de heladera. Hay chatarreros que las pagan por su peso y no son pocos los que se acercan a esos locales de olores rancios para cambiarlas por algún billete. Rara vez, en algún cajón de una mesa de luz, tintinean rogando gozar de una última utilidad.

Por María Elena Polack
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