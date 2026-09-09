Pensar en tiempos de IA. Premios Konex 2026: cien personalidades recibieron los diplomas al mérito en Humanidades

La Fundación Konex distinguió este martes a 100 personalidades, seleccionadas entre casi 900 candidaturas, con los Diplomas al Mérito de los Premios Konex 2026 en Humanidades. El papel de estas disciplinas frente al avance de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y las transformaciones sociales estuvo presente en los discursos de una ceremonia que reconoció el trabajo de quienes marcaron el pensamiento argentino en la última década.

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, con lleno completo y conducción a cargo de Silvina Chediek. Se proyectaron imágenes de referentes “inolvidables” como Mario Bunge, Eva Giberti, Horacio González, José Nun y Juan José Sebreli, y se anunció el Konex de Honor de este año para Beatriz Sarlo.

Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex; Aída Kemelmajer de Carlucci, presidenta del jurado; y Martín Diego Farrell, ejercieron de oradores. “Nos reúne hoy la quinta edición de los Premios dedicada a las Humanidades. Pasaron 40 años desde aquel primer reconocimiento en 1986 y seguimos comprobando la vitalidad y la riqueza de la producción intelectual en nuestro país”, señaló Ovsejevich.

El presidente de la Fundación destacó el valor de estas ciencias frente a los cambios. “En un mundo atravesado por transformaciones profundas, nuevos conocimientos y tecnologías, y debates que interpelan nuestras formas de vivir en sociedad, las disciplinas que hoy distinguimos cumplen un rol esencial”, sostuvo. “Nos ayudan a preguntarnos por el sentido de esas transformaciones, a comprenderlas en su dimensión histórica y social, y a construir una mirada crítica sobre el presente y el futuro que queremos”, agregó.

La presidenta del jurado de los Premios 2026, Aida Kemelmajer, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y el presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich, durante la ceremonia celebrada en la Facultad de Derecho Fundación Kone

Aída Kemelmajer de Carlucci se refirió a los desafíos para el pensamiento. “La palabra Humanidades proviene del latín humanitas, o sea, comprende disciplinas relativas a los seres humanos. El enunciado es simple; sin embargo, desde los orígenes de la expresión y a lo largo de los años, un número importante de materias ha ingresado y salido del concepto”, señaló.

La jurista se refirió de inmediato a los desafíos presentes: “Se cree que las nuevas tecnologías han generado un proceso de deshumanización, en tanto lo más típico del ser humano, su autonomía, su posibilidad de elegir su propio proyecto de vida, ha ingresado en una etapa de casi sustitución por la inteligencia artificial y la robótica. Si esto es cierto, ¿con qué pautas juzgar para saber quiénes hacen progresar realmente las humanidades? Ha ocurrido con la ética, la filosofía, el derecho, la sociología, la antropología, la economía, la historia, la geografía, la psicología, la psiquiatría, entre otras, y hoy el debate se traslada a las parcelas dentro de esos grandes campos, como son las diversas ramas del derecho, de la historia, de la economía”.

Kemelmajer de Carlucci consideró que, “pese a estas y otras dificultades, las humanidades tienen aún un muy largo camino a recorrer, lleno de esperanza; la esperanza de revisar los conceptos que venimos construyendo desde hace milenios, no para eliminarlos, sino para hacerlos servir a una humanidad más solidaria”.

En nombre del centenar de galardonados presentes en la sala, Martín Diego Farrell destacó: “Esta elección refleja el interés en disciplinas que muchas veces han sido criticadas por su falta de resultados empíricos, olvidando que el derecho, la economía y la filosofía son parte de aquello que desde Aristóteles se reconoce como la vida buena, y la Fundación Konex se encarga de recordarlo”, valoró.

Desde el escenario, Farrell sumó: “Es muy adecuado que la ceremonia se lleve a cabo en este Salón de Actos, que fue espléndidamente remodelado gracias a la generosidad de la Fundación Konex, que mostró su compromiso tanto con la ciencia del derecho como con la educación pública en la Argentina”, dijo. Y sumó: “Éste es un compromiso que todos deberíamos compartir. Observo con alarma el desinterés gubernamental por la educación pública, exhibido por una parte en el discurso agresivo y por la otra en una fuerte reducción presupuestaria en todos los niveles”.

Los cien diplomas

Los Premios Konex 2026 abarcaron 20 disciplinas: Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Ética y Bioética, Estética, Ciencias Antropológicas, Educación, Psicología, Psicoanálisis, Historia Política, Cultural e Intelectual, Historia Económica y Social, Sociología, Ciencias Políticas, Filosofía del Derecho, Derecho Privado, Derecho Constitucional e Internacional Público, Derecho Administrativo, Tributario y Laboral, Derecho Penal y Procesal, Macroeconomía, Microeconomía, Econometría y Métodos Cuantitativos. Además, se incluyó la categoría de Estudios de Género.

“Los premiados representan el valor del conocimiento, del pensamiento y de la creación intelectual como contribuciones fundamentales a nuestro país”, resaltó Ovsejevich en una gala que finalizó con enérgicos aplausos de pie para los galardonados.

En la categoría Filosofía recibieron sus diplomas Mónica Cragnolini, Claudia D’Amico, Claudia Hilb, Silvia Manzo y María Isabel Santa Cruz. En Lógica y filosofía de la ciencia: Eduardo Barrio, Christián Carman, Sebastián Fortin, Federico Pailos y Alberto Guillermo Ranea. En Ética y bioética: Santiago Kovadloff, Florencia Luna, Julio Montero Arleen Salles y Fishel Szlajen. En Estética: Roberto Amigo, Néstor García Canclini, Ricardo Ibarlucía, Graciela Silvestri y Gabriela Siracusano. En Ciencias antropológicas: Claudia Noemí Briones, María Constanza Ceruti, Rafael Goñi, Carlos Somigliana y Guillermo Wilde. En Educación: Agustín Adúriz-Bravo, Sandra Carli, Myriam Feldfeber, Carolina Gandulfo y Carina Kaplan. En Psicología: Gabriela Dueñas, Marisa Punta, Rodulfo Alicia Stolkiner, Fernando Uribarri y Hugo Vezzetti. En Psicoanálisis: Leticia Glocer Fiorini, Jorge Luis Maldonado, Julio Marotta, Juan Manuel Nasio y Juan Eduardo Tesone. Historia política, cultural e intelectual: José Omar Acha, Lila Caimari, Adrián Gorelik, Elías Palti y Marcela Nilda Ternavasio. En Historia económica y social: María Inés Barbero, Gerardo della Paolera, Roy Hora, Eduardo José Míguez y Ricardo Salvatore. En Sociología: María Fernanda Beigel, Claudia Jacinto, Gabriel Kessler, Juan Ignacio Piovani y Gabriel Vommaro. En Ciencias políticas: Pilar Calveiro, Carlos Gervasoni, Mariana Llanos, María Victoria Murillo y Catalina Smulovitz. En Filosofía del derecho: Martín Diego Farrell, Paula Gaido, Ezequiel Monti, Eduardo Rivera López y Rodolfo Vigo. En Derecho privado: Miguel Federico De Lorenzo, Marisa Herrera, María Susana Najurieta, Juan Carlos Palmero y Ramón Daniel Pizarro. En Derecho constitucional e internacional público: María Gabriela Ábalos, Víctor Abramovich, Alejandro Chehtman, María Laura Clérico y María Angélica Gelli. En Derecho administrativo, tributario y laboral: Mario Ackerman, Alejandro Pérez Hualde, Jorge Sáenz Domingo y Sesin Alberto Tarsitano. En Derecho penal y procesal: Mary Beloff, Alberto Binder, Edgardo Alberto Donna, Daniel Pastor y Marcelo Sancinetti. En Macroeconomía: Fernando Álvarez, Daniel Heymann, Eduardo Levy Yeyati, Juan Pablo Nicolini y Martín Rapetti. En Microeconomía: Irene Brambilla, Germán Coloma, Guillermo Cruces, Juan Carlos Hallak, Martín Rossi. Econometría y métodos cuantitavos: Hildegart Ahumada, Martín González Rosada, Gabriel Montes Rojas, Andrea Rotnitzky y Martín Sola. En Estudios de género: Paola Bergallo, Eleonor Faur, María Luisa Femenías, Mariana Marchionni y Graciela Morgade.

La segunda etapa de los galardones 2026 tendrá lugar en noviembre con la entrega de los Konex de Platino, Konex de Honor, Konex Mercosur, Menciones Especiales y el Konex de Brillante.