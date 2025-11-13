7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 13 al miércoles 19 de noviembre en Buenos Aires
- Presentación. El Círculo de Legisladores de la Nación Argentina organiza la presentación del libro Arturo Umberto Illia. Fuerte y serena dignidad, con la coordinación de Carlos Areta Lamas, expondrán Juan Antonio Portesi y Max Gregorio Cernadas. Estará a cargo de la apertura Rafael Pascual y de la presentación, Humberto Roggero. El miércoles 19 a las 18.30 en Bartolomé Mitre 2087, primer piso.
- Celebración. Tres editoriales —interZona, Marea y Factotum— homenajearán a Luisa Valenzuela, que cumple 87 años, con el lanzamiento de la Biblioteca Luisa Valenzuela, una colección que reúne títulos emblemáticos como El Mañana, Cola de lagartija, ¿De dónde vienen las historias? y La mirada horizontal. La iniciativa celebra la vigencia y la audacia literaria de una autora clave de la narrativa argentina contemporánea. El viernes a las 18, en el Museo de la Lengua (Av. Las Heras 2555).
- Fiesta en la calle. Segunda jornada del Festival C, encuentro cultural interdisciplinario a beneficio de Fundación Sí, con lecturas, música en vivo y actividades al aire libre. Tras una primera edición con Fernando Cabrera y Lorena Vega, esta nueva fecha propone una gran celebración en las calles del barrio de Villa Urquiza. Será el domingo 16 al aire libre, sobre la calle Juramento 4686, en la puerta del Centro Cultural.
- Feria de libros. El sábado y el domingo se realiza la segunda edición de LIP, Libros Independientes en Primavera, la feria que reúne a más de 80 editoriales, con charlas, lecturas, música en vivo y propuestas para todas las edades. Organizan Sergio Criscolo, Marina Mariasch y Mayra Andrade. Entrada libre y gratuita. En Quetrén Club Cultural (Olazábal 1784).
- Triple inauguración. Hoy a las 18, el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) presentará la muestra colectiva titulada Políticas del sabor en sala Cronopios; Visión imposible, de Mariano Ullúa en sala J, y Fronteras blandas, con obras de Jimena Croceri, Carlos Gradín y María Candelaria Traverso en la sala C. Entrada gratis.
- Sesenta años de Ruth Benzacar. La galería inauguró ayer una muestra colectiva que celebra su 60° aniversario, y hoy proyectará el documental Hay tiempo, que resume esa historia en el marco de la Semana del Patrimonio. Habrá dos funciones gratuitas, a las 16 y 17.30 en Juan Ramírez de Velasco 1287, con inscripción previa.
- Plateada. La tercera edición de la feria de arte contemporáneo se realizará desde mañana hasta el domingo en el Teatro Argentino de La Plata (Calle 51/ 9 y 10 N 702), con entrada gratis. Más información en la cuenta de Instagram @plateadaferia.
