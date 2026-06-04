Un premio federal de pintura reparte cincuenta mil dólares para artistas argentinos con “título”

Hasta el 11 de junio, artistas argentinos residentes en el país con título de grado en arte o carreras afines podrán concursar del Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca” 2026 que distribuirá U$S 50.000 en tres premios adquisición. Las veinticuatro obras finalistas -una por cada provincia argentina, sumando la ciudad de Buenos Aires- se exhibirán en la Sala 607 del Palacio Libertad. Las finalistas se comunicarán el 20 de julio y las tres obras ganadoras se darán a conocer durante la inauguración de la muestra, el 13 de agosto.

En esta edición del certamen de carácter privado creado en 1964 -y que ganaron artistas de primer nivel como Carlos Alonso, Antonio Seguí, Guillermo Roux, Josefina Robirosa, Miguel Dávila, Víctor Chab, Juan Doffo, Eduardo Mac Entyre, Carolina Antoniadis, Leopoldo Presas y Felipe Pino- la Secretaría de Cultura de la Nación y el Fondo Nacional de las Artes (FNA) prestan su plataforma de difusión y aportan jurados ad honorem.

“Este premio marca un hecho muy notable para las artes visuales argentinas -sostiene el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli-. No solo porque se trata de una distinción articulada entre sector público y privado sino porque además expresa una visión de futuro: promover el talento en todo el país, fortalecer la circulación de obras y generar mejores condiciones para el desarrollo del sector”. Para Cifelli, “cuando lo público y lo privado trabajan en conjunto, se abren nuevas oportunidades para los artistas y se potencia el crecimiento de nuestras industrias culturales desde una verdadera perspectiva federal”.

🎨Premio Federal de Pintura "Fundación María Calderón de la Barca"



La Secretaría de Cultura de la Nación -a través del FNA- y la Fundación María Calderón de la Barca convocan a este certamen que entregará 50 mil dólares en premios.



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El presidente del jurado es Alberto Robredo (h), miembro del Consejo de la Fundación María Calderón de la Barca, a quien acompañan Inés Etchebarne, gerenta de Gestión Cultural del FNA; Victoria Giraudo, curadora ejecutiva; Tulio Andreussi Guzmán, presidente del FNA; la funcionaria multitasking María Paula Zingoni, directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial y actualmente a cargo del Museo Histórico Nacional, y Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes.

Pueden concursar artistas argentinos, nativos o naturalizados, con una residencia mínima en la provincia por la que se postula de al menos dos años, mayores de edad y que posean título de grado en artes visuales o carreras afines (arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, fotografía, cine) o que puedan acreditar una formación idónea (en talleres de maestros consagrados, por ejemplo). Deberán presentar una única obra de un tamaño mínimo de 1,20 m de alto por 0,80 m de alto (sin superar los 2 x 2 m y los veinte kilos de peso total), realizada después de 2022, original, inédita y que no haya sido premiada anteriormente. Las bases se pueden consultar en este enlace.

El primer premio es de U$S 30.000; el segundo, de U$S 15.000, y el tercero, llamado “Revelación federal”, de U$S 5000. La inscripción deberá realizarse exclusivamente a través de la Plataforma Digital del FNA.

La Fundación María Calderón de la Barca -institución sin fines de lucro orientada a la promoción del arte, la cultura, la educación y la acción solidaria en la Argentina. fue creada en 1962 por el doctor Carlos Alberto Saráchaga. A través de un video, Alberto Robredo se refirió al fundador de la entidad y a las metas del premio.

“Carlos [Saráchaga] siempre fue un amante del arte y dentro de sus objetivos fundacionales de la fundación fue fomentar el arte del país -dice-. En el año 64, Carlos en vida empieza el primer premio de la fundación a los mejores pintores considerados por un grupo de notables que presidía la fundación. Esos pintores son de la categoría de Seguí, Alonso, Mac Entyre, Robirosa; o sea, pintores emblemáticos de Argentina”.

Junto con otros miembros del consejo, decidieron dar al premio un carácter federal, en el que concursen artistas de todas las provincias que hayan estudiado carreras artísticas o afines. “Consideramos que tenemos que profesionalizar el arte, eso le agrega un valor para el mundo, que la gente venga a la Argentina y vea a pintores consagrados que hayan estudiado y se hayan preparado, eso habla muy bien de nosotros como país”, destaca. “El objetivo de esto es que la gente se prepare para ser artista, que estudie como pasa en cualquier parte del mundo, que esto sea realmente una profesión como tiene que ser”, concluye.

Para Etchebarne, este premio es “una iniciativa que, además de la importancia y el peso que tiene por sí misma, adquiere en esta edición un valor adicional gracias a la articulación con el Fondo Nacional de las Artes, organismo de la Secretaría de Cultura de la Nación”, dice a LA NACION.

“En este proyecto son destacables, por un lado, la alianza entre el sector público y el privado, y por otro el carácter federal de la convocatoria -indica, en coincidencia con Cifelli y Robredo-. Ambos aspectos fortalecen el desarrollo cultural argentino y garantizan una escena más abarcativa, con apoyo concreto a la industria cultural mediante la proyección y exhibición de los artistas ganadores de cada provincia. El Premio se consolida como uno de los certámenes con los montos más importante del país, otra arista del premio que refuerza su relevancia”.