7 recomendados de arte y cultura para esta semana

Para mirar la luna. La Torre Monumental abre su mirador para visitas nocturnas guiadas, de 20 a 21.30, durante las noches de luna llena y cuarto creciente, con un recorrido que combina historia, patrimonio y vistas panorámicas de 360 grados sobre Retiro y la ciudad iluminada. La propuesta incluye una charla sobre el Monumento Histórico Nacional y un ascenso al mirador para observar la salida de la luna y el paisaje urbano nocturno. La próxima fecha es el miércoles 21 de enero (cuarto creciente), con inscripción previa a partir del 14, la actividad es gratuita con cupos limitados y suspensión por lluvia.

Viñetas Abiertas. Una programación que reúne a destacados historietistas en un ciclo de dibujos en vivo y talleres gratuitos que se realiza del 17 de enero al 7 de febrero en el Espacio de Arte de Fundación OSDE (Arroyo 807), con curaduría de Natalia Novia. La apertura, el sábado 17 desde las 18, incluye una jam de dibujo en vivo de Jules Mamone y Pedro Mancini, que intervendrán las vidrieras del espacio bajo el tema “Música”, y un taller de risografía a cargo de Estudio Mafia y Federico Di Pila, abierto a la participación del público. No requiere inscripción previa.

Viejo Hotel Ostende. El Balneario del Viejo Hotel (Juan de Garay y Rambla Sud, Ostende) concentra dos propuestas que combinan pensamiento y lectura: el sábado 17 a las 19, el periodista y filósofo Tomás Balmaceda dará la charla La era de no pensar: inteligencia artificial y la pereza cognitiva, una reflexión sobre cómo la delegación de decisiones y juicios en sistemas automáticos impacta en la autonomía intelectual y la capacidad crítica, y el martes 20 a las 19 se realizará el club de lectura organizado por la librería Te llamaré Viernes, dedicado a Los días perfectos, de Jacobo Bergareche, para el que es necesario haber leído el libro e inscribirse previamente en recepcionvho@gmail.com; además, el miércoles 21 y jueves 22, de 12 a 19, funcionará en el mismo espacio la tienda de libros del ciclo.

Quién es quién en la historia. El Museo Histórico Nacional (Defensa 1600) propone una actividad lúdica inspirada en el clásico juego de mesa que invita a niñas y niños a descubrir personajes clave de la historia argentina a partir de los retratos y objetos del Museo. Se realiza el viernes 16 a las 15 en la Sala Pintores de la Historia y está recomendada para chicos y chicas a partir de 6 años. No requiere inscripción previa, es por cupo, no se suspende por lluvia y requiere que las personas adultas acompañantes permanezcan durante toda la actividad.

Expedición Egipto. Una actividad participativa para chicos de 6 a 12 años que invita a explorar jeroglíficos, papiros, amuletos e historias del Antiguo Egipto para luego transformarlos en dibujos propios. A cargo de Gisela Witten, Pablo Hofman e Isabel Santana Goitía, se realiza los martes y jueves de enero a las 12, en el marco de la muestra Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina, que puede visitarse hasta el 1° de marzo en el Pabellón de exposiciones temporarias. En el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473).

Festival japonés. El Buenos Aires Matsuri vuelve a Mercat Villa Crespo (Thames 747) el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita, para celebrar la cultura japonesa con música, danza, artesanías y gastronomía. Declarado de Interés Cultural por la Legislatura Porteña, el festival reúne J-Pop, taiko, danzas tradicionales y el clásico Bon Odori, además de una amplia oferta de street food japonés —desde onigiri y yakitori hasta okonomiyaki y dulces típicos—, en una propuesta que funciona como puente entre la comunidad nikkei y el público porteño.

Yo y la que fui. La película de de Constanza Niscovolos se proyecta el jueves 15 a las 19 en el Cine MACA, en la Fundación Pablo Atchugarry (Maldonado), en el marco de su estreno en Uruguay, con entrada libre y gratuita y cupos limitados. El documental retrata a Adriana Lestido desde la intimidad de una amistad y la muestra lejos del mito de la fotógrafa consagrada, explorando su presente creativo, su apertura a nuevos lenguajes y su deseo de seguir aprendiendo. La función contará con la presencia de la directora y de la artista. Entrada libre y gratuita con cupos, se pueden conseguir acá.