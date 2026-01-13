Malba y un cuarto de siglo que viene con todo

Los 25 años de Malba no pasarán desapercibidos. Más allá de la gala que se anuncia con grandes invitados para el 17 de septiembre, día del aniversario, el museo tiene una colección para estrenar con 1233 obras de 117 artistas de la región y una programación que hará que la fiesta dure todo el año. Artistas argentinos, extranjeros, indígenas, actuales e históricos, emergentes o top serán tema de exposición en colaboración con distintas instituciones de América Latina, Europa y los Estados Unidos, tan rutilantes como la Tate y el Reina Sofía. Un gran protagónico: Frida, siempre Frida, que será la figura central de los festejos de primavera.

Malba celebra su 25 aniversario con Frida como protagonista. "Las apariencias engañan" escribió la artista al pie de esta obra (Cortesía MFK) Gentileza Malba

“En su 25º aniversario, el programa de exposiciones de Malba reafirma el liderazgo del museo en el campo del arte latinoamericano, poniendo en primer plano una visión renovada de su colección permanente. Esta propuesta incluye una nueva instalación de su acervo moderno, junto con una exposición temporaria dedicada al arte contemporáneo que incorpora, por primera vez, obras provenientes de la adquisición de la colección Daros. En conjunto, esta serie dinámica y ambiciosa de exposiciones, articula distintos enfoques curatoriales y convoca a públicos diversos, marcando un hito significativo en la historia de Malba”, señala Rodrigo Moura, director artístico del museo.

En la nueva puesta de la colección permanente se verán las nuevas obras adquiridas dentro de la colección Daros, como esta de Cildo Meireles, "Misión/Misiones (Cómo construir catedrales)" (1987) Gentileza Malba

“El programa presenta además una retrospectiva de la artista latinoamericana de reconocimiento internacional Olga de Amaral; una exposición de media carrera de la artista argentina Fernanda Laguna; y la primera muestra individual de un artista indígena en el museo, Abel Rodríguez. Asimismo, incluye un encargo especialmente producido por Vivian Suter (su primera presentación en la Argentina). El año aniversario se completa con una presentación integral de Dan Flavin, figura clave del arte estadounidense de posguerra, y una exploración en profundidad de la obra de Frida Kahlo”, adelanta.

El programa de exposiciones 2026 arranca con una gran antológica de Olga de Amaral, que incluirá "Alquimia XXVII_001_", (cortesía, Lisson Gallery) Gentileza Malba

Una gran noticia será la renovación de la puesta de su colección permanente, en diferentes etapas, que concentrará las obras más relevantes de las colecciones Malba y Costantini, con la reciente incorporación de la colección Daros Latinamerica, muchas nunca vistas en el país. El primer capítulo será en marzo, en Malba Puertos, cuando llegue a Escobar una muestra dedicada a las colecciones de Malba y Eduardo F. Costantini, que investiga el modo en que los artistas han hecho visibles la naturaleza del cambio y la transformación. Con la pintura Rompecabezas (1969) de Jorge de la Vega como protagonista, se exhibirán cincuenta obras producidas entre el siglo XX y el XXI. Curada por Alejandra Aguado, incluirá, entre otras, obras de León Ferrari, Aldo Paparella, Juan Batlle Planas, Juana Butler, Emilia Gutiérrez, Emilio Renart, Víctor Grippo, Edgardo Giménez, Juan Tessi, Anatole Saderman, Mónica Giron, Rogelio Polesello, Ana Mendieta y Mirtha Dermisache.

Colección Aniversario abrirá el primero de mayo, curada por el equipo del museo. Reunirá más de 250 obras con énfasis en las producidas entre 1900 y los años 70, muchas recién adquiridas: Cildo Meireles, con su icónica instalación Missao/Missoes (1987), Doris Salcedo, Carlos Cruz-Diez, Sandra Gamarra, Claudia Alarcón, Luis Benedit, Víctor Grippo, Santiago Yahuarcani y Belkis Ayón. El segundo capítulo se ocupará de los años 70 en adelante y será inaugurado en septiembre.

El cronograma de temporarias arranca el 27 de febrero con la gran retrospectiva antológica dedicada a Olga de Amaral, Cuerpo textil, a cargo de María Amalia García y Marie Perennes, curadora de su exposición en la Fundación Cartier de París, en 2024. Un repaso por cincuenta obras de la artista colombiana en obras monumentales que se desprenden del muro y son a la vez pinturas, esculturas, ambientes y arquitecturas. Se exhibirán por primera vez sus trabajos en diseño de indumentaria, las famosas mantas guajiras.

Fernanda Laguna tendrá la mayor antológica de su labor en Malba, en colaboración con el Reina Sofía de Madrid (obra "Sin título", 1995. Foto Diego Spivacow) Gentileza Malba

En marzo, una de las artistas más queridas y que más marcó el arte argentino en las últimas décadas tendrá un merecido reconocimiento: Fernanda Laguna. La exposición Mi corazón es un imán, curada por Miguel A. López, organizada junto con el Reina Sofía de Madrid, ofrecerá la revisión más completa de su obra hasta el momento, con más de 200 pinturas, dibujos, collages, bordados, esculturas, publicaciones, instalaciones y videos, junto con cuadernos, libros de poesía y novela, y material fotográfico personal. Un recorrido de su obra individual y colectiva entre 1993 y 2026. Será una fiesta para la comunidad artística local.

Para las vacaciones de invierno, otra inmersiva, pero de esculturas lumínicas de tubos fluorescentes de diez colores y cinco formas. Se trata de la exposición panorámica de uno de los pioneros del arte minimalista estadounidense, Dan Flavin, organizada por la Dia Art Foundation, con obras de los años 60 y 70.

En vacaciones de invierno se verá una exposición hecha con tubos de luz por uno de los pioneros del arte minimalista estadounidense, Dan Flavin, organizada por la Dia Art Foundation Gentileza Malba

El primer artista indígena que presente una exposición individual en Malba será Abel Rodríguez (Mogage Guihu). El árbol de la vida y la abundancia, a inaugurarse en junio, llega desde el MASP de San Pablo, con curaduría de su director, Adriano Pedrosa y de Leandro Muniz. Dibujos botánicos, árboles de la vida y de la abundancia, representaciones de ciclos de crecidas, cosechas y estaciones, y una comprensión de la naturaleza como un sistema de interacciones múltiples, creadas por este sabio colombiano e indígena nonuya, experto en cestería y gran investigador de la botánica del Amazonas. Conocido como “el nombrador de plantas” ilustró más de cuatrocientos árboles del Amazonas antes de morir, el año pasado.

Un encargo: la suizo argentina Vivian Suter realizará en julio una instalación site-specific para la triple altura de Malba: decenas de sus pinturas suspendidas a distintas alturas y en diversas formas, en diálogo con la arquitectura del museo y su entorno.

El primer artista indígena que presente una exposición individual en Malba será Abel Rodríguez (Mogage Guihu), con obras como esta, "Lugar de la maloca", 2014, que es parte de la Colección Eduardo F. Costantini (Crédito Nicolás Beraza) Gentileza Malba

El broche de oro (o la frutilla de postre) será Viva Frida, estrenada para la gala aniversario, con curaduría de Circe Henestrosa, y organizada por el Museo Frida Kahlo de México en el marco de la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC), que preside Elina Costantini (mamá de Kahlo Milagro, hija menor del fundador del museo). Con museografía de T+T Projetos, San Pablo, reúne objetos provenientes de la Casa Azul (dibujos, fotografías, corsés, accesorios y atuendos) que evidencian la expansión y diversidad de su práctica creativa. En diálogo con su obra, estos elementos dan cuenta de la profunda relación de la artista con la política, las cuestiones de género, su experiencia corporal y la construcción de la identidad nacional. “Una de las artistas más estrechamente asociadas a la historia del museo”, señala Moura. No podía faltar al festejo.