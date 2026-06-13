Hay equipo: juegos, desafíos y biografías ilustradas de las estrellas de la Scaloneta para acompañar la pasión mundialista

Falta poco para que la Scaloneta debute en el Mundial de Fútbol y todos (o, al menos, la gran mayoría) ya tenemos puesta la camiseta argentina. Hay gorro, bandera, vincha y, también, libros de ficción y no ficción para que disfruten los más chicos de la casa. Algunas propuestas que se consiguen en librerías de todo el país invitan a calzarse los botines y acompañar la pasión mundialista con juegos, trivias y hasta una especie de “¿Dónde está Wally?” protagonizado por Leo Messi y su familia. Pasen, lean y alienten a la selección tricampeona.

Para jugar en equipo

De la mano de los creadores de los mazos literarios para jugar con rimas, armar cadáveres exquisitos con frases célebres e inventar historias ilustradas, salió a la cancha Contame Mundial (Tinkuy; $15.000), “una original aventura donde el juego en equipo es el verdadero protagonista”, como lo presentan en el sitio web de la productora de contenidos. Y así es: con el mazo ilustrado por Pablo Patini se pueden elegir personajes, títulos futboleros, objetos, contextos y giros dramáticos para crear las mejores historias futboleras.

"Contame Mundial", uno de los nuevos juegos literarios creados por Tinkuy

Pensado para participantes de 8 a 99 años, propone tres variantes de juego de 1 a 6 integrantes: una Jugada personal, donde se toma un título como punto de partida; Un mano a mano, disputado entre dos equipos; y Cantito de tribuna, para escribir o relatar de forma oral y colectiva lo primero que venga a la cabeza. Las dimensiones creativas son infinitas y llega en el momento justo para vivir la pasión del Mundial creando nuestras propias historias.

Joyas de la literatura y el humor gráfico

Puro fútbol, por Eduardo Galeano (Siglo XXI; $22.900). Con una mirada atravesada por la sensibilidad y el lirismo que caracterizan la obra del maestro uruguayo, como ya se consignó en LA NACION, este volumen recupera historias, personajes y partidos emblemáticos de la historia del fútbol. Una edición bellamente ilustrada y de tono accesible, perfecta para transmitir a los nuevos lectores la mística fundacional del deporte rioplatense.

En las librerías de todo el país también se vive la pasión mundialista Fabian Marelli

Puro fútbol, por Roberto Fontanarrosa (Planeta; $19.900 la edición de bolsillo). Un clásico imperdible que reúne los cuentos futboleros del genial “Negro” Fontanarrosa. Desde las páginas de Los trenes matan a los autos hasta Una lección de vida, el consagrado autor rosarino despliega su oído absoluto para la jerga de tribuna, las picardías de los clubes de barrio perseguidos por los árbitros y la entrañable fauna que habita las pasiones argentinas. Un gol de media cancha para compartir en voz alta en el living familiar.

"Messi, nacido extraterrestre", la biografía ilustrada creada por Rep

Messi, nacido extraterrestre, por Miguel Rep (Planeta; $44.900). Con su característico trazo libre, irónico y profundamente emotivo, el dibujante Miguel Rep propone una biografía gráfica única que transita entre el mito y la realidad del capitán argentino. El libro repasa la vida de ese chico tímido de Rosario que desafía las leyes de la física en la cancha y termina transformándose en una leyenda intergaláctica. Una obra ideal para lectores de todas las edades que disfrutan del humor gráfico y quieren revivir la gesta de Qatar a través de una mirada artística. Atención que puede ser, también, un gran regalo para el Día del Padre.

La gran epopeya de las copas del mundo

La gran historia de los mundiales, por Pablo Lisotto (Sudamericana; $27.999). Desde la mítica cita de Uruguay 1930 hasta la consagración inolvidable en Qatar 2022, este libro a todo color funciona como una enciclopedia indispensable para fanáticos de datos y estadísticas. Con relatos apasionantes, repasa las formaciones de la Selección nacional, las polémicas eternas y la información clave de este campeonato mundial. Incluye, además, un divertido juego de preguntas y respuestas.

La gran historia de los mundiales, por Pablo Lisotto (Sudamericana; $27.999)

Nuestro fútbol, por Alejandro Wall e ilustraciones de Xoana Herrera (Iamiqué; $24.000). Una propuesta multidisciplinaria y rigurosa que aborda el fútbol argentino desde un ángulo completamente diferente. Con la pluma afilada de Wall y los expresivos dibujos de Herrera, el libro viaja del potrero al VAR, matizando la pasión con explicaciones científicas, sociológicas y matemáticas que destacan el lado más humano del juego en equipo.

El fútbol, desde la ficción y la no ficción

Antologías y viñetas para los más chicos

La Scaloneta para chicas y chicos, por Nadia Fink y Pitu Saá (Chirimbote; $13.580). Con el foco puesto en el compañerismo, el esfuerzo colectivo y el aprendizaje que dejan las derrotas, este libro narra el camino de las figuras de la Selección desde que pateaban en los campitos de sus pueblos hasta levantar la copa del mundo.

Escuelita de Campeones, una saga para los más chicos de Fernando De Vedia y Sebastián Ramseg

Escuelita de Campeones: Un partido de otro mundo, por Fernando De Vedia y Sebastián Ramseg (Catapulta; $12.500). Una nueva entrega del súper recomendado cómic infantil que imagina las andanzas de los jugadores de la Selección durante su infancia. En esta aventura llena de humor y villanos, el equipo de “Las Pulgas” deberá recurrir a la ayuda de unos seres muy espaciales para construir una pileta a tiempo y salvar su club de barrio.

Desafíos visuales y cuadernos de actividades

¿Dónde está Messi?, de Guillermo Tangelson (Fútbol contado; $17.000). Un libro interactivo que entrena la concentración de los pequeños lectores y los desafía a jugar. A través de escenas ilustradas llenas de guiños futboleros, el desafío consiste en rastrear a Leo Messi y a las grandes leyendas del deporte -como Diego Maradona- en medio de las multitudes y los festejos de la tribuna. Del estilo del popular ¿Dónde está Wally?, pero protagonizado por el 10.

Busca y encuentra a Leo por el mundo (Catapulta; $29.900). Otra opción para jugar con Leo y su familia (atención que aparece hasta el perro). Para los chicos que disfrutan de perderse en los detalles de las ilustraciones de gran formato, este libro-juego de tapa dura propone el reto de seguir el rastro del capitán argentino por cinco ciudades icónicas que marcaron su dorada trayectoria: Buenos Aires, Rosario, Barcelona, París y Miami. Atención que también hay que encontrar objetos: mates, bufandas, banderas y mucho más.

Mundialito 2026, de Carolina Salvini

Mundialito 2026, por Carolina Salvini (Planeta Junior; $19.900). Un libro de actividades imperdible para mitigar la ansiedad de las vísperas de los partidos de la Scaloneta. La autora, una especialista en articular el juego y el fervor de las tribunas, propone sopas de letras, rompecabezas, trivias y páginas para pintar camisetas mientras se pone a prueba el conocimiento sobre las estrellas de la Albiceleste.

Leo y la Messimanía

Para quienes se queden con ganas de más, Salvini es la creadora de un universo lúdico infalible bajo el sello de Planeta Junior que incluye: Messimanía, Dibumanía y Mundialito tricampeón, entre otros títulos súper completos y entretenidos para futboleros.

Biografías ilustradas

Mi leyenda favorita, por Marti Fileni (Planeta Junior; $24.900). La emocionante historia del chico de Rosario que solo quería jugar a la pelota y terminó conmoviendo al mundo entero sin importar los colores de las camisetas. Un relato de superación, derrotas y gloria absoluta.

Mi leyenda favorita, por Marti Fileni

Lionel Messi. El mejor jugador de fútbol de todo el mundo, por Eduardo Acín (Shackleton Kids; $20.610). Dentro de la celebrada colección Mis pequeños héroes, este volumen se desmarca por su cuidada impronta pedagógica y su capacidad para narrar la épica deportiva desde una dimensión humana y formativa, deteniéndose en la perseverancia ante las dificultades físicas que el astro debió sortear.

Dibu Martínez, pasión por el fútbol (Montena; $15.500) El héroe del arco de la selección nacional cuenta su historia de vida en este libro con ilustraciones de Leo Bolzicco. “Estas páginas, con partes de ficción y muchas de realidad, reflejan mi amor por el fútbol”, les dice Martínez a los pequeños lectores desde la primera página. Antes de su firma viene una frase de campeón: “Abrazo de gol”.

Messi campeón del mundo (Catapulta; $16.500). Una biografía del capitán rosarino que repasa sus títulos e incluye el glorioso momento en que levanta la copa en Medio Oriente. Arma un combo perfecto con la versión caja que trae un puzzle de 300 piezas ($30.900). El mismo sello también tiene a Messi como protagonista del clásico juego de preguntas y respuestas Abremente y de otra biografía ilustrada para los más chicos de la casa, de la colección Pequeño & Grande.