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Premio Calderón de la Barca: 24 finalistas entre más de 1200 postulantes

El 13 de agosto se inaugurará en el Palacio Libertad una muestra con las obras seleccionadas; también se anunciará quiénes son los tres ganadores que recibirán un total de 50.000 dólares

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Algunos de los integrantes del jurado
Algunos de los integrantes del jurado

El país entero estará representado en la muestra que se inaugurará el próximo 13 de agosto en el Palacio Libertad: allí se exhibirán las obras de 24 artistas -uno de cada provincia del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- seleccionados en la edición 2026 del Premio Federal de Pintura “María Calderón de la Barca”. Ese día a las 17.30 se anunciará también quiénes son los tres ganadores, entre los cuales se repartirá un total de cincuenta mil dólares.

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Impulsada por la Secretaría de Cultura de la Nación, el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y la Fundación María Calderón de la Barca, esta distinción que se otorgará cada dos años busca “poner en valor la producción artística argentina, fortalecer la circulación de obras y promover el desarrollo del sector de las artes visuales desde una perspectiva federal”.

Alberto Robredo (h) , miembro del Consejo de la Fundación María Calderón de la Barca y presidente del jurado
Alberto Robredo (h) , miembro del Consejo de la Fundación María Calderón de la Barca y presidente del juradoGentileza FNA

Más de 1200 postulaciones de todo el país fueron analizadas por el jurado, integrado por Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes; María Paula Zingoni, directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial; Andrés Duprat, director ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes; Alberto Robredo (h), miembro del Consejo de la Fundación María Calderón de la Barca y presidente del jurado; Inés Etchebarne, gerente de Gestión Cultural del Fondo Nacional de las Artes, y Victoria Giraudo, curadora e investigadora independiente.

Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes e integrante del jurado
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes e integrante del juradoGentileza FNA

Los finalistas son Alejandro Pasquale (Neuquén), Alfredo Benjamín Palacio (Formosa), Alicia Carolina Nakatsuka (Santa Fe), Ana María Trella Samper (San Juan), Cesar Gustavo Tschanz (Corrientes), Diego Rivas Ruzo (Catamarca), Diego Figueroa (Chaco), Enrique Jorge Bernard (Tierra del Fuego), Ernesto Engel (Misiones), Franca Pacetti (Chubut), Juan Becú (Buenos Aires - GBA), Karen Spahn (Entre Ríos), Lucas Rodríguez (San Luis), Lucas Rizo (Tucumán), María M. Daud Álvarez (Santiago del Estero), Mario Vidal Lozano (Salta), Miguel Ángel García (La Pampa), Nadia Agustina Gattoni (Río Negro), Paloma Marquez (La Rioja), Paula Senderowicz (Capital Federal), Rodrigo Etem (Mendoza), Selma Samanta Rched Abugauch (Córdoba), Sharon Barcena (Santa Cruz) y Víctor Montoya (Jujuy).

Victoria Giraudo, curadora e investigadora independiente e integrante del jurado
Victoria Giraudo, curadora e investigadora independiente e integrante del juradoGentileza FNA

La Fundación María Calderón de la Barca fue creada en 1962 por el Dr. Carlos Alberto Saráchaga. Es una institución privada sin fines de lucro dedicada a la promoción del arte, la cultura, la educación y la acción solidaria en la Argentina. A lo largo de más de seis décadas ha sostenido una labor continua y comprometida, consolidándose como un referente en el ámbito cultural.

Andrés Duprat, director ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes e integrante del jurado
Andrés Duprat, director ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes e integrante del juradoGentileza FNA

El Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca” se entrega de manera bienal desde la creación de la Fundación, en 1964. A lo largo de su historia ha reconocido a grandes referentes del arte argentino contemporáneo, como Carlos Alonso, Antonio Seguí, Guillermo Roux, Josefina Robirosa, Miguel Dávila, Víctor Chab, Juan Doffo, Eduardo Mac Entyre, Carolina Antoniadis, Leopoldo Presas y Felipe Pino, entre muchos otros.

Inés Etchebarne, gerente de Gestión Cultural del Fondo Nacional de las Artes e integrante del jurado
Inés Etchebarne, gerente de Gestión Cultural del Fondo Nacional de las Artes e integrante del juradoGentileza FNA
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