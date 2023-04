A 70 años del nacimiento de Roberto Bolaño, sus herederos comparten textos inéditos

escuchar

El fulgor de la literatura del chileno Roberto Bolaño no decae. “Estos textos ven la luz por cortesía de los herederos de Roberto Bolaño para recordarlo en su setenta cumpleaños”, se lee en el archivo digital que los herederos del autor de Los detectives salvajes compartieron días después de que se cumpliera el 70° aniversario de nacimiento de uno de los escritores latinoamericanos más destacados e influyentes de las últimas décadas. Este año también se conmemora el 20° aniversario de su muerte: Bolaño había nacido el 28 de abril de 1953 en Santiago y murió en Barcelona, el 15 de julio de 2003, a los cincuenta años.

Roberto Bolaño dejó una infinidad de páginas inéditas

En su breve vida, Bolaño publicó novelas largas, novelas cortas, libros de cuentos, biografías ficticias y poemas; después de su muerte, hubo varias ediciones póstumas, entre otras, de la magna novela 2666, y también de cuentos y poemas. Vivió en su país, en Ciudad de México y en ciudades de España, como muestran los fragmentos de los cuadernos de notas difundidos por sus herederos. De su matrimonio con Carolina López (que en más de una ocasión declaró sentirse orgullosa de que se la comparara con María Kodama), Bolaño tuvo dos hijos: Lautaro y Alexandra Bolaño, que tenían trece y dos años, respectivamente, al morir su padre. El megagrupo Penguin Random House tiene en su catálogo la obra de este autor amado por los lectores. Se descuenta que aún quedan muchos inéditos por publicar.

Un poema de amor de Bolaño

En este enlace se pueden ver fotos del escritor, las páginas de sus cuadernos escritas con una caligrafía clara, dibujos y textos. El autor de Estrella distante sentía “obsesión” por los libros y la escritura. A los dieciséis años le informó a su madre que abandonaría la escuela y se convertiría en escritor. En archivo se destaca que se trata de una edición no venal (de regalo) y que está prohibida su venta.

Escritos y dibujos en los cuadernos del autor de "Estrella distante"

Entre los textos hay anotaciones hechas en un ómnibus, poemas escritos en México y España, una reflexión hecha meses antes de cumplir veintisiete años y otra del mismo día del 27° cumpleaños (en un camping cerca del mar), una “parábola kantiana” y un elogio a los emigrados latinoamericanos en los años 1980 en Barcelona, además de un poema con aires cavafianos escritos en Gerona [Girona]. Se compartieron catorce páginas de los cuadernos del autor.

Roberto Bolaño escribió cuentos. novelas y poemas Leemage

En el poema final de la selección, fechado en 1992 en Blanes, Bolaño escribe: “No creáis a los críticos, leedlos / si no teneis más remedio / pero no les créais una sola palabra”. Versos después, destaca: “¡Sólo es trascendente la poesía! / Sólo los lectores, en conversaciones informales con su alma / tienen derecho a enmierdar / a los poetas”. Él mismo contó que había empezado escribiendo poesía y, en una entrevista, declaró: “Siempre he admirado las vidas de los poetas. [...] La poesía es un gesto de adolescente frágil, inerme, que apuesta lo poco que tiene por algo que no se sabe muy bien qué es y que generalmente pierde”. Su poeta favorito era Nicanor Parra.

Roberto Bolaño

En la Feria del Libro, el 14 de mayo a las 17.30, en la Sala Domingo Faustino Sarmiento, se realizará un homenaje a Bolaño a veinte años de su muerte y a cincuenta de su nacimiento. De la mesa “Los puentes salvajes” participan Valerie Miles, Walter Lezcano, Christian Herbach y Ariel Díaz. Lezcano acaba de publicar un trabajo sobre Bolaño que se podrá encontrar en La Rural: Los puentes salvajes. Roberto Bolaño y la literatura argentina (Crack Up).

En el día que el gran #RobertoBolaño cumpliría 70 años, anunciamos que en pocos días llega en exclusiva un hermoso homenaje de nuestra editorial aliada @CrackUpLibros

'Los puentes salvajes' de @lezcanowalter pic.twitter.com/mch4UjKNLH — PocitosLibros (@pocitoslibros) April 28, 2023

“Es un ensayo sobre la relación entre Bolaño y la literatura argentina: Borges, Cortázar, Di Benedetto (que protagoniza un cuento de Bolaño), Fogwill, Rodrigo Fresán, Perlongher, Aira y Piglia -dice Lezcano a LA NACION-. Creo que, en ese sentido, el vínculo de Bolaño con la literatura del continente latinoamericano puede verse concentrado en lo que pasaba en nuestro país. Por eso hablaba constantemente de lo que pasaba acá con nuestros escritores y escritoras”.