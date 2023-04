Mucho público, música en vivo y largas filas en la Noche de la Feria

escuchar

La visita a la Feria del Libro fue un plan elegido por muchísimas personas hoy desde temprano. El clima acompañó a la multitud que participó de las distintas actividades y también a los que hicieron una fila muy larga para poder entrar gratis a partir de las 20 y así celebrar La Noche de la Feria hasta la medianoche.

Fila fuera de la sala José Hernández en la previa al show musical. Santiago Filipuzzi

Varios grupos de jóvenes esperaban sentados en ronda a la escritora venezolana Ariana Godoy, que viajó a Buenos Aires para presentar su libro La revelación (Montena). El público juvenil estaba muy emocionado, todos con los libros en la mano de la autora que empezó su carrera en la plataforma digital Wattpad, listos para la firma que siguió a la charla. Con la sala José Hernández a tope (que tiene capacidad para mil personas), Matías G.B, uno de los primeros booktubers de la Feria, conversó con Ariana y con el público, que gritaba desde sus asientos en una charla que fue muy participativa. Se veían todas las manos levantas cada vez que el moderador preguntaba quién había leído los distintos libros de Ariana. Una gran puerta de entrada a la movida juvenil.

Ariana Godoy convocó a gran cantidad de lectores para la firma de ejemplares Hernán Zenteno - LA NACIÓN

El escenario negro con pétalos colorados parecía combinar a la perfección con una Ariana al rojo vivo y gritos de sus fans, que hasta cantaron Muchachos. “Tengo el corazón inflado de toda esta gente”, decía la creadora de la trilogía Hermanos Hidalgo y de la saga Darks.

“No tuve el momento de querer ser escritora. Escribía para leer, no pensé que fuera una carrera. Simplemente lo hacía por diversión”, explicaba mientras el público acotaba de modo permanente. Y frente al fervor de los fans, vino la pregunta sobre la causa de esta reacción. Para Ariana, la explicación está en que tiene personajes con los que todos pueden identificarse. Y que tiene con su público una conexión como si fueran una familia. Cada uno de ellos partió ejemplar en mano al Pabellón 8, donde funciona el “firmódromo”. Allí firmó ejemplares para mil personas.

Anna K. Franco presentó su saga juvenil, Thea. La acompaño su editora Melisa Corbetto Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Otra autora que es furor entre los jóvenes es Anna K. Franco, que presentó Thea (VRYA) (ver aparte). “Thea es una chica muy especial, con características muy particulares, es única, arrasa con todo. Su valor está en la oscuridad por el contexto en el que viven. Lo que yo quería contar es una historia de vida”, comentó Anna. Esta historia surgió por un hilo de Twitter, y esto es raro porque ella está acostumbrada a crear primero el personaje. El significado del nombre Thea es clave: es la diosa desde donde proviene toda la luz. Es paradójico porque ella se siente oscura.

“La mejor parte de publicar un libro es el encuentro con las personas que lo reciben y lo leen. Leer tiene que ser nuestro refugio y que deje una esperanza y mirada abierta”. Hubo tiempo para algunas preguntas del público. “Thea me dejó su gran personalidad, la admiro mucho”, dijo la autora antes de partir a firmar ejemplares en el stand de la editorial.

La muestra 40 años 40 fotos acompaña a los visitantes por el gran pasillo que une el pabellón de la entrada principal con los demás pabellones. Fotos de los diferentes presidentes y momentos clave de nuestra democracia se ven plasmados en esta muestra de la Fototeca Argra.

Raúl Zurita, Premio Reina Sofia 2020 y Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca 2022, leyó Canto a su amor desaparecido Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

En otro sector de la Feria, un conmovido Raúl Zurita se sentaba a leer Canto a su amor desaparecido, luego de la lectura que realizó en su honor Andi Nachon. La sala se conmovió con el abrazo de ambos; entre el público se encontraba la Embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa. De la emoción a la risa general hubo solo una frase y fue: “Les agradezco la presencia. Ahora solo queda la decepción”. Seguía su turno. Esta fue una de las actividades organizadas por la ciudad invitada, Santiago de Chile.

El XVI Festival Internacional de Poesía tuvo a Ida Vitale entre las lectoras de la jornada que con 99 años leyó y compartió mesa con varios poetas como Sandro Barrella y Pedro Eiras.

Presentación de "Roma soy yo", de Santiago Posteguillo Santiago Filipuzzi

La presentación de Roma soy yo (Ediciones B), del escritor español Santiago Posteguillo también colmó la sala. La historia de amor adolescente y apasionada entre Julio César y Cornelia, la ironía dramática y las características de los líderes de masas en relación a su oratoria fueron algunos de los temas tratados. “En Roma soy yo, la primera escena que escribí es la última. No siempre empiezo por el final, pero no es raro. Si tengo una escena particularmente relevante prefiero escribirla al principio porque me da como un Norte”, explicaba Posteguillo. Y se divirtió al recordar que le preguntaron alguna vez cuándo escribiría sobre actualidad. “Es muy fácil observar paralelismos entre la política y la lucha por el poder del Imperio Romano y lo que podemos encontrar en la actualidad. Evolucionamos en tecnología, tenemos mejores móviles, pero la lucha por el poder sigue siendo la misma”.

En la sala de Protocolo y solo para tres medios nacionales, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habló sobre su pasión por Jorge Luis Borges. “Nos enseña a entender la vida y a amar la literatura”.

Al cierre de esta edición continuaba el concierto Santiago canta a Buenos Aires. Como Ciudad Invitada de Honor en la Feria del Libro, Santiago de Chile organizó un concierto binacional con la conducción de Melina Fleiderman y la participación de músicos chilenos y argentinos. León Gieco, Sandra Mihanovich, Javiera Parra, Camila Moreno, Nano Stern, Benjamin Walker, Hilda Lizarazu, Paula Maffia y Juan Carlos Baglietto bajo la dirección de Lito Vitale.