A diez años de la muerte de Andrés Rivera, se lanza un concurso de novela corta en su nombre y se reeditan sus libros

A diez años de la muerte del escritor Andrés Rivera (1928-2016), su hijo, el actor Jorge Ribak, y la editorial Sudestada lanzaron la primera edición del concurso de novela breve que lleva el nombre del autor de La revolución es un sueño eterno, en el que se puede participan hasta el 1° de octubre. El jurado del concurso está integrado por María Teresa Andruetto, Graciela Simonit y Kike Ferrari.

En simultáneo, varias editoriales reeditaron y proyectan volver a publicar algunas de las novelas breves de Rivera (su nombre era Marcos Ribak). “Como custodio de la obra de mi padre, quiero que su obra siga vigente y no quede relegada, como pasa con las de otros autores”, dice Jorge Ribak a LA NACION. En Seix Barral ya salieron La sierva, El farmer y La revolución es un sueño eterno, con prólogos de María Teresa Andruetto, Pompeyo Audivert y Federico Falco, respectivamente. Audivert, con Rodrigo de la Serna, interpretó al Juan Manuel Rosas exiliado en Inglaterra que Rivera había perfilado en El farmer.

La obra de Andrés Rivera mantiene vigencia

“La editorial platense Mil Botellas publicó En esta dulce tierra; en octubre, Ediciones IPS reeditará El verdugo en el umbral y Fondo de Cultura Económica, en la Serie del Recienvenido, tiene previsto sacar Nada que perder –prosigue–. Por la situación actual que se vive en el país, su obra es más urgente que nunca”, sostiene, en referencia a las temáticas histórico-políticas que abordan las novelas y al estilo de frases concisas y certeras que describen el peso de la realidad sobre los personajes.

En el Patio de Actores (Lerma 568), hasta el 28 se puede ver la adaptación teatral que Daniel Moreno hizo de La sierva. Ribak, además, prepara un biodrama sobre el vínculo con su padre. Como su hermano Carlos, en 1974, falleció a los dieciséis años, es el único heredero del legado de Rivera: conserva el archivo, con los manuscritos de sus novelas y cuentos en cuadernos Gloria.

“La relación de Andrés con Sudestada se inició con el comienzo de la revista, en 2001 –dice el editor Martín Latorraca–. Por casualidad, él recibió un par de números de los primeros años y se acercó a nosotros; nos dijo que le encantaba la revista y que era como una continuación histórica de la Crisis que dirigía Eduardo Galeano. Nos hicimos muy amigos y él nos ayudó, en todo sentido, a dar los primeros pasos. Después quedó el vínculo con su hijo, que es el guardián de su obra y un hermano para nosotros. Por eso, a diez años de la partida de Andrés decidimos hacer el premio de novela corta”.

En el catálogo de Sudestada se encuentra la biografía Andrés Rivera. El obrero de la literatura, de Latorraca y Juan Ignacio Orúe; hasta fin de mes se consigue al accesible precio de $ 20.000 en la librería de la editorial, en Tucumán 1559, y en su página web.