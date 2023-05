A los 64 años, murió el escritor, editor y académico Luis Chitarroni

escuchar

La cultura argentina perdió hoy a uno de los escritores y críticos más lúcidos de su generación. A los 64 años falleció Luis Chitarroni. Estaba internado en el Sanatorio de La Trinidad desde el lunes a la noche a causa de una infección generalizada. Fue operado ayer a la tarde y luego se lo indujo a un coma. Había nacido el 15 de diciembre de 1958 en la ciudad de Buenos Aires. En 2021, había ingresado a la Academia Argentina de Letras (AAL).

Creó el sello editorial La Bestia Equilátera, en cuya página web se anuncia aún el lanzamiento de la novela Miopía progresiva. Allí se publicó el libro de ensayos Mil tazas de té y Siluetas, la colección de perfiles de escritores poco conocidos en la Argentina.

Muy joven, por mediación del profesor y crítico Enrique Pezzoni, comenzó a trabajar en la editorial Sudamericana, junto con Gloria Rodrigué. En una visionaria colección de literatura argentina, publicó las primeras narraciones (novelas y libros de cuentos) de Daniel Guebel, Sergio Chejfec, Sergio Bizzio, Charlie Feiling, María Negroni, María Martoccia, Gustavo Ferreyra y muchos otros autores que hoy forman parte del canon literario local. También fue editor de Luis Gusmán, Ricardo Piglia, César Aira y Ana María Shua. También publicó a poetas como Alejandra Pizarnik, Amelia Biagioni, Olga Orozco y Alberto Girri.

Fue autor de las novelas El Carapálida y Peripecias del no. Diario de una novela inconclusa, del libro de relatos La noche politeísta, del perfil de biografías Siluetas (nacido de sus escritos en la revista Babel) y, recientemente, Breve historia argentina de la literatura latinoamericana (a partir de Borges), producto de su curso en el Malba durante 2020.

“Era lo mejor de lo mejor, el nombre mismo de la literatura argentina, pero secreto y sin fronteras -dice el escritor Daniel Guebel, amigo de Chitarroni, a LA NACION-. El escritor que lo sabía todo, que sabía ordenar, leer y perdonar. De Borges tomó la sintaxis y la volvió extravío, exploración, concierto barroco del suburbio de la infancia donde condensó el mundo. Cultivaba, como un elegante inglés que desdeña las superficialidades del vestir, como un deportista del estilo, la modestia que disimulaba su superioridad, y se situaba siempre a la altura del nivel de inteligencia de su interlocutor, pero sin la sorna de su maestro. Fue amigo de muchos, porque todos lo queríamos, y no había manera de no quererlo, y no habrá manera de olvidarlo”.

El escritor Luis Gusmán, que conoció a Chitarroni cuando este tenía dieciocho años, es padrino de Pedro, el hijo del escritor fallecido. “Cuando lo conocí le regalé un libro de Nabokov -cuenta Gusmán-, aunque él decía que buscaba uno de Thomas Pynchon. Se me parte el alma. Ayer lo vi en el sanatorio y le dije: ‘Chau, Luis’, no sabía que me estaba despidiendo”.

