A los 81 años, el británico M. John Harrison gana el Premio Booker con una distopía que deja “un atisbo de optimismo”

A los 81 años, con la satírica y enigmática novela de realismo fantástico The End of Everything [El final de todo], el escritor británico M. John Harrison (Rugby, 1945) ganó el Premio Booker, convirtiéndose en el autor de mayor edad en la historia de los Booker (desbancó a Margaret Atwood, premiada en 2019 por Los testamentos, cuando la escritora tenía 79 años). Su carrera literaria, que abarca sesenta años, es muy admirada en la Argentina, en parte gracias a la tarea de difusión del escritor y traductor Marcelo Cohen.

En sus cuentos y novelas, Harrison combina ciencia ficción, fantasía, terror y realismo. El curso del corazón, traducida por Erenhaus, es considerada una obra maestra. La novela premiada saldrá en la Argentina en 2027, con traducción de Andrés Erenhaus y publicada por Sigilo, que tiene dos novelas de Harrison en su catálogo: El curso del corazón y La tierra hundida ya vuelve a levantarse, con traducción de Cohen. Interzona ha publicado los libros de cuentos Colonizando el mundo, traducido por Tomás Downey; Preparativos de viaje, traducido por Cohen, y Deberías venir conmigo ahora, que tradujo Downey.

Nuestro querídisimo M. John ganó el Booker Prize 2026 con «The end of everything». Primera novela de ciencia ficción que gana el premio. Una aventura postapocalíptica, satírica y retorcida. Una hermosura, como siempre.



Y en el 2027 la vamos a publicar ✨ pic.twitter.com/mllvmj2fVr — Editorial Sigilo (@EdSigilo) November 10, 2026

Ayer, en la ceremonia de premiación en Londres, Harrison recibió 50.000 libras esterlinas y un trofeo de manos del ganador del año pasado, David Szalay. Es la primera vez que un título de la editorial independiente Serpent’s Tail se lleva un Booker.

Su decimotercera novela tiene como protagonistas a Phillip Tennent, un buscador de “tesoros” en la costa de Kent, y a su anciana tía Marnie, demente y “pistolera”; la historia transcurre en un futuro cercano, cuando unos alienígenas amorfos llamados iGhetti (la “i” del nombre sugiere un origen digital) han invadido Gran Bretaña, dando inicio a una guerra sin propósito, mientras la gente finge una normalidad que ya no existe. Está escrita en capítulos cortos.

“La actualidad proporcionó los temas y la sátira: ¿qué pasa cuando todas nuestras expectativas y explicaciones del mundo se convierten en un desastre continuo, pero aún así tenemos que salir adelante?“, dijo el autor.

La presidenta del jurado, la historiadora inglesa Mary Beard, describió la novela como “la política del presente vista a través de la lente del futuro”, si bien en la historia no hay referencia alguna a situaciones ni personajes del presente. “Es un libro que te pone patas arriba, te arranca una sonrisa irónica y, sorprendentemente, dado el tema tratado, te deja con un atisbo de optimismo”, agregó.

Presidido por Beard, el jurado estuvo integrado por el escritor británico Raymond Antrobus, el músico y escritor inglés Jarvis Cocker, la periodista y editora británica Rebecca Liu y la escritora estadounidense Patricia Lockwood. Entre los cinco evaluaron 163 libros publicados en el Reino Unido o Irlanda entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, y eligieron por unanimidad a The End of Everything entre una lista corta de seis finalistas.

Con 198 páginas, The End of Everything fue el libro más corto de la lista de finalistas, con novelas como la celebrada The Disappearers, del jamaicano Marlon James; Black Bag, del británico Luke Kennard; May We Feed the King, primera novela de la británica Rebecca Perry; The Things We Never Say, de la estadounidense Elizabeth Strout, y John of John, del escocés-estadounidense Douglas Stuart.

“Estoy muy feliz -dice a LA NACION el director editorial de Sigilo, Maximiliano Papandrea-. Harrison es uno de mis escritores favoritos. Leerlo te golpea, te transforma. Es uno de los grandes renovadores del género fantástico de las últimas décadas pero, sobre todo, un escritor que nunca hizo concesiones ni a las tendencias de la época ni a las exigencias del mercado, lo cual explica que este reconocimiento tan merecido le haya llegado tan tarde”.

Creado en 1969, el Booker Prize es uno de los galardones más importantes para una obra de ficción. El premio está abierto a autores de cualquier parte del mundo que escriban en inglés y cuyas obras se publiquen en el Reino Unido e Irlanda. Entre los ganadores anteriores del premio figuran Salman Rushdie, J. M. Coetzee, Arundhati Roy, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood, Hilary Mantel, Paul Beatty, Bernardine Evaristo y Samantha Harvey.