Una invitación a recuperar lo común

Quizás sea posible. Tal vez podamos, por unos días, poner entre paréntesis el escepticismo, el gusto ácido del cinismo, el hartazgo ante la impunidad para decir cualquier barbaridad, que es también hartazgo por la sucesión de noticias de un planeta frenético, gritón, impulsivo, hostil, tomado por una legitimación de lo bélico que se pasea oronda de ignorancia, como si las grandes catástrofes del siglo XX -y las reflexiones y compromisos que suscitaron- nunca hubieran ocurrido.

Incluso para quienes habitamos el lado más bien laico de la vida, la llegada de León XIV a la Argentina invita a permitirse cierto espacio de silencio, una pequeña detención, la posibilidad de afinar las antenas. Escuchar.

La mayor parte de los perfiles que se escribieron sobre el Papa destacan su capacidad reflexiva, su mesura, pero también su firmeza. En un clima histórico que ensalza el darwinismo social, llamó a recuperar la compasión; en un contexto donde la sola mención de la palabra “paz” suena a ingenuidad, viene pronunciándose contra las matanzas y escaladas bélicas. Frente al discurso unívoco en relación a la IA, señaló el matiz: esas “inteligencias” son eficaces en el cálculo, pero no tienen conciencia moral, ni poseen cuerpo, ni pueden sentir: hay una dimensión fundamental de lo humano que se les escapa. En España, invitó a superar las “narrativas polarizantes”; en Uruguay respaldó el carácter laico del Estado como garantía de “un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto”. León XIV parece ser un hombre que no le teme a las complejidades.

Y eso no es poco: está al frente de una de las instituciones occidentales que más perduraron en el tiempo. Nacida en una época donde aún prevalecía la cultura helenística, la Iglesia católica asistió a la caída de unos imperios y a la emergencia de otros, fue testigo de revoluciones políticas, culturales, económicas, y ella misma atravesó momentos de convulsiones, cambios, conflictos. Posee una larga experiencia en jugar el ajedrez de la historia.

A la vez, lleva en su seno un discurso que removió las bases del mundo antiguo y aún hoy -si se le presta atención- conserva poder disruptivo. “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”, dijo Jesús de Nazaret, estableciendo un mandato en absoluto simple. Porque su modo de amar fue incondicional, expansivo: amó a los distintos, a los rotos, a los condenados, a los frágiles, a los despreciados, a los que nada tenían.

Difícil saber si el eco de esa empatía radical no habrá estado en los muy racionales e iluministas revolucionarios franceses que en 1789 sumaron la fraternidad al reclamo de libertad e igualdad. Por lo pronto, nuestro país, republicano y mayormente católico, está recibiendo al segundo Papa que lo visita en la historia. No cabe duda de que lo acompañaremos a nuestro modo bullicioso, intenso, multitudinario. Queda por saber qué hará cada quien con lo que dejen los gestos, las palabras y la reconocida voluntad del Sumo Pontífice por hacerle lugar a la voz de los demás.

No estaría mal intentar recrear la frase bíblica y proponer: “escuchaos los unos a los otros”. Nutrirnos en la multiplicidad de experiencias y puntos de vista; recuperar la discusión que hace avanzar al pensamiento; recordar que no es necesario acordar punto por punto con el otro para establecer algún tipo de diálogo y llegar a mínimas zonas en común.

En El Reino, libro donde indagó en las vidas de Pablo el Converso y Lucas el Evangelista, Emmanuel Carrère da su propia definición del cristianismo: “acercarse lo más posible a lo que hay de más pobre y vulnerable en el mundo y en nosotros mismos”. Allí, en esa zona de fragilidad, hay algo que nos hermana. Tal vez sea tiempo de dejarlo hablar.