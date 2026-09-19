A los 85 años, murió la artista Graciela Taquini, académica y “matriarca” del videoarte en el país

Esta madrugada, en el sanatorio Dupuytren de la ciudad de Buenos Aires, murió a los 85 años la artista, historiadora y curadora Graciela Taquini, informaron sus allegados. Se despidió acompañada por sus sobrinas y amigos. Tenía cáncer. Había nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1 de julio de 1941 y era reconocida como la “matriarca” y pionera del videoarte en el país.

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, se recibió de profesora y licenciada en Historia de las Artes; continuó sus estudios en la Universidad Central de Barcelona, como becaria del Instituto de Cultura Hispánica, en la Università per Stranieri de Perugia y en el Smithsonian Institute de Washington. Comenzó a producir obra artística en 1988. En su canal de YouTube se pueden ver varios videos de distintas décadas.

“Grata”, como la llamaban sus amigos, asesoró al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y al Palais de Glace en su especialidad: video y nuevos medios. Ejerció la docencia en los niveles secundario, universitario y de posgrado en distintas escuelas y universidades públicas y privadas, como la Maimónides y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde dio clases de historia del cine, historia del arte y curaduría. En 2011, se hizo la exposición antológica Grata con otros en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta.

Taquini y su instalación "¿Hay arte?" que forma parte del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes archivo

En 2018, se estrenó su película La obra secreta, escrita por Andrés Duprat y con producción de Mariano Cohn, Gastón Duprat y Mariano Sokolowicz, y protagonizada por Daniel Hendler y Mario Lombardi. El escenario es la Casa Curutchet, diseñada por el arquitecto suizo Le Corbusier en La Plata. En 2022, en el homenaje que le rindió el MNBA, presentó la instalación ¿Hay arte?, inspirada en la obra del filósofo Nelson Goodman y dedicada al historiador José Emilio Burucúa.

La página web Legado, plataforma abierta creada por ella en 2020 con un equipo interdisciplinario (Jazmín Adler, Marcela Andino, Toia Bonino, Mariela Cantú, Romina Flores, Fabiana Gallegos, Gabriela Larrañaga, Silvana Spadaccini, Alejandra Torres y Mariela Yeregui), y que se amplió en 2024 con los aportes de Susana Allegretti, Alejandra Ceriani, Alejandra Cresentino, Clara Garavelli, Florencia Levy, Daniela Muttis, Maia Navas, Ari Nahon, Silvina Szperling y Natalia Rizzo, resguarda un rico archivo de investigación, análisis y difusión de las expresiones en el campo del audiovisual experimental y las artes tecnológicas.

Estuvo al cuidado de la exposición y el volumen Plataforma Untref. Segunda muestra de arte electrónico en Muntref. En este enlace, se puede leer su libro Legado.ar.

“De alguna manera, lo que plantea el videoarte es una dirección móvil -dijo en una entrevista con Mercedes Osswald-. Es una postura muy contemporánea que ha puesto en movimiento todos aquellos espacios que tenían, al menos, un elemento inmóvil. La tarea ha sido sacudir lo fijo, subvertir los lugares, yuxtaponer elementos y lenguajes. Dejar que lo estático pueda ser una elección y no una forma rígida, predeterminada, del hacer”.

Desde 2013, integraba la Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA), donde ocupaba el sitial n° 13 de Fernán F. de Amador, quien fuera director de exposiciones de la Comisión Nacional de Bellas Artes.

“Graciela Taquini fue una presencia singular en el arte argentino -dice el presidente de la ANBA, el historiador y diplomático Sergio Baur-. Su inteligencia, su curiosidad y su capacidad para adelantarse a los cambios hicieron de ella una figura imprescindible para comprender el arte contemporáneo de nuestro país. No se limitó a trabajar con nuevos lenguajes: supo comprenderlos, pensarlos y abrirles un espacio entre nosotros. Su trayectoria, comprometida con la experimentación, dejó una huella decisiva en el videoarte, del que fue una verdadera pionera en la Argentina, abrió caminos que hoy forman parte de la historia y de la memoria del arte contemporáneo de nuestro país. Desde la Academia tuvimos el privilegio de contar con su mirada y con su permanente disposición al diálogo. Para la ANBA, la partida de Graciela significa también la ausencia de una voz que nos enriquecía permanentemente y nos obligaba, a mirar el arte desde otro lugar”.

Formó parte del consejo de administración de la Fundación Federico Jorge Klemm y era miembro de Asociación Argentina de Críticos de Arte, de Curadores en Diálogo y de la Asociación de Realizadores Audiovisuales.

“Estábamos muy unidas con Graciela -dice la artista y académica Matilde Marín-. Nos unía el hecho de trabajar juntas en la Fundación Klemm y también la gestión en la ANBA. Habíamos colaborado en acciones y activaciones sobre arte y naturaleza. Era una persona inmensa, divertida, de gran solidaridad con los artistas, de gestiones importantísimas sobre el videoarte; en esa materia, fue una adelantada, la primera que salió con la antorcha del videoarte, acompañada por Rodrigo Alonso. También nos unía la alegría de compartir proyectos en las instituciones. Lo que puedo decir es que la voy a extrañar mucho y su cabellera roja va a seguir iluminándonos”.

Graciela Taquini en el video "Abuela de la nada"

En 2021, con la filósofa Esther Díaz y la actriz Elvira Onetto dieron a conocer el proyecto “Generación Supernova”, de Sofía Médici y Luz Algranti, inspirado en las protestas de adultos mayores por las restricciones impuestas por el Estado durante 2020, a causa de la pandemia de coronavirus. Taquini realizó y protagonizó el genial video Abuela de la nada.

“Fue una artista y gestora muy importante sobre todo para las artes tecnológicas de nuestro país, aunque su campo de acción fue más amplio y diverso -puntualiza el profesor y curador Rodrigo Alonso-. Tuvo una enorme capacidad para impulsar la producción de sus colegas, era muy generosa, y siempre tuvo una mirada especial para lo no consagrado. Era rebelde, no se callaba frente a lo que consideraba abusivo o injusto, era muy protectora de sus amigos y se interesó particularmente por empoderar las prácticas y miradas femeninas. En mi caso particular, fue la persona que me introdujo en el mundo del videoarte e impulsó mi carrera desde los inicios. Además, fue una amiga entrañable a la que voy a recordar por siempre”.

Entre otras distinciones, fue declarada en 2021 Personalidad Destacada de la Universidad de Buenos Aires; en 2014, con su obra Destino (un oráculo maquínico que formula preguntas retóricas a cada visitante y que realizó hasta 2021), recibió el Gran Premio Adquisición del Salón Nacional de Artes Visuales; en 2012, ganó el Premio Konex de Platino en la categoría de videoarte. Participó como curadora y artista en exposiciones y bienales en el Perú, Uruguay, República Dominicana, Cuba, Colombia, España, Francia y Portugal.

Artistas, amigos e instituciones del mundo del arte despidieron a Taquini en redes sociales.