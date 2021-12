Tres “abuelas de la nada” reflexionan sobre la vejez y dicen basta en una videoinstalación

Como se comprobó en 2020, muchos de los actos contestatarios y discursos críticos de los gobiernos nacionales y provinciales en el país estuvieron protagonizados por personas mayores, el target preferido de las medidas de confinamiento establecidas por el Estado. Esta percepción “basada en revueltas reales” llamó la atención de Sofía Médici y Luz Algranti, que idearon una videoinstalación con tres manifiestos interpretados por Graciela Taquini (1941), Esther Díaz (1939) y Elvira Onetto (1954). “El proyecto de Generación Supernova surgió a mediados de abril de 2020 como un trabajo de rastreo y recopilación ante la explosión de posteos de mujeres mayores en las redes -dice Médici a LA NACION-. Interesadas por esta especie de estallido punk con canas, las convocamos y armamos un corpus de manifiestos. El manifiesto pensado no como queja, sino como grito, deseo y preludio a la acción que cambiará el estado de las cosas”.

La actriz y directora teatral Elvira Onetto en uno de los videos de "Generación Supernova", que se pueden ver hasta el domingo en Fundación Andreani

En abril de 2020, apenas decretada la cuarentena en la Argentina, Médici y Algranti vieron en redes sociales la aparición de mensajes de personas mayores -calificada como ”población de riesgo”- que alzaban la voz contra medidas, discursos y políticas que conllevaban una idea de la vejez con la que no concordaban. Ambas artistas comenzaron un proceso de investigación que incluyó la recolección de esos posteos y la convocatoria a personas mayores a sumarse a la producción de una obra que combina universos visuales, performáticos y discursivos.

“Las mujeres que participan no solo son personas mayores, también pertenecen a una generación -señala Algranti-. Técnicamente son babyboomers pero quisimos darles un nuevo nombre, y sabiendo que las supernovas son alimento de nuevas estrellas decidimos llamar a este proyecto Generación Supernova”. El trabajo contó con el apoyo de Fundación Andreani y el Complejo Teatral de Buenos Aires.

La videoinstalación, que se puede ver hasta este domingo en Fundación Andreani, es un tríptico hecho con tres discursos performáticos grabados por Zoom: “Abuela de la nada”, por la artista y docente Graciela Taquini; “Basta”, por la filósofa y actriz Esther Díaz, y “Cabeza de dinosaurio”, por la actriz y directora Elvira Onetto. Marcos Médici colaboró en la edición de los videos, que tienen como fondo de pantalla una “supernova” o explosión estelar, acaso como metáfora de la luz que irradian las “estrellas mayores” en el universo.

“En la vejez casi siempre te duele algo -se oye la voz en off de Elvira Onetto mientras la actriz hace ejercicios de estiramiento-. Mejor hacerse amiga del dolor”. Más adelante cuenta que de joven fue linda y que ahora se considera una “linda vieja”. “Es una tranquilidad no ser más joven -reflexiona filosóficamente-. La vejez es la revancha de los feos, porque todos los viejos son feos y quizás alguien que de joven fue feo es lindo en la vejez”. Onetto admite que no tiene una “teoría de la vejez”; “Soy muy cambiante”, indica.

En “Basta”, la filósofa Esther Díaz protesta contra el uso agresivo de la palabra vieja. “Quien no muere joven forzosamente llegará a adulto mayor; no escupas sobre tu propio futuro”, aconseja a los espectadores con voz en off y un primer plano de su rostro. “Basta de sexualizarnos por ser mujeres y por ser mayores: ‘Qué bien que se mantiene’, dicen; ¿soy un pescado que debe conservarse en la heladera?”. “Basta de meterse con mis cirugías, teñidos y maquillajes, los hago con mi dinero y no tengo por qué ser víctima de sus convicciones sobre los cuerpos ajenos”. Y por último: “Basta de segregarme por jubilada, reclamo mi derecho a la improductividad”.

Una frase de la artista Graciela Taquini inspiró la obra de Sofía Médici y Luz Algranti en La Boca

El hermoso video “Abuela de la nada” tiene a Graciela Taquini como protagonista. Durante el confinamiento, la videoartista difundió en las redes el epigrama “Abuela tu abuela”, en referencia al antipático uso de esa palabra por parte de funcionarios públicos y conductores de radio y televisión que llaman “abuelo” y “abuela” a cualquier persona mayor con la que se encuentran. En el video se ve el rostro de Taquini pero no hay voz en off (excepto por un divertido segundo) sino subtítulos. “Yo no soy abuela, soy tía. Decidí no tener hijos”, se lee. Taquini tiene sobrinos y sobrinos nietos, ninguno la llama “abuela” (a diferencia de f). “Soy tía del videoarte, pero no soy abuela de nadie -continúa el video-. Yo no soy ni quiero ser tu abuela. Abuela no es cariñoso, abuela es complaciente. Abuela me excluye como sujeto del deseo”. Los textos se asemejan a algunos de los versos del último libro de Tamara Kamenszain, Chicas en tiempos suspendidos: “Mi padre, que sin embargo era abuelo, / se enojaba mucho cuando las enfermeras/ lo llamaban así. / ¿Qué se creen? ¿Acaso son mis nietas?”.

Además de los videos, Médici y Algranti crearon un kit con la campaña “Abuela de la nada” que se puede comprar por internet e incluye gorras, remeras, tazas y barbijos. También hay en la muestra un “speakers corner” que permite que los visitantes graben su propio manifiesto para ponerlo a circular en internet. Performance, videoarte, filosofía, humor y “micropolítica” en La Boca.

Generación Supernova. De Sofía Médici y Luz Algranti, en Fundación Andreani (Pedro de Mendoza 1981) se puede visitar de jueves a domingo, de 11 a 18. Cierra el domingo 5 de diciembre.