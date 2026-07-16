A los 90 años, murió Horacio Sanguinetti, un hombre de la Educación y la Cultura

Ayer, a los 90 años, falleció Horacio Sanguinetti (1935) abogado, docente y académico, un hombre estrechamente ligado a la Educación y la Cultura del país. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales e integrantente de las academias nacionales de Ciencias Morales y Políticas y de Educación, fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (1996-1997), antes de dirigir dos importantes instituciones, como lo son el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Teatro Colón, entre 2007 y 2009.

Ejerció como profesor de la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Derecho y Ciencias Económicas), en la Escuela Pellegrini y se desempeñó como rector del Colegio Nacional de Buenos Aires además de presidente de la Academia Nacional de Educación.

Entre otros, escribió los libros Los reformistas, Curso de derecho político, Los socialistas independientes, Las obras y los días de Deodoro Roca, La educación argentina en un laberinto, La ópera y la sociedad argentina, Los tenores del siglo XX, por mencionar algunos.

Fue condecorado en Francia e Italia y ha recibido el Premio Konex de Platino en 2006, en la categoría Educación.