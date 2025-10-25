Los 90 años de Horacio Sanguinetti, un apasionado de la Educación y el Derecho

Abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, académico, profesor: muchos son los títulos que ostenta Horacio Sanguinetti, que este sábado 25 de octubre cumple 90 años.

Intelectual siempre preocupado por la Educación, Sanguinetti fue rector del Colegio Nacional Buenos Aires desde el regreso de la democracia, en 1983, hasta el 2007. A fines de ese año asumió como Director General del Teatro Colón, cargo que desempeñó hasta enero de 2009.

En 2006 fue reconocido con el Premio Konex de Platino, en la categoría Educación. En 2004, en un ciclo de entrevistas organizado por LA NACION, Sanguinetti remarcó que para salir de la crisis social que marca el país hace décadas, se debe invertir aún más en educación. “Creo que la sociedad les debe exigir a los poderosos que inyecten un shock educativo. El Gobierno tiene que tomar medidas concretas; invertir más en educación. Debe crear colegios que dependan del Ministerio de Educación nacional en las principales ciudades del país, pues es el Ministerio el que debe marcar el rumbo”, sentenció por entonces en diálogo con Verónica Chiaravalli, editora de LA NACION. Sanguinetti fue Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires entre 1996 y 1997. Durante este tiempo fue reemplazado por Enrique Groisman en la rectoría del Nacional Buenos Aires, colegio del que egresó con medalla de honor en 1953.

Sanguinetti estudió luego Derecho en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de abogado en 1961. Quince años después se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales, también en la UBA.

Durante sus años de actividad como docente fue profesor titular en la materia de Derecho en las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la UBA, en el Buenos Aires y en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. También fue profesor consulto de la UBA.

Como académico, integra la Academia Nacional de Educación y la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Además ha publicado Los reformistas, Curso de derecho político, Los socialistas independientes, Las obras y los días de Deodoro Roca, La educación argentina en un laberinto, La ópera y la sociedad argentina y Los tenores del siglo XX, entre otros títulos.

Entre otros reconocimientos, recibió el Premio Juntos Educar del Arzobispado de Buenos Aires y fue condecorado por Francia e Italia.