A mediados de noviembre, Salman Rushdie recibirá la medalla del Premio Nacional del Libro en Estados Unidos

A mediados de noviembre, el escritor británico-estadounidense de origen indio Salman Rushdie, de 79 años, recibirá la medalla del Premio Nacional del Libro por su trayectoria profesional y sus contribuciones a la literatura de Estados Unidos. Desde hace una década, el autor de Los versos satánicos es ciudadano estadounidense.

“Aunque viví aquí durante muchísimos años antes de obtener la ciudadanía y la tarjeta de residencia, la ciudadanía me hizo sentir de repente una conexión con Estados Unidos mucho más profunda que antes -dijo Rushdie-. Y creo que hay algo similar en este premio”. La medalla del National Book Award está reservada a una élite de autores.

Oriundo de Bombay, Rushdie emigró a Inglaterra en su adolescencia y actualmente en Nueva York con su esposa, la escritora Rachel Eliza Griffiths.

“Recuerdo que alguien me dijo que cuando Raymond Carver recibió un importante premio estadounidense, se describió a sí mismo como alguien que ya estaba ‘presente en la literatura’. Y pensé: ‘Tal vez yo también esté presente en la literatura estadounidense’”, añadió Rushdie durante una reciente entrevista.

La escritora Kiran Desai, amiga de toda la vida e inmigrante india, será quien le entregue la medalla a Rushdie en la ceremonia de los Premios Nacionales del Libro que se celebrará en Manhattan el 18 de noviembre, cuando se otorgarán premios en cinco categorías (en 2025, Gabriela Cabezón Cámara ganó en la categoría de obra traducida con Las niñas del naranjel).

Rushdie es el trigésimo noveno ganador de la medalla a la Contribución Distinguida a las Letras Estadounidenses, otorgada por la Fundación Nacional del Libro, una organización sin fines de lucro. Además, es el cuarto galardonado nacido fuera de Estados Unidos, después del canadiense Saul Bellow, la chilena Isabel Allende y el sueco Art Spiegelman. En 2025, la recibió George Saunders.

En la ceremonia de noviembre, la fundación también homenajeará a la pediatra y activista por la alfabetización Perri Klass, galardonada este año con el Premio Literario por su contribución a la comunidad literaria estadounidense. Entre los ganadores anteriores se encuentran Maya Angelou, Terry Gross y Roxane Gay. A la reconocida promotora de libros y alfabetización Dolly Parton se le ofreció el premio en varias ocasiones en los últimos años, pero lo rechazó “amablemente, diciendo que no necesitaba ese reconocimiento”, dijo Ruth Dickey, directora ejecutiva de la fundación, a la agencia Associated Press.

Cuando se le preguntó a Rushdie si pensaba a menudo en su legado, mencionó a su difunto amigo Martin Amis y expresó su deseo de dejar una estantería llena de libros con su propio nombre. Rushdie ha publicado más de veinte, entre ellos, Hijos de la medianoche, ganadora del Premio Booker en 1988 y considerada una de las mejores novelas del siglo pasado. Las referencias al profeta Mahoma en Los versos satánicos provocaron protestas de musulmanes de todo el mundo y una fatua del ayatolá Ruhollah Khomeini de Irán, que pedía la muerte del autor.

Rushdie, que parecía estar fuera del foco de los fundamentalistas y terroristas en los últimos años, fue apuñalado repetidamente en el escenario en 2022, durante un festival literario en el oeste de Nueva York. Un jurado estatal declaró al agresor, Hadi Matar, culpable de intento de asesinato. Y un jurado federal, culpable de terrorismo transnacional y de brindar apoyo material a Hezbolá, el grupo militante chiíta del Líbano. Desde entonces, Rushdie ha publicado unas memorias sobre el ataque, Cuchillo, y los cuentos de La penúltima hora. Es autor de una reescritura del Quijote.

La única nominación de Rushdie al Premio Nacional del Libro tuvo lugar en 2024, por Cuchillo, obra en la que está basado el documental homónimo de Alex Gibney, que ese estrenó el 17 de septiembre.