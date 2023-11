escuchar

En petit comité, el filósofo Juan José Sebreli (Buenos Aires, 1930) festejó su 93° aniversario con amigos en el Lobby Bar del aristocrático Alvear Palace Hotel. Lo acompañaron la doctora en Sociología y ensayista Liliana De Riz, la escritora Alina Diaconú, el escritor Marcelo Gioffré (con el que Sebreli prepara un nuevo ensayo en coautoría, sobre el “liberalismo de izquierda”), el diputado Fernando Iglesias (que en reiteradas ocasiones se declaró un “apóstol” del homenajeado), el diplomático Maximiliano Gregorio-Cernadas y la escritora y periodista Cecilia Scalisi (que lo agasajaron en su residencia en 2022, cuando cumplió 92), el ensayista Álvaro Zicarelli, Juan Carlos Balduzzi, discípulo de Sebreli, y Guillermo Yanco, vicepresidente del Museo del Holocausto y marido de Patricia Bullrich.

En el festejo de cumpleaños se impuso el tema de las elecciones nacionales y de un posible gobierno de Javier Milei. De cara al balotaje, a diferencia de otros intelectuales y escritores, Sebreli anunció que apoyaría la fórmula de La Libertad Avanza. Según el autor de El asedio a la modernidad, “Milei puede ser estilizado por la identidad del PRO”. Entre otros regalos, Sebreli recibió perfumes y exóticas sterlitzias.

En el fascinante libro de diálogos con el escritor argentino residente en España Blas Matamoro, Entre Buenos Aires y Madrid, Sebreli le dedica varios comentarios a los bares y cafés porteños como espacios inigualables de sociabilidad, política y conocimiento.

El año pasado, en LA NACION, escribió: “Ejerzo mi resistencia en medio de una ciudad en la que todos los bares tienen grandes televisores, siempre encendidos en algún olvidable partido de fútbol, o rock a todo volumen que atenta contra la conversación. Una ciudad donde la gente joven va a los bares de moda de Palermo a tomar cerveza o aperol spritz. Yo he ido algunas veces allí y no me he podido sentar en ningún café porque no hay gente sola, ni siquiera parejas, solo hay manadas de jóvenes. Son mesas altas y en la calle, con cuatro personas como mínimo. Si fuera y me sentara solo con un libro en la mano a tomar un café todos me mirarían como a un bicho raro. Me pregunto melancólicamente, en medio de su peripecia declinante, cuál será el destino de los cafés cuando termine este siglo”. Larga vida a uno de los pensadores disidentes por antonomasia de la Argentina.