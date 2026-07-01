Abre la Biblioteca Umberto Eco en Bolonia, a 10 años de la muerte del gran filósofo italiano

Diez años después de la muerte del filósofo, semiólogo y escritor italiano Umberto Eco, se inaugura la Biblioteca Eco en la Universidad de Bolonia. Este nuevo espacio, que cuenta con 600 metros lineales de estanterías, alberga más de 32.000 volúmenes procedentes del estudio privado en Milán del profesor de la Alma Mater.

Cabe aclarar que Eco estuvo profundamente vinculado a la Universidad de Bolonia (conocida como la Alma Mater Studiorum). En esta institución italiana, considerada la universidad más antigua del mundo, ocupó la cátedra de Semiótica desde 1975 y fundó la Escuela Superior de Estudios Humanísticos en 2001.

Posteriormente, la colección se completará con libros de su residencia en Monte Cerignone (Pésaro-Urbino), donados al Estado por los herederos del erudito en 2020 bajo el acuerdo de que serían cedidos en préstamo a la Universidad de Bolonia.

Umberto Eco, en su estudio Leonardo Cendamo - Hulton Archive

Ubicada en el ala del siglo XX del Palazzo Poggi, la biblioteca constituye una de las colecciones personales contemporáneas más significativas y conserva la disposición conceptual original ideada por Eco.

La colección refleja la amplitud de los intereses del erudito: desde la filosofía medieval hasta la semiótica, pasando por la literatura, la lingüística, la cultura popular y el cómic hasta cuentos de hadas (­con curiosidades como Carlo Collodi -autor de Las aventuras de Pinocho- junto al poeta Giosuè Carducci) y la comunicación de masas.

El espacio está organizado por temas y cuenta con 600 metros lineales de estanterías Massimiliano Donati - Getty Images Europe

El espacio está organizado en salas temáticas dedicadas a los conceptos fundamentales de su pensamiento. Entre los materiales conservados figuran más de dos mil obras escritas o editadas por Eco —que abarcan numerosas ediciones y traducciones—, así como cerca de 600 volúmenes dedicados a su obra, la colección completa de la revista Linus (que cofundó en 1965) y ejemplares de trabajo de sus novelas con anotaciones.

También, una importante sección consagrada a la cábala, la magia, la alquimia, el ocultismo y las teorías de conspiración (incluso se halló una baraja de tarot dentro de uno de los volúmenes); temas que también fueron centrales tanto en su obra de ficción como en sus escritos de no ficción.

Con la apertura de la Biblioteca Eco, la colección de libros que acompañó la labor del semiólogo se convierte en un recurso compartido, accesible tanto para la comunidad académica como para el público en general.

Con información de la agencia ANSA.