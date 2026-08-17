El hallazgo que reescribe la infancia de San Martín: un contrato revela el alquiler de una casa en Málaga

¿Dónde vivió José de San Martín cuando era un niño de siete años recién llegado de Madrid a la ciudad española de Málaga con sus padres, Juan de San Martín y Gregoria Matorras, y sus hermanos mayores? La nueva entrega del proyecto San Martín en Europa, a cargo de Patricio Orozco, sigue los pasos de quien sería el Libertador de la Argentina, Chile y Perú. Si bien desde 1785 el entorno del centro histórico de la ciudad se ha modificado, y donde estaba la casona ahora hay un garaje, varias fachadas de viviendas vecinas se conservan tal cual las vio la familia San Martín en su vida cotidiana en Málaga.

El video de poco más de diecisiete minutos, que se puede ver en el canal de YouTube y en la página web de la serie, se titula San Martín inquilino.

El recorrido, guiado con suspenso por Orozco y el profesor universitario Víctor Heredia Flores, incluye entrevistas a María Esther Acuña Muñoz, directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga (donde se conserva el contrato de alquiler, por seis años y por seis mil reales, de la propiedad); José Luis Carrone, director del Instituto Sanmartiniano de España; el general Alejandro Díaz Bessone y el abogado Genaro Ortega Clemente, heredero de la familia propietaria de la casa 11 de la manzana 50 (según la antigua numeración) que alquiló la familia San Martín.

El proyecto permite conocer la ubicación de la casa alquilada por la familia San Martín en Málaga Gentileza

“San Martín inquilino nació a partir de una pregunta aparentemente sencilla: ¿dónde vivió José de San Martín durante su infancia en Málaga? -dice Orozco a LA NACION-. Responderla nos llevó a una investigación que combinó archivos, documentos notariales, planos históricos, testimonios de especialistas y recorridos por la ciudad actual. El punto de partida fue el hallazgo de un contrato de alquiler firmado en Málaga en 1785, un documento excepcional que no solo acredita la presencia de la familia San Martín en la ciudad, sino que además permite identificar la vivienda que ocuparon”.

El edificio en la calle Pozos Dulces antes y después de ser demolido Gentileza

El hallazgo del contrato de alquiler firmado en Málaga por el capitán Juan de San Martín con la familia Ibáñez el 29 de diciembre de 1785 constituye una pieza documental de enorme valor. En @rchivAWeb -portal de la Junta de Andalucía- se pueden buscar y consultar los documentos históricos digitalizados de la región, entre ellos, los fondos de Málaga.

“Más allá de acreditar la presencia de la familia San Martín en la ciudad, el documento identifica la vivienda que alquilaron y permite reconstruir, con precisión inédita, un episodio poco conocido de la infancia del futuro Libertador -señala el director del proyecto-. A partir de esta escritura notarial es posible rastrear el inmueble, contextualizar la vida cotidiana de la familia y recuperar un espacio patrimonial hasta ahora ignorado. El contrato transforma una referencia biográfica en un lugar concreto, convirtiéndose en el punto de partida de una investigación histórica, documental y urbana”.

La firma del padre de San Martín en el contrato de alquiler Gentileza

El proyecto “San Martín en Europa” tiene como objetivo acercar al público la vida del general José de San Martín en Europa. “Los años junto a sus padres, su formación escolar y militar en España, sus vínculos con Inglaterra y Escocia, su estadía en Bruselas y en Francia, en sus diferentes domicilios -explica Orozco-. Utilizando nuevas tecnologías y líneas de investigación, pretende ofrecer una perspectiva renovada y profunda sobre San Martín, buscando desentrañar aspectos desconocidos de su vida en el Viejo Continente”.

San Martín vivió en Málaga en su infancia Gentileza

“Con esta nueva mirada, invitamos a los espectadores a explorar los desafíos y triunfos que moldearon a San Martín como líder y visionario, destacando la relevancia de su paso por Europa en la formación de su carácter y en la estrategia que lo llevó a ser una figura crucial en la emancipación de América -concluye-. A través de este enfoque moderno y detallado, esperamos inspirar una apreciación más profunda y matizada del héroe que cambió el curso de la historia”.

Fachada de la entrada a la escuela primaria donde cursó sus estudios de niño José de San Martín Patricio Orozco

Heredia Flores dialoga con el doctor Ortega Clemente, que preserva en un legajo los títulos de propiedad de la vivienda de la calle Pozos Dulces (que luego pasó a llamarse Arcos de la Cabeza), donde vivieron los San Martín. “Es un documento histórico”, remarca el entrevistado. La identificación del emplazamiento de la vivienda permitió a los investigadores la reconstrucción del recorrido diario que el pequeño José realizaba desde su casa hasta la escuela primaria, por las estrechas calles malagueñas de laberíntico trazado.

Más información en este enlace.

Para agendar

A partir del martes 18, el Instituto Nacional Sanmartiniano (INS) da inicio al curso de extensión “Vida y obra de José de San Martín”, no arancelado, virtual, asincrónico y abierto a todo público, con cinco grandes bloques temáticos relacionados con la vida del Libertador General San Martín, que se distribuyen en quince clases. Cuenta con la participación de reconocidos expertos que integran el INS, entre ellos, el coronel mayor retirado y doctor en Historia Hernán Federico Cornut, que preside el INS; Ariel Eiris, Susana Frías, Diego Soria, Eduardo Bernal, Claudio Morales Gorleri, Florencia Grosso, Rafael Barni, Miguel Ruffo y Carlos Vertanessian. Hay tiempo hasta este lunes para inscribirse en extension@sanmartiniano.gob.ar.

El miércoles 19 a las 18, en el Museo Mitre (San Martín 336), el coronel mayor retirado y doctor en Historia Hernán Cornut, presidente del INS, brindará la conferencia “San Martín y el honor militar. Antecedentes, implementación y proyecciones”, con entrada libre y gratuita.