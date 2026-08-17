“Reunión de mundos”: comienza el Festival de Poesía en el Centro

De martes a viernes, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC, Av. Corrientes 1543) tendrá lugar el XVI Festival de Poesía en el Centro, con invitados nacionales e internacionales. La entrada es libre y gratuita.

La lectura inaugural, el martes, a las 19, estará a cargo del poeta Leopoldo “Teuco” Castilla, seguido por un concierto de la cantautora y poeta Paula Maffía y, a continuación, la presentación de los invitados internacionales: los españoles Eva Guillamón, Antoni Clapés y Blanca Morel, los mexicanos Manuel Parra Aguilar y Julia Melissa Rivas, el italiano Antonio Nazzaro y el chileno Alonso Mejías. Miércoles, jueves y viernes habrá dos mesas de lectura por día, a partir de las 18.30.

Castilla es uno de los fundadores de Bosques de la Poesía. “Un festival internacional de poesía no es solo una fiesta lírica; es una reunión de mundos, un cónclave de dimensiones desde las más perceptibles, como la belleza, la estética o la arquitectura rítmica de los poemas, hasta las más ocultas como las visiones o los vaticinios, don que tienen los poetas de anticipar el futuro –dice a LA NACION–. Y porque tiene el poder de no querer el poder; un Festival de Poesía es un mercado donde lo más caro es gratis. El Festival de Poesía del Centro reúne todos esos atributos y es desde hace años un impulsor de la unidad y solidaridad cultural entre los paises de Latinoamérica y otros continentes”.

Por la Argentina, participarán autores de todo el país, como Santiago Sylvester, Susana Villalba, Dolores Etchecopar, María Negroni [que leerá las versiones en castellano de los poemas del catalán Clapés], Carlos Battilana, María Malusardi, María Belén Aguirre, Patricia Díaz Bialet, Rodrigo Galarza, Viviana Ayilef, Juan Meneguín, Carolina Biscayart, Diego Roel, Martín Gambarotta, Gabriela Álvarez, Nuria Suaya, Eliana Tomassini, Delfina Terán Cossio y Stefano Branca, entre otros.

“Este año cumplimos dieciséis ediciones, una continuidad que, desde 2009, solo ha sido interrumpida por la pandemia –destaca el escritor Carlos Aldazábal, coordinador del Espacio Juan L. Ortiz del CCC y organizador del evento–. A lo largo de este tiempo han pasado por el festival algunas de las voces más importantes de la poesía argentina y latinoamericana: bastaría mencionar a ese gran poeta peruano que fue Antonio Cisneros, o a poetas nacionales como Jorge Boccanera y Diana Bellessi. Diana fue la responsable de la lectura inaugural en la primera edición que hicimos. Este año ese lugar estará en manos de Leopoldo Castilla, una de las grandes voces de la poesía del país”.

La convocatoria es federal. “Siempre hemos buscado un equilibrio entre la diversidad de voces y la calidad poética, y eso significa dar cuenta de la múltiples tradiciones que existen en la poesía –señala Aldazábal–. En esta edición aparece la Patagonia, con voces como la de la poeta mapuche Viviana Ayilef, el neuquino Tomás Watkins y la rionegrina Carolina Biscayart; la tradición de la poesía del norte, en nombres como los de la tucumana María Belén Aguirre, el salteño Santiago Sylvester y la santiagueña Gabriela Álvarez. Y el litoral queda muy bien representado por los entrerrianos Juan Meneguín y Stella Maris Ponce y el correntino Rodrigo Galarza”.

“El festival siempre ha reservado un espacio para los más jóvenes –agrega–. Este año vamos a tener a la poeta tucumana Delfina Terán Cossio, a la puntana Marlene Ayala, además de poetas de Buenos Aires como Eliana Tomassini, Nuria Suaya o Stefano Branca. Otra de sus características ha sido considerar la canción de autor una expresión indiscutible de la poesía: grandes cantautores como Gabo Ferro, Teresa Parodi o el Tata Cedrón nos han acompañado a lo largo de las diferentes ediciones. En esta ocasión será el turno de esa gran voz y poeta que es Paula Maffía, lo que nos entusiasma”.

Para Aldazábal, no es sencillo en este momento realizar un festival de poesía. “Pero frente al desánimo social, la palabra de los poetas se vuelve más necesaria que nunca. El festival es también un pequeño gesto de resistencia, una apuesta por sobreponerse a la mercantilización de la vida, que desde cierta lógica dominante de hoy se nos quiere imponer”, sostiene.

La programación completa del festival puede consultarse en este enlace.