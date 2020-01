Agendas con sello de autor. Maitena, Tute y otras tintas frente a la rutina

Lucas Lasnier realizó dibujos con efecto grafito, con sombras y degradés, a través de una paleta de colores reducida acorde al concepto de Elige tu propia aventura que incorporó a las agendas de este año

Cecilia Martínez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2020

Con el cambio de año, se impone la renovación de la agenda, objeto que resiste ante los calendarios digitales y en el que varios artistas vuelcan su arte con inspiradores diseños. Ilustradores como Maitena, Tute, María Luque o Pepita Sandwich son algunos de los autores de propuestas concebidas no solo para organizar la rutina sino para registrar ideas, escribir, dibujar o reflexionar.

"Resulta atractivo ver una ilustración en algo de uso cotidiano como la agenda y no únicamente como una pieza enmarcada colgada en una pared", opina Lucas Lasnier "PARBO", artista precursor del street art local y autor desde hace varios años de reconocidas tapas de agendas sobre personajes como David Bowie, Coco Chanel o Wes Anderson.

De diversos contenidos, formatos y diagramaciones interiores, estas bitácoras de actividades se presentan como libros de artista que completa el usuario. "Pintadas, bordadas, puntillistas, psicodélicas". Con estas descripciones se refiere Maitena a los ejemplares que participaron en el Concurso Mostrame tu agenda, celebrado en Espacio Moebius durante la presentación de su agenda 2020, y en el que varias usuarias compartieron la forma en que intervinieron sus agendas del último año.

Para el ejercicio entrante, la oferta ilustrada creada por artistas y diseñadores abarca opciones para todos los gustos: con alusiones futuristas, de viajes, de desarrollo personal, sobre feminismo y sexualidad, humor y aventuras.

Flor Capella retrató el NOA con el recuerdo de una noche estrellada durante un viaje de su adolescencia al Norte del país

"Probá tamales, tortillas y empanadas salteñas hasta empacharte. Gastá tus zapatos de tanto bailar en una peña folclórica". La ilustradora e investigadora Florencia Capella suma estos consejos a los dibujos del Norte Argentino de su agenda de este año. "Fui al NOA en el Secundario y fue un viaje fundacional. Hice el dibujo de tapa inspirada en la sensación de una noche en que fuimos a un lugar muy alejado a ver las estrellas, que parecían tener vida. Me resultó increíble que un gran amigo reconoció esa noche estrellada", cuenta la autora. En su apuesta, el usuario se encuentra cada semana con una palabra en otro idioma. Como ejemplo, "gattara", vocablo italiano escogido para la semana del 6 al 12 de enero y que significa "persona mayor que dedica su vida al cuidado de los gatos".

En una invitación real o imaginaria a viajar, también han dado vida a lugares con sus dibujos Camila Cruz, con Amsterdam como destino; Oyemathias (Barcelona); Eugenia Hernández (Wanderlust); y María Luque (Marruecos). Estas agendas incluyen curiosidades como "diccionarios viajeros", checklists de equipaje, planificadores de viajes y hojas para registrar a los "nuevos amigos del mundo".

Interior de la agenda Mínima diseñada por María Luque en tamaño extra pocket

Uno de los diseños de tapa que María Luque incorporó a su agenda Mínima

María Luque es también la creadora de la agenda "Mínima", una de las más pequeñas del mercado (mide 9x12,5 centímetros) y que se presenta como un calendario de bolsillo "que jamás se queda sin batería". El diseño surgió del propio uso que la artista dio a una libretita el año anterior. "Pasé el año sin una casa fija viajando bastante y trataba de reducir al máximo el espacio que ocupaban las cosas que trasladaba conmigo. En una libreta muy chiquita había dividido los meses del año con el espacio mínimo como para anotar algunas cosas cada día. Los separadores de cada mes son retratos de personas, algunas reales que vi en la calle y otras imaginadas. Las portadas son dos, una es una escena de bar donde dos chicas toman café con medialunas y charlan, y la otra es un grupo de amigos mirando un libro. Son las cosas que me gusta hacer", cuenta la creadora de esta pieza única cuyo interior está ilustrado a mano en su totalidad y que, a pesar de su tamaño extra pocket, cuenta con 80 páginas y con detalles como un espacio donde la autora invita a "dibujar algo que quieras que pase en 2020".

Al igual que otros artistas, Luque considera que, por la intimidad del vínculo que se desarrolla entre usuario y agenda, el objeto es un buen medio para incorporar creaciones artísticas. En su caso, usar el teléfono como agenda no es una opción. "Muchas veces me quedo sin batería o no hay internet o simplemente no quiero seguir mirando pantallas. Confío más en el papel y siento que hasta que no anoto las cosas no son planes reales", cuenta.

Los dibujos de Maitena dialogan con los textos de la activista Marta Dillon en las agendas que la ilustradora creó para 2020

Maitena coincide con esto último: "Yo uso agenda y por eso hago agendas, porque me ordenan la vida y porque me cambió mucho escribir todo lo que tengo que hacer. Aprendí que lo escrito queda en la mente", comparte. Su tema para 2020 refleja el debate de hoy en torno a cuestiones como la sexualidad, el género, el cuerpo, el patriarcado y el arco iris de la diversidad. Sus dibujos son de tinte erótico, corresponden en su mayoría a su libro Lo peor de Maitena y dialogan con textos de la activista Marta Dillon. "La idea es hablar sobre qué es la sexualidad en este momento de tantos cambios en la manera de vincularnos con los demás, con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. Me pareció bueno difundir un mensaje amoroso y conciliador sobre ello", explica. El arte de tapa incluye varias propuestas, como el arco iris de la tolerancia o una chica con el pecho desnudo. En esta agenda que viene provista de stickers "pezoneros", Maitena aparca por un momento su característico humor gráfico y acompaña con imágenes frases como: "'no es no' significa que somos dueñas de nuestro propio cuerpo" e informaciones sobre la ESI, la sigla LGBTTIQNBPA+ o la orientación sexual.

El tema central de las agendas de Maitena 2020 lo marcan la actualidad y los debates en relación a la sexualidad, la diversidad, el feminismo y los cánones a superar

Los guiños al feminismo y al amor propio también están presentes en las bitácoras de Josefina Guarracino, conocida como Pepita Sandwich. "Somos todos los colores en el 2020", es la frase que la entusiasta dibujante eligió para una de sus tapas, en la que una larga cadena de mujeres de lo más diversas se toman de la mano. Su propuesta incluye viñetas al inicio de cada mes, chistes semanales, actividades divertidas y reflexiones sobre el crecer. "Cuando no sé, me hago la que no sé", "el placer de hacer algo y no compartirlo inmediatamente en internet" y un "felices siestas" en diciembre son algunas de las misivas que secundan sus coloridos dibujos. Sobre su trabajo, Pepita apunta: "Las viñetas semanales son frases que se me ocurren y que anoto en mi celular durante el año y que tienen más que ver con mi costado millenial y procrastinador. Me gusta poner cosas de la agenda política o social y que cada persona las haga propias", opina. Josefina cree que la agenda es hoy "un objeto personal importante para desarrollar otros aspectos más allá de la organización".

Vista interior de una de las propuestas de Pepita Sandwich para este 2020

La obra de Pepita Sandwich destaca por su humor y colorido y está atravesada por las temáticas relacionadas con el feminismo y el amor propio

El psicoanálisis, el amor, la diversidad y referencias a Joan Miró son los temas de las agendas de Tute para 2020, con un interior a todo color, tiras cómicas y carátulas. "Están llenas de dibujos, con las tiras que publico y con tapas coloridas. Un diseño que me gusta especialmente este año es una página que hice para la revista de La Nación con el símbolo del infinito y con un autito que va por ese camino y que dice: recalculando. Es un poco lo que está pasando en la Argentina, que hay que recalcular", matiza el viñetista.

Tapa de la agenda que Tute creó inspirado en Joan Miró

Tres frases fueron los disparadores para que Lucas Lasnier volcara este año diseños vanguardistas y "de otros mundos" en sus agendas: "Cuando nada es seguro, todo es posible", de Margaret Drabble; "la libertad es siempre para el que piensa diferente", de Rosa Luxemburgo; y "en algún lugar, algo increíble está esperando ser descubierto", de Carl Sagan. Las tapas parten de un trabajo conceptual inspirado en la esencia de los relatos de Elige tu propia aventura, con dibujos de geometrías particulares en consonancia con los universos gráficos que desarrolló el autor. En su interior, se despliegan frases de grandes hacedores de la historia y amplio espacio para la libertad creativa.

Agendas monoblock

"Al igual que los libros en papel o los blocs para dibujar, la agenda no murió. La vida digital ayuda en mucho pero también achica la experiencia del mundo. Nada va a reemplazar a una anotación visual, una frase que te movilizó, un dibujo. Es algo esencial y recomiendo tener esa práctica", resume Flor Capella.