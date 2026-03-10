Fútbol, guerra y poder: J. K. Rowling y Martín Caparrós encienden el debate en redes sociales

A pocos meses del inicio del Mundial de Fútbol en América del Norte, con el trasfondo amenazante de la guerra en Medio Oriente iniciada días atrás por uno de los países anfitriones del evento deportivo, dos reconocidos escritores –la británica J. K. Rowling y el cronista argentino Martín Caparrós– encendieron el debate en redes sociales acerca de los vínculos entre política y fútbol.

El domingo, Día Internacional de la Mujer, la creadora de Harry Potter salió en defensa de las jugadoras de la selección iraní de fútbol que, al participar de la Copa Asiática en Australia, se negaron a cantar el himno nacional en el primer partido del torneo, en señal de protesta contra el régimen de su país. Ante la amenaza de castigo, varias deportistas obtuvieron visas humanitarias, además de elogios del presidente estadounidense Donald Trump. Es la primera publicación de Rowling desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

“Por favor, protejan a estas jóvenes”, pidió por la red social X a la FIFA, la asociación de fútbol australiana y la Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda. El mensaje de Rowling fue reposteado por miles de usuarios, aunque algunos le reprocharon haber guardado silencio sobre las 160 estudiantes asesinadas por misiles estadounidenses en el primer día de la guerra.

El debate sobre el gesto de rechazo de las jugadoras iraníes al régimen islámico tuvo repercusión entre políticos locales, como la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, y el diputado Esteban Paulón, que polemizaron en la red social X.

Eso ves vos, que mirás todo con los ojos de tus prejuicios, a ellas y a mí. Yo, en cambio, solo veo unas jugadoras de fútbol iraníes valientes, que desafiaron al régimen asesino de su país negándose a cantar su propio himno. Cinco de ellas hoy tuvieron que recibir el asilo de… https://t.co/li4HLJIAYT — Clara Muzzio (@claramuzzio) March 10, 2026

También el domingo Martín Caparrós opinó sobre el encuentro entre el presidente estadounidense y la estrella internacional del fútbol, Lionel Messi, en la Casa Blanca, que había ocurrido el jueves. “Nada nuevo. Ya sabíamos que Messi es un mago en la cancha. Ya sabíamos que Messi no es ningún mago fuera de la cancha. ¿Son dos o es uno? Solo se trata de decidir si queremos/podemos separar al uno del otro“, posteó desde Madrid el autor de Antes que nada, adjuntando una foto de Trump con el capitán de la selección argentina y del Inter Miami, dando a entender que no estaba de acuerdo con la presencia del jugador en la ceremonia oficial.

Estoy sorprendido. Plantée un dilema: si queremos o no separar al jugador del hombre público -cosa que yo prefiero. Y una jauría babosa me atacó como si yo hubiera atacado a alguien.

Están muy mal, muchachos, cuídense un poco. https://t.co/MeaZN2yjOW — Martín Caparrós (@martin_caparros) March 8, 2026

El posteo de Caparrós provocó la respuesta airada de periodistas y simpatizantes del fútbol como Gustavo Noriega, Quintín e Ignacio Ortelli que calificó al escritor como “un miserable”. El flamante embajador en Bélgica y ensayista Fernando Iglesias optó por la ironía icónica, al publicar una foto del escritor sentado junto al expresidente Alberto Fernández, cuando integró la “Mesa del hambre” (otro de los rimbombantes proyectos de la gestión de Fernández que quedaron en la nada, con el que se recrimina insistentemente al escritor).

Ante la repercusión, más bien negativa, que tuvo su reflexión sobre política y fútbol, al día siguiente Caparrós reveló: “Estoy sorprendido. Plantée un dilema: si queremos o no separar al jugador del hombre público –cosa que yo prefiero. Y una jauría babosa me atacó como si yo hubiera atacado a alguien. Están muy mal, muchachos, cuídense un poco”.