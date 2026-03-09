A los 91 años, murió el poeta y traductor Julio Bepré

El sábado murió a los 91 años en la ciudad de Córdoba Julio Bepré, poeta, traductor del italiano y abogado que se desempeñó como docente en la Universidad de Buenos Aires por varios años. Había nacido el 29 de enero de 1935 en la capital de esa provincia y era padre de dos hijos.

Fue secretario de la Fundación Argentina para la Poesía, donde ocupó el cargo de vocal y director de publicaciones, e integraba la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA). Publicó su primer poemario, Año del inicio, en 1972, seguido por El día y la advertencia, de 1974, y Rastro de la proximidad, de 1981. Poemas suyos integran varias antologías y fue traducido al italiano. Tradujo al español a poetas italianos del siglo XX como Umberto Saba, Dino Campana, Pasqueale Maffeo, Guido Gozzano y Corrado Govoni.

Julio Bepré publicó varios poemarios, ensayos y un libro de memorias Archivo

“Era un poeta muy querido por sus colegas, un hombre talentoso, honesto, humilde, para quien la poesía fue siempre un compromiso vital –señala el comunicado de la Fundación Argentina para la Poesía–. Nació en Córdoba, donde se recibió de abogado, vivió un tiempo en Mar del Plata, y allí integró el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. [...] Dio clases de Teoría Literaria, publicó poemas en diarios y revistas y tradujo a poetas italianos modernos. Su libro El aire en tensa espera obtuvo una distinción en el concurso Leopoldo Lugones de la Universidad de Córdoba. Con su desaparición la poesía pierde a un exponente valioso y sus amigos, entre los que nos contamos, a un compañero que hizo un verdadero culto de la amistad”.

La Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA) despidió a Bepré, socio honorario y redactor del estatuto de la entidad. “Julio siempre estuvo apoyándonos. Era un ser especial, culto y gran lector, su biblioteca era deliciosa. Amante de la cultura italiana, lo caracterizaba el típico humor cordobés y siempre su casa estaba abierta para quien la necesitara así como muy afecto a reuniones y compartir vino. [...] Más recientemente ha publicado Conjeturas sobre la escritura poética (2008) y tiene inédito el libro Cita con poetas italianos. [...] Obtuvo el premio del Fondo Nacional de la Artes y el de la Dirección de cultura de Córdoba. Hasta sus últimos días integró desde sus orígenes el ciclo de poesía Antonio Aliberti, junto con Luis Raúl Calvo. Publicaba una revista que tituló Aquí y allá en donde difundía la poesía. Su trayectoria es la de un hombre que no pasó por este mundo en silencio sino usando la palabra y leyendo, leyendo hasta que sus ojos ya se lo impidieron”.

“La alta poesía de Julio Bepré, uno de nuestros grandes poetas, se caracteriza por una lírica reflexiva, introspectiva y existencial, que toca los resortes más íntimos de la condición humana -dice a LA NACION el poeta Luis Raúl Calvo-. Los temas más profundos aparecen reflejados en su obra: el transcurrir del tiempo, la memoria y el olvido, la vida y la muerte. Con un tono sobrio, meditativo, pero a su vez expresivo, el poeta ahonda en la interioridad del ser humano. La sensibilidad y el pensamiento del autor toma por momentos ribetes metafísicos. Hay algo del orden religioso en Bepré que no lo trasunta directamente en sus versos, pero que subyace internamente: la espiritualidad y búsqueda de sentido del ser humano”.

El escritor y traductor Rodolfo Alonso definió la escritura de Bepré como “ásperamente bella, desnudamente entera en busca de una comunicación que solo ha de lograrse cuando se le enfrente un lector a su altura”. La ensayista y crítica literaria Graciela Maturo estudió su obra en Un buscador de absoluto: la obra poética de Julio Bepré. En diálogo con LA NACION, el escritor Julio Castellanos, amigo de toda la vida de Bepré, destacó “la entrega a la poesía, su gran e incondicional generosidad para con los poetas y su afecto por la cultura italiana” del autor de Adiós inacabado.

Sus últimos libros -Medida del asombro (2015) y Razón de la fatiga (2016)- contienen prosas poéticas y puede ser leídos como libros de memorias. Deja además obra ensayística, crítica y dramática.

“Mis propuestas han surgido de una honesta y ardua necesidad de captar el lirismo inserto en la realidad; de allí en adelante, me sentiría sobradamente justificado si alguna vez una línea escrita por mi mano pudiera conmover por un segundo a alguien. Después de eso, ¿qué puede importar todo el olvido que arrima fatalmente el tiempo?”, sostuvo.

Un poema de Julio Bepré

No miro más ningún aciago rumbo

ni el límite contiguo en el que vivo.

No ya un atrás pero sí una distancia como

si todo fuera reciente o renaciera

bajo la grata sombra de nubes estivales.

Camino, sonrío, los brazos tiendo.

Alguien llega en este mismo instante.