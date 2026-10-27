“Al hueso”: una nueva feria de arte que ocupa un edificio de cuatro pisos en Chacarita 

“Esto no es una feria más. Esto es arte al hueso”. La nueva feria Al hueso propone dejar atrás los espacios convencionales de exhibición para ocupar un edificio de 1.100 metros cuadrados, ubicado en Humboldt 1271, en el barrio de Chacarita. Desde el viernes y hasta el domingo, el público podrá recorrer doce departamentos distribuidos en cuatro pisos, que se convertirán en salas con obras y espacios de encuentro y convivencia para artistas, galerías, editoriales y proyectos independientes. Organizada por Tacha, pone el foco en prácticas emergentes que exploran nuevos lenguajes, cruces disciplinares y formatos híbridos, con especial atención en perspectivas sustentables y de bajo impacto ambiental.

"Esto no es una feria más; esto es una feria al hueso", propone la nueva feria de arte contemporáneo Gentileza prensa

Durante tes días, los departamentos (espacios domésticos, reconocibles y pensados originalmente para ser habitados) serán intervenidos por 28 proyectos artísticos de la Argentina, Chile, España, Uruguay y Suiza. La feria suma además propuestas provenientes de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, como Sierra de la Ventana, Luján y Las Flores. Como dicen los organizadores “Al hueso parte de una idea tan simple como radical: entrar a una casa y encontrarse con el arte”.

El frente del edificio Tacha, en Chacarita, que será copado por proyectos de arte contemporáneo Gentileza prensa

Una de las particularidades de Al hueso es que los proyectos participantes no solo exhibirán sus obras en los departamentos: también se hospedarán allí durante la feria. De esta manera, los mismos espacios que funcionan como salas de exhibición se convertirán en lugares de encuentro, descanso y convivencia. Durante esos días, artistas, galeristas, editoriales, gestores, coleccionistas y visitantes compartirán un mismo espacio, haciendo de la convivencia una parte esencial de la experiencia. Las obras serán el punto de partida para conversar, conocerse, intercambiar ideas y establecer nuevos vínculos entre proyectos y escenas diferentes.

Cada visitante recibirá, junto con su entrada (que cuestan $ 10.000 y se consiguen en este enlace), dos piezas que podrán conservar como objetos coleccionables: un huesito de cerámica realizado especialmente por la artista Mara Riviello López y el fanzine de la primera edición de Al Hueso, una publicación que reúne a los 28 proyectos participantes a través de textos, frases y dibujos.

Una parte de lo recaudado por las entradas será destinada directamente a los proyectos expositivos, convirtiendo el acceso a la feria en una forma concreta de acompañar y sostener a quienes participan.

Obra de Meyi Diz, de Artefacto Gentileza Prensa

Otra particularidad es que esta feria busca transformar la relación del público con la parte comercial: por eso, las obras tienen los precios a la vista, apostando por una relación más directa y transparente con visitantes y coleccionistas.

Al hueso ofrece además una programación especial que incluye conversatorios, activaciones, intercambios y performances que sumarán movimiento a la feria y abrirán nuevas formas de encontrarse con las obras, los proyectos y quienes los hacen posibles.

Horarios de visitas: viernes 30, de 18 a 21; sábado 31 y domingo 1° de noviembre, de 14 a 21.