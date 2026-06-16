Alberto Taquini fue distinguido como Personalidad Destaca de la Ciudad

En un acto realizado esta tarde en el Salón San Martín de la Legislatura porteña, el médico e investigador Alberto C. Taquini (h) fue distinguido como Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la educación. La iniciativa, impulsada por la diputada Marina Kienast, reconoció una trayectoria de más de seis décadas dedicada a la ciencia, la universidad y el diseño de políticas educativas.

Nacido en Buenos Aires en 1935, Taquini se graduó como médico en la Universidad de Buenos Aires en 1959. Su carrera científica comenzó incluso antes de recibirse, cuando se incorporó al Instituto de Investigaciones Cardiológicas de la Facultad de Medicina de la UBA. Posteriormente realizó estudios de perfeccionamiento en Estados Unidos y Bélgica. En 1962 ingresó al Conicet como investigador, integrando la primera generación de científicos del organismo.

A los 91 años, Taquini agradeció el reconocimiento y compartió una reflexión sobre el paso del tiempo, la familia y la educación Hernan Zenteno - La Nacion

Fue profesor titular de Fisiología Humana en la UBA, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense y coordinador del gabinete de la Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica de la Nación. Recibió doctorados honoris causa de las universidades nacionales de Córdoba, San Luis y Río Cuarto, y actualmente es director general del Belgrano Day School.

Su nombre quedó especialmente asociado al denominado Plan Taquini, presentado en 1968, que promovió la creación de nuevas universidades nacionales fuera de los grandes centros urbanos. La propuesta buscó adecuar la educación superior a las necesidades de desarrollo del país y derivó en una profunda expansión del sistema universitario argentino durante la década de 1970.

Agustina Blaquier, nieta de Taquini, le dedicó unas palabras en el acto Hernan Zenteno - La Nacion

Al presentar la distinción, Kienast destacó no solo los aportes académicos del homenajeado sino también su permanente interés por los desafíos del presente. “Siempre está mirando para adelante. Más allá de su trayectoria, estudia, piensa en el futuro y comparte sus ideas con pasión y compromiso”, afirmó. La legisladora resaltó además su “generosidad intelectual”, su disposición al diálogo y su capacidad para seguir impulsando iniciativas vinculadas con la transformación educativa y la incorporación de nuevas tecnologías en la enseñanza.

Por su parte, José María La Greca, secretario de la Academia Nacional de Educación, situó a Taquini dentro de la tradición científica argentina vinculada a figuras como Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y Eduardo Braun Menéndez. Al repasar su trayectoria como investigador, docente y gestor universitario, destacó especialmente el impacto del Plan Taquini en la expansión del sistema universitario. “Esta iniciativa fue mucho más que un proyecto educativo. Constituyó una auténtica estrategia de desarrollo territorial”, afirmó. Hacia el final de su intervención, recordó que la Academia lo designó recientemente presidente de honor y lo definió como “un constructor de instituciones”.

José María La Greca, secretario de la Academia Nacional de Educación, definió a Taquini como “un constructor de instituciones” Hernan Zenteno - La Nacion

La dimensión más personal de la ceremonia llegó de la mano de su nieta, Agustina Blaquier, quien eligió correrse de los reconocimientos académicos para retratar al hombre detrás de la figura pública. Lo describió como un abuelo presente, apasionado por las conversaciones familiares y convencido de la importancia del diálogo entre generaciones. “Mi abuelo es un hombre que eligió la vida una y otra vez, con alegría, curiosidad, entusiasmo y ganas de seguir aprendiendo”, afirmó. También destacó su capacidad para combinar “pensamiento y acción, ciencia y campo, fe y razón”.

Al recibir la distinción, Taquini agradeció el reconocimiento y compartió una reflexión sobre el paso del tiempo, la familia y la educación. A los 91 años, evocó la influencia de sus padres y los valores transmitidos en el ámbito familiar, al que definió como “la célula de la sociedad” y el primer espacio donde se aprende a vivir. También recordó cómo los avances científicos y el aumento de la expectativa de vida transformaron la experiencia humana, pero sostuvo que las preguntas esenciales sobre el sentido de la existencia permanecen abiertas. En ese marco, reivindicó el diálogo entre ciencia y espiritualidad. Hacia el final, llamó a comprender la formación de las personas de manera integral y sostuvo que las grandes preguntas de la vida permiten “amar mejor, comprender mejor y actuar mejor”.